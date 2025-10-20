Come cambia l’export italiano: le nuove strategie anti-dazi Usa

GEOPOLITICA, tensioni tariffarie e revisioni normative che impongono nuove strategie alle imprese esportatrici. Una delle novità più significative riguarda l’abolizione, da parte delle autorità statunitensi, della soglia “De Minimis”, in vigore dal 29 agosto 2025: da questa data, ogni spedizione verso gli Stati Uniti è soggetta al pagamento di dazi e tasse, indipendentemente dal valore o dal paese di origine. Un cambiamento che ha reso necessario un ripensamento delle logiche distributive, spingendo le aziende italiane a rafforzare la compliance doganale e ad adottare strumenti tecnologici in grado di ridurre rischi e costi, così da restare competitive su uno dei mercati più dinamici e redditizi al mondo. In questo scenario complesso, DHL Express Italia (guidata dalla ceo Nazzarena Franco, nella foto sopra) si è confermata partner strategico per le imprese che guardano al mercato statunitense, mettendo in campo un insieme di misure mirate a semplificare le spedizioni e a garantire continuità operativa. A differenza dei servizi postali internazionali, che hanno dovuto sospendere parte delle spedizioni verso gli USA a seguito delle nuove restrizioni, DHL Express ha mantenuto attiva e senza interruzioni la propria rete globale di trasporto, offrendo così una soluzione affidabile e sicura sia per aziende sia per privati.

Secondo i dati diffusi dalla stessa società, tra aprile e agosto 2025 si è registrato un incremento superiore al 20% delle richieste di informazioni riguardanti le spedizioni verso gli Stati Uniti. Un chiaro segnale di come le imprese italiane, pur prudenti in un primo momento, stiano ora adottando strategie più proattive: anticipano le spedizioni per fronteggiare eventuali congestioni, adeguano i listini per tenere conto dei nuovi costi doganali, valutano l’impiego di distributori locali per snellire i processi e chiedono maggiore trasparenza normativa per pianificare con precisione le operazioni di export. DHL Express ha risposto a queste esigenze con una serie di interventi concreti. In primo luogo, l’azienda ha rafforzato i propri team operativi, creando una task force di specialisti doganali dedicati a fornire assistenza personalizzata e tempestiva. È stata inoltre attivata una hotline specifica per i dazi statunitensi, in grado di garantire risposte entro due ore: un servizio che rappresenta un segnale forte della volontà di DHL di stare al fianco dei clienti con rapidità ed efficacia, riducendo il margine di incertezza che spesso accompagna i cambi normativi. Parallelamente, la società ha continuato a investire sul fronte digitale, sviluppando strumenti in grado di ottimizzare l’efficienza dei processi doganali e di offrire una maggiore visibilità dei costi.

Un ruolo centrale è svolto da DHL Express MyGTS – Global Trade Services, la piattaforma aggiornata e potenziata grazie all’intelligenza artificiale che consente la gestione automatizzata di dazi e tasse. MyGTS permette alle imprese di stimare i costi di importazione in anticipo, garantendo una previsione chiara sui margini, migliorando la pianificazione e riducendo il rischio di ritardi legati a errori documentali o a un’incompleta conformità normativa. L’approccio tecnologico è stato affiancato da iniziative informative e formative: toolkit digitali dedicati alle PMI, webinar regionali per affrontare le specifiche esigenze territoriali e consulenze personalizzate per accompagnare le imprese in un momento di grande cambiamento. L’obiettivo è duplice: da un lato sostenere le aziende nell’immediata fase di transizione, dall’altro promuovere una cultura della compliance che diventi leva competitiva sui mercati internazionali, trasformando un vincolo normativo in un’opportunità di crescita strutturata. Il valore aggiunto di DHL Express non si esaurisce nell’assistenza operativa, ma risiede anche nella solidità della sua rete globale. La società è in grado di garantire non solo tempi di consegna rapidi, ma anche l’elaborazione delle spedizioni in piena conformità con le normative doganali statunitensi. Dietro a questa strategia c’è la consapevolezza che il Made in Italy, nei settori chiave come moda, design, agroalimentare e meccanica di precisione, continui a trovare negli Stati Uniti uno dei mercati di riferimento più dinamici e profittevoli. Garantire la fluidità dei flussi commerciali significa quindi sostenere la competitività delle imprese italiane, preservare il loro ruolo nelle catene del valore globali e mantenere alta la reputazione dei prodotti italiani a livello internazionale.

Nonostante le difficoltà introdotte dall’abolizione del De Minimis, DHL Express ha scelto di trasformare la sfida in un’occasione per innovare e rafforzare ulteriormente il proprio ruolo di player di riferimento nel commercio internazionale. In un mondo dove i confini diventano più rigidi ma le opportunità restano globali, la logistica si conferma elemento strategico per la crescita delle imprese. DHL Express, con i suoi investimenti in team doganali specializzati, soluzioni IT avanzate e piattaforme basate su intelligenza artificiale, dimostra come il valore della logistica non si misuri soltanto nei tempi di consegna, ma anche nella capacità di ridurre incertezza e complessità. È proprio in questa funzione di “abilitatore” che la logistica si afferma come motore silenzioso ma fondamentale dell’economia mondiale. Un vantaggio competitivo che si traduce in resilienza e capacità di cogliere nuove occasioni di crescita, rafforzando l’export italiano in un mercato, quello statunitense, che resta il primo partner commerciale extra-UE e un volano imprescindibile per il futuro del Made in Italy. DHL Express, con il suo approccio innovativo e orientato al cliente, si posiziona quindi non solo come fornitore di servizi logistici, ma come partner strategico per le imprese che vogliono crescere in uno scenario internazionale in continua evoluzione.