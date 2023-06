Clivet, priorità alla ricerca e un hub europeo a Milano-Bicocca

A MILANO NASCE UN HUB europeo per la climatizzazione concepito con tecnologie del tutto innovative e a basso impatto ambientale. La nuova sede ecosostenibile di Clivet è stata inaugurata a Milano-Bicocca. L’azienda del settore della climatizzazione ha scelto infatti Milano, per stabilire il suo European Hub negli spazi dell’innovativo SuperLab Bicocca, l’edificio ecosostenibile nato da un progetto di recupero degli ex uffici Breda, aperto lo scorso autunno per ospitare aziende e startup. Uno spazio che si apre anche ai cittadini, grazie a una hall aperta a tutti.

Al primo piano del grattacielo orizzontale, la nuova sede di Clivet sarà dedicata all’esportazione del marchio italiano e della tecnologia della pompa di calore in tutta Europa. "Per gli uffici del nostro European Hub abbiamo scelto SuperLab, considerando la capacità di questa struttura di soddisfare al meglio le nostre esigenze. L’edificio ha delle caratteristiche che rispecchiano il Dna di Clivet e i nostri principi di sostenibilità e benessere totale. Mi riferisco in primis alla certificazione Leed Gold per le prestazioni energetiche e la qualità ecologica degli interni, alle risorse e ai materiali impiegati, come gli elementi riciclati dalla gomma siliconica della facciata. La struttura è inoltre completamente carbon free. Crediamo che sia lo spazio con le caratteristiche giuste per rappresentare l’espansione internazionale che è tra i nostri principali obiettivi", dice l’amministratore delegato, Stefano Bellò (foto sopra). Clivet continua con questo passo la sua costante crescita, evidenziata dai positivi risultati conseguiti nell’ultimo anno: il fatturato è passato dai 149 milioni di euro del 2020 ai 262 milioni di euro del 2022.

Nella sede dello European Hub di Milano si insediano ora 16 persone che, nei programmi dell’azienda, diventeranno circa 70 entro il 2024. Grande impulso sarà dato alle attività di ricerca e sviluppo: a ottobre 2021 era stato inaugurato a Feltre il Clivet e Midea Innovation Centre, ora gli uffici di Milano al Superlab ospiteranno un nuovo ramo ricerca e sviluppo. Alcuni spazi al piano terra del grattacielo orizzontale saranno inoltre adibiti a polo formativo per i professionisti che collaborano con Clivet anche a livello internazionale, con un’apposita area attrezzata per le prove e le simulazioni.

L’obiettivo è garantire ai clienti un servizio completo della massima qualità, non solo sui prodotti ma anche su sistemi evoluti come le soluzioni di smart living per la gestione integrata di comfort ed energia. L’espansione di Clivet verso l’Europa sarà supportata anche dalla costruzione a Feltre di un nuovo stabilimento da 30 mila metri quadrati dedicatoalla produzione delle pompe di calore, con l’inserimento di 300 nuove figure durante il 2024. Clivet (sotto: il vicepresidente Leo Liu) è stata fondata a Feltre, in provincia di Belluno, nel 1989 da Bruno Bellò, già impegnato nel settore della climatizzazione. La società opera nella progettazione, produzione e distribuzione di sistemi di climatizzazione e trattamento dell’aria ad alta efficienza e a minimo impatto ambientale.

Nel 2016, grazie all’alleanza industriale con il gruppo Midea, Clivet completa la sua offerta, integrandola con i prodotti, le tecnologie e le organizzazioni distributive Midea, ed offrendo una gamma completa e competitiva di soluzioni per la climatizzazione di nuova generazione. Fra gli impieghi ci sono sia quelli civili, che professionali, con impianti per la casa, ma anche per l’ufficio. Anche cinema, ospedali, centri commerciali e hotel hanno sempre più bisogno di una climatizzazione di nuova generazione.

La climatizzazione negli alberghi deve offrire comfort ideale per le esigenze di ogni cliente. Le diverse aree dell’albergo richiedono carichi opposti simultanei e presentano necessità diverse in termini di temperatura, qualità dell’aria, umidità e silenziosità e acqua calda sanitaria sempre disponibile. L’impianto deve essere in grado di soddisfare queste esigenze in ogni stagione e contenere i costi di gestione. Per questo Clivet propone soluzioni composte da pompe di calore idroniche multifunzione, con il sistema di rinnovo aria, che sono in grado di regolare la temperatura, ma anche l’umidità ideale.

I sistemi sono pensati in base all’uso dell’edificio e alla sua conformazione. Negli edifici oggi è infatti richiesto un livello di benessere elevato e costante indipendentemente dalle condizioni esterne. Clivet ha creato una serie di soluzioni impiantistiche specializzate per applicazione che soddisfano i bisogni specifici dei diversi edifici, ottimizzando l’efficienza complessiva rispetto agli impianti tradizionali. I sistemi specializzati semplificano la progettazione ed i lavori in opera, migliorano il controllo dell’intero sistema, riducono l’impatto ambientale e i costi di gestione, aumentando nel contempo la classe energetica dell’edificio. La nuova sede milanese, vuole diventare un polo di eccellenza in Europa per lo sviluppo di soluzioni innovative orientate al confort e all’efficienza energetica.