ComNext: call per startup su cybersecurity e intelligenza artificiale

NASCE COMNEXT, call dedicata alle startup, finalizzata alla ricerca di soluzioni innovative in ambito cybersecurity e intelligenza artificiale. Sono questi, infatti, i due ambiti nei quali, in Italia e nel mondo, occorre trovare soluzioni innovative, per rispondere alle esigenze dell’immediato futuro. La rivoluzione in atto dell’intelligenza artificiale, delle reti neuronali e delle loro applicazioni, infatti, necessita di nuove idee. Da qui nasce anche la call, voluta da Comtel, in collaborazione con Wda, co-founder che ha già supportato oltre 60 startup ad andare sul mercato, guidato da un team di imprenditori e innovatori con pluriennale esperienza nella creazione di startup di successo.

Comtel, da oltre 20 anni è una azienda leader nell’integrazione di sistemi informatici e di telecomunicazione in Italia. Per affrontare al meglio l’immediato futuro e una nuova fase di crescita e sviluppo, la società ha deciso di investire su idee e progetti giovani. La società sta, inoltre, continuando ad investire nelle persone, grazie all’Academy, fondamentale per formare nuovi talenti ed affinare le competenze dei propri dipendenti. Comtel investe inoltre anche nella multiconnettività, per realizzare la sua vision di connettere le aziende, i team e i dati.

Per Comtel, così come per molte altre aziende del settore "diventa prioritario sviluppare e fare ricerca in settori clou come Customer&User Interaction, Networking&Security, Infrastructure Technology ed Audio&Video per guidare la digitalizzazione in corso. ComNext rappresenta per le giovani società un’opportunità di crescita, dando la possibilità di stringere partnership strategiche con realtà all’avanguardia nel settore tecnologico", spiega Fabio Maria Lazzerini, Ceo di Comtel.

La call lanciata da Comtel è, dunque, rivolta a startup emergenti, sia italiane, sia internazionali, che presentino prototipi già operativi o prodotti minimo funzionante. Il focus sarà incentrato su attività riguardanti il mondo dell’intelligenza artificiale e della cybersecurity be to be per i settori bancario, finanziario, ospitalità e pubblica amministrazione. Gli interessati si possono già candidare, tramite il sito della società. Saranno selezionate, dopo la presentazione dei progetti, le migliori 8 startup che avranno così modo di sviluppare e testare il proprio prodotto con il supporto di un team di esperti di Comtel e Wda. Le startup potranno, poi, interfacciarsi con big player del settore interessati ad investire nella loro attività.

"ComNext nasce dalla volontà di mettere l’expertise di Comtel al servizio di giovani società che stanno muovendo i primi passi sul mercato. Il mondo dell’informatica è in continua evoluzione e vogliamo guidare la transizione in atto, mettendo a fattor comune il nostro know-how con startup innovative e all’avanguardia, dalle quali possiamo apprendere molto. Questo percorso rappresenta un’opportunità di crescita e sviluppo per tutti gli attori coinvolti, dando vita ad interessanti sinergie per il futuro. Un futuro che vedrà Comtel proiettata nell’era dell’intelligenza artificiale, con un focus preciso sulla crescita organica. Siamo pronti a valutare fusioni ed acquisizioni strategiche per continuare il percorso di innovazione e di diversificazione del business", dice Fabio Maria Lazzerini, ceo di Comtel.

"Entrare in contatto con una realtà quale Comtel per una giovane startup rappresenta una grande occasione. La stabilità e l’esperienza pluriennale della società possono aprire canali di finanziamento e networking indispensabili per far crescere il business delle startup che parteciperanno al progetto", aggiunge Roberto Macina, Ceo di Wda.