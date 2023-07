Comas e Favotto rafforzano il network

UN PERCORSO fatto di crescita per linee interne e soprattutto di aggregazioni, per rendere sempre più forte e internazionale il gruppo leader nelle tecnologie di automazione e imbottigliamento per il settore del beverage creato da Investindustrial. E in questo percorso rientrano le tre nuove acquisizioni operate nei mesi e nei giorni scorsi da Omnia Technologies. Acquisizioni che hanno riguardato due nuove realtà, che nascono per completare la gamma di offerta del gruppo trevigiano e per entrare nel settore farmaceutico-medicale. Si tratta di Comas – storica realtà della provincia di Siena operativa da più di 40 anni nella costruzione di macchine per il riempimento di liquidi e tappatura di contenitori per il settore farmaceutico e medicale, che ha una base installata di più di 1.200 macchine su scala globale e ha chiuso il 2022 con oltre 10 milioni di ricavi e circa 40 dipendenti all’attivo – e di Favotto, azienda trevigiana leader nella progettazione e realizzazione di serbatoi e impianti di grandi dimensioni per l’industria del beverage, che nel 2022 ha fatto segnare ricavi per circa 20 milioni a fronte di circa 50 dipendenti. Le due acquisizioni – entrambe per il 100% del capitale sociale delle rispettive aziende – hanno segnato l’ingresso nel settore farmaceutico e medicale di Omnia Technologies e completato la gamma offerta per il processing e per il bottling & packaging; un perimetro sempre più completo, che permette al gruppo di progettare e realizzare soluzioni su misura, con un elevato livello di specializzazione tecnologica e un forte orientamento al servizio e alla sostenibilità.

Parallelamente al percorso di crescita per linee esterne, Omnia Technologies continua a consolidare la propria struttura organizzativa e finanziaria. Sempre nei mesi scorsi, infatti, il gruppo ha concluso un accordo di finanziamento ESG-Linked da 110 milioni con un pool composto da 10 tra le principali banche e operatori del credito italiani e internazionali. Il finanziamento è composto per 80 milioni da linee senior a medio-lungo termine e per 30 milioni da una linea dedicata a finanziare ulteriori acquisizioni e per esigenze di circolante. Il finanziamento è stato sottoscritto con l’obiettivo di dotare il gruppo delle risorse necessarie a finanziare le acquisizioni e per continuare il percorso di crescita, oltre che per rendere ancora più snella la struttura del capitale, rifinanziando gran parte del debito esistente.

A. Pe.