Cirillo Group si espande: lancia minibond da un milione

CIRILLO GROUP, realtà imprenditoriale con sede nel cuore del Tavoliere delle Puglie e attiva nella produzione e distribuzione internazionale di conserve alimentari, ha recentemente annunciato l’emissione di un minibond da 1 milione di euro. Questa operazione finanziaria è stata interamente strutturata e sottoscritta da Banca Valsabbina, che ha svolto il ruolo di Sole Investor e Centro Servizi, offrendo supporto completo attraverso le sue strutture specialistiche interne. Il minibond, della durata complessiva di 72 mesi, rappresenta un tassello fondamentale all’interno di un più ampio piano di investimenti che il Gruppo intende mettere in atto per l’ampliamento dello stabilimento produttivo di Orta Nova, in provincia di Foggia.

Nello specifico, il progetto prevede la realizzazione di un nuovo opificio destinato alla produzione di semilavorati e di un sito dedicato alla lavorazione della materia prima, confermando così l’impegno della società verso l’innovazione tecnologica, la crescita sostenibile e l’efficientamento produttivo. L’operazione è stata originata da NSA S.p.A., società di mediazione creditizia specializzata nella gestione delle garanzie pubbliche, che ha seguito interamente l’iter procedurale per ottenere la garanzia MCC, uno strumento fondamentale a tutela dell’operazione finanziaria.

A oggi, NSA ha gestito oltre 65.000 operazioni simili. Fondata nel 2010 da Antonio Cirillo, l’azienda si è affermata come un autentico punto di riferimento nel settore delle conserve e delle specialità gastronomiche pugliesi – dalle olive ai sottoli, passando per sughi e altri prodotti iconici della tradizione culinaria locale – grazie a una filiera corta che consente di garantire qualità certificata e riconoscimenti a livello internazionale. Con brand di punta come “Bella Contadina”, “Annabella”, “Vivitalia”, “Bontà di Puglia”, “Bella Giulietta” e “Lady Chef”, il gruppo è oggi un vero e proprio ambasciatore del Made in Italy nel mondo, esportando in oltre 60 Paesi e generando circa il 70% del proprio fatturato proprio sui mercati esteri, con una presenza significativa in Stati Uniti, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Arabia Saudita, Europa e altri ancora. "Negli anni – Antonio Cirillo (nella foto sotto) fondatore e amministratore delegato della società – abbiamo potuto contare su diversi partner finanziari che hanno scommesso sui nostri progetti e sostenuto la crescita dell’azienda, consentendo al marchio Bella Contadina di arrivare sulle tavole di tutti i continenti". L’azienda è cresciuta e conta ora la sede legale a Roma e due principali impianti produttivi situati nel foggiano, a San Giovanni Rotondo e Orta Nova.

Quest’ultimo, inaugurato nel 2018 e successivamente ampliato nel 2020, si estende su oltre 250.000 metri quadrati e si configura oggi come uno dei poli produttivi più avanzati e innovativi dell’intero comparto agroalimentare italiano. "Grazie al supporto di Banca Valsabbina – commenta Antonio Cirillo – potremo ampliare ulteriormente il nostro stabilimento di Orta Nova, investendo in infrastrutture strategiche e impianti tecnologicamente all’avanguardia, con una particolare attenzione alla sostenibilità e all’efficienza energetica. Si tratta di un investimento che rafforza il nostro legame con il territorio pugliese e che ci permetterà di continuare a portare nel mondo la qualità del Made in Italy. Puntare sui prodotti freschi locali si è rivelata una scelta vincente. Siamo pieni di entusiasmo, non ci poniamo confini e ci piace sperimentare continuamente per arricchire la nostra proposta. Grazie a una filiera corta e al fatto di operare con il nostro marchio, senza fare conto terzi, possiamo garantire ai clienti il massimo della qualità e, allo stesso tempo, raggiungere traguardi importanti in termini di volumi e redditività".

A sua volta, Hermes Bianchetti, Vicedirettore Generale Vicario di Banca Valsabbina (nella foto in alto), ha espresso grande soddisfazione per l’operazione conclusa: "Siamo orgogliosi di aver supportato una realtà come Cirillo Group S.p.A., che rappresenta un’eccellenza del Made in Italy grazie ai suoi marchi – Bella Contadina in primis – e che diffonde la tradizione agroalimentare pugliese in oltre 60 Paesi".

Questa iniziativa "testimonia ancora una volta l’impegno della nostra banca a favore delle imprese dinamiche e radicate nel territorio, che puntano su innovazione, sostenibilità e crescita. Attraverso strumenti di finanza alternativa come i minibond, vogliamo agevolare l’accesso delle PMI a capitali in grado di rafforzare la competitività aziendale, mettendo a disposizione il know-how delle nostre strutture specializzate e semplificando i processi". Bianchetti ha infine sottolineato che iniziative come questa hanno un impatto positivo che va ben oltre la singola azienda, contribuendo alla creazione di valore per tutto l’ecosistema imprenditoriale e per le comunità locali. A supporto legale dell’emissione ha collaborato lo studio legale internazionale DWF, con il partner Luca Lo Po’, il counsel Massimo Breviglieri e il senior associate Paolo Cadili, garantendo il corretto svolgimento tecnico-giuridico dell’operazione.