Coati cresce dopo l’incendio: fatturato record e nuova sede

DALLA BOTTEGA DI FAMIGLIA al grande salumificio noto in tutt’Italia. È questa la storia di Fratelli Coati, uno storico salumificio della Valpolicella, nato agli inizi del Novecento, proprio come una come piccola bottega di famiglia. Da allora si sono succedute quattro generazioni alla guida dell’azienda, mantenendo viva una tradizione artigianale che si è evoluta nel tempo, coniugando esperienza, innovazione e attenzione alla qualità. All’inizio degli anni 2000, la quarta generazione — rappresentata dai fratelli Beatrice, Giampaolo e Federica — ha raccolto il testimone dal padre, dando un nuovo impulso all’impresa di famiglia. Sotto la loro guida, l’azienda ha intrapreso un importante percorso di crescita e rinnovamento. Un momento chiave di questa evoluzione è stato, nel 2009, l’acquisizione del sito produttivo di Arbizzano, che ha permesso di realizzare uno degli stabilimenti più moderni e tecnologicamente avanzati nella produzione di salumi. Un ulteriore passo verso una gestione sempre più strutturata è avvenuto nel 2014, con l’ingresso di Massimo Zaccari come direttore commerciale, figura strategica per sostenere l’espansione aziendale e rafforzare l’approccio imprenditoriale. Lo spirito imprenditoriale e la resilienza guidano l’azienda ogni giorno, anche nei momenti più difficili, come subito dopo l’incendio che nel 2023 ha raso al suolo lo stabilimento di Arbizzano di Negrar. E oggi, a due anni dall’incendio, i risultati confermano l’importanza di questo approccio: nel 2024 Coati ha registrato un fatturato record e numerosi riconoscimenti sono stati ottenuti dai prodotti solo nell’ultimo anno.

Oggi l’obiettivo di Coati è non solo continuare il percorso di crescita intrapreso, ma anche perfezionare costantemente la proposta, anticipando le nuove tendenze e consolidando la reputazione del brand come sinonimo di alta qualità. Coati fornisce sia referenze con il proprio marchio che private label e vanta una forte presenza sia nel settore ho.re.ca. (che vale circa il 35%), sia nei maggiori supermercati e ipermercati italiani (la grande distribuzione vale circa il 45%). L’estero vale circa il 18-20% e Coati vi opera anche grazie alla rete di imprese "Famiglie del Gusto", costituita insieme ad altre tre aziende che condividono la ricerca dell’eccellenza, una lunga tradizione familiare e il rispetto dei più elevati standard qualitativi. Grazie alla qualità dei nostri prodotti Coati è riuscita a diventare partner di alcuni tra i principali player internazionali e ad espandere progressivamente la presenza sui mercati esteri. Il salumificio prende parte alle maggiori Fiere nazionali e Internazionali, partecipa ad eventi di matchmaking online con i buyer delle catene internazionali e a numerosi altri eventi di promozione all’estero. I mercati più dinamici sono Inghilterra, Francia, Spagna e Germania. Coati ha chiuso il 2024 registrando un fatturato record, superando i risultati dell’anno precedente e confermando un trend di crescita costante. Anche il 2025 procede positivamente: nonostante un contesto di mercato ancora incerto, il primo trimestre ha mostrato segnali incoraggianti in termini di volumi e fatturato.

L’azienda si ispira ad alcuni valori, rimasti inalterati nel tempo. I principi che contraddistinguono il Salumificio sono la ricerca di qualità, la scrupolosa selezione delle materie prime e la predilezione per lavorazioni artigianali, che rispettino le ricette originali e che siano mirate a mantenere intatti i sapori e i valori del prodotto. I traguardi raggiunti sono resi possibili grazie alla determinazione della famiglia Coati, alla coesione del team e alla forte volontà di guardare avanti con spirito costruttivo. L’impegno quotidiano è volto ad accreditare Coati come brand di alta qualità. Di fronte alle difficoltà che il settore incontra – come l’aumento tendenziale dei costi delle materie prime – Coati punta, inoltre, su scelte aziendali mirate. Per questo la famiglia invece su efficientamento produttivo e innovazione tecnologica, senza dimenticare la sostenibilità. Di fianco all’innovazione di prodotto, anche l’innovazione dei processi produttivi è un pilastro importante della strategia Coati: sono in fase di inizio i lavori per la costruzione del nuovo stabilimento a Bussolengo, in provincia di Verona. Si tratta di un impianto di ultima generazione da 35 mila metri quadrati coperti, interamente progettato secondo criteri avanzati di sostenibilità` e riduzione dell’impatto ambientale, vicino alle principali vie di comunicazione e lontano da centri citta`, cosi` da facilitare la logistica. È pensato per sostenere lo sviluppo futuro dell’azienda e garantire ancora più efficienza e qualità. L’attenzione alla sostenibilità è ormai una condizione imprescindibile.

Coati punta, per questo, a utilizzare il 70% di elettricità rinnovabile e a diminuire del 30% le emissioni di anidride carbonica; sta inoltre testando nuove confezioni che consentiranno una riduzione del materiale plastico. A questo si aggiungono investimenti importanti, come il nuovo stabilimento, pensato in ottica del tutto sostenibile. Insieme all’incremento di fatturato la crescita di Coati, è confermata anche da premi ottenuti nell’ultimo anno. Il Salame Ungherese Lenta Stagionatura ha infatti ricevuto i "5 Spilli" dalla Guida I Salumi d’Italia 2025, aggiungendosi ai "5 Spilli" già ottenuti negli anni passati sia dal Salame Milano Lenta Stagionatura (2023) che dal Prosciutto Cotto Lenta Cottura (2020). Il Prosciutto Cotto Oro Rosa Riserva si è classificato tra i primi dieci posti nella classifica del Gambero Rosso dedicata ai migliori prosciutti cotti d’Italia, nella categoria dei cotti gourmet venduti in negozi ed alta gastronomia.