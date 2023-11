Circa 125.000 aziende l’hanno già utilizzata

CI ASPETTA UN FUTURO da schiavi dei robot? Il destino degli uomini alle prese con l’intelligenza artificiale è un tema cruciale anche per il futuro dell’economia e Confartigianato lo ha messo al centro di riflessioni e di iniziative che puntano sulla creatività innovativa per immaginare il futuro sostenibile del made in Italy. "Per noi, l’intelligenza artificiale è un mezzo, non è il fine – spiega il presidente di Confartigianato Marco Granelli -. Non va temuta, ma governata da un’altra IA, l’Intelligenza Artigiana, per farne uno strumento capace di esaltare la creatività e le competenze, ineguagliabili, dei nostri imprenditori. Non c’è robot o algoritmo che possano copiare il sapere artigiano e simulare il nostro talento che rende unico il made in Italy. Vogliamo consentire ai nostri imprenditori di partecipare alla sfida dell’innovazione per migliorare l’eccellenza e l’unicità di ciò che producono". Con un modello irrinunciabile, quello made in Italy. "Perché crediamo che nessun robot potrà mai sostituire l’uomo e la sua intelligenza. Certo la tecnologia, la cultura digitale aiutano, ma per i piccoli imprenditori italiani a vincere è sempre la persona, non la macchina". Nessuna paura del nuovo e della tecnologia, nessuna nostalgia per vecchi modi di produrre. "La tecnologia digitale al servizio dell’intelligenza artigiana – fa rilevare il presidente di Confartigianato – è una ‘miscela’ per realizzare un modello di sviluppo economico e sociale ‘a misura d’uomo’, ricco della creatività e delle competenze inimitabili delle piccole imprese italiane. Sapremo vincere le sfide delle grandi transizioni con la forza dei valori artigiani, capaci di unire l’innovazione tecnologica con la tradizione manifatturiera per dare ’anima’ a prodotti e servizi belli e ben fatti, simbolo del made in Italy e frutto della testa, delle mani e del cuore degli imprenditori".

Del resto, è l’Ufficio studi di Confartigianato a dimostrare che l’intelligenza artificiale può trasformarsi da rischio in opportunità, in un’arma che le piccole imprese stanno sfruttando per ottimizzare le proprie attività. Un’analisi dei risultati dell’indagine svolta dall’Istat per il Censimento permanente delle imprese, pubblicati la scorsa settimana ed esaminati nel 18° Rapporto di Confartigianato presentato all’Assemblea il 21 novembre, evidenzia che in Italia sono 125mila le micro e piccole imprese nel 2021-2022 hanno utilizzato soluzioni di intelligenza artificiale. A.Pe.