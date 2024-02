Cinquant’anni di storia. Ora lo sbarco a New York

CINQUANT’ANNI di storia. Il Gruppo Falc, leader nel settore calzaturiero, li ha celebrati in occasione della Fashion Week di Milano e inaugurando un nuov showroom a New York. Il Gruppo marchigiano, proprietario dei brand Naturino, Voile Blanche Flower Mountain e Candice Cooper e nato nel 1974 a Civitanova Alta, si è velocemente imposto nel mercato per il know-how produttivo, l’organizzazione commerciale e una forte visione innovativa. A partire dagli anni ‘80, Falc si è affermato nel segmento delle calzature per bambini con i brand Naturino e Falcotto; nel corso dei decenni successivi, l’azienda ha abbracciato nuove sfide, ampliando il proprio portafoglio con i marchi Voile Blanche, W6YZ, Flower Mountain e Candice Cooper destinati a un pubblico adulto.

Con una produzione annuale di due milioni di paia di calzature e tre stabilimenti produttivi situati in Italia, Serbia e Cina, il Gruppo Falc ha più di 3.000 rivenditori in tutto il mondo e oltre 200 dipendenti in Italia. Nell’anno 2023, il fatturato del Gruppo ha raggiunto 92 milioni di euro, con una significativa quota di export del 60%; il successo si è esteso anche al canale online con ha un’incidenza consolidata di circa il 10% sul totale del fatturato. I principali mercati del Gruppo includono l’Europa – in particolare Germania, Francia, Belgio, Olanda – Russia, Corea, Cina e USA, con filiali commerciali attive negli Stati Uniti e in Cina. Il mercato americano è presidiato sin dagli anni ’80 con i marchi bambino, ma negli ultimi anni il business è diventato rilevante anche per tutti gli altri brand in portfolio. In Italia, il Gruppo Falc ha aperto due flagship stores a Milano, in zona San Babila: Naturino Store e Voile Blanche Society. Il primo store racchiude tutti i brand junior del Gruppo, mentre il secondo si presenta come un contenitore di prodotti preziosi come scarpe, borse e oggetti di design. Il Gruppo Falc continua a guardare al prossimo futuro con progetti che includono il consolidamento dei brand nei mercati principali, l’espansione nei singoli marchi attraverso progetti ad hoc come collezioni accessori per Voile Blanche e linee di abbigliamento per i marchi destinati ai bambini.

Il Gruppo ha infine in programma collaborazioni esclusive con brand affini per gusto e di alto profilo, come la recente capsule Barbour/Flower Mountain. Falc ha contribuito nel corso di mezzo secolo a scrivere la storia di uno dei distretti calzaturieri più importanti al mondo. L’azienda è stata fondata ed ha ancora il suo headquarter nel cuore delle colline marchgiane e al centro del distretto fermano-maceratese. La storia del Gruppo Falc è anche la storia dell’area distrettuale e per festeggiare questo importante traguardo l’azienda ha voluto organizzare un importante evento proprio in una delle principali capitali al mondo del fashion come ha detto Salina Ferretti (nella foto sotto), ceo di Falc: "Abbiamo scelto di celebrare i nostri primi 50 anni a Milano con un grande evento che raccoglie i brand di Falc". In merito alle prospettive future dell’azienda aggiunge: "Questo anniversario è per noi un punto di partenza per nuove sfide che mettono al centro l’internazionalizzazione dei nostri brand, con un focus sugli Stati Uniti e collaborazioni con realtà che rafforzino la visibilità e il valore dei nostri brand". L’azienda si è appena lasciata alle spalle un 2023 da incorniciare dal punto di vista degli utili. "L’anno che si è appena concluso è stato positivo per Falc, l’azienda è cresciuta e ha superato i 92 milioni di euro di fatturato (rispetto agli 85 milioni di euro del 2022 ndr.), si tratta di un risultato costruito grazie ai risultati ottenuti dai nostri marchi dedicati al mondo dell’adulto". Su tutti Voile Blanche che è un brand conosciuto e apprezzato per le calzature di qualità non solo in Italia, ma anche in Germania, Russi e Stati Uniti, mercati di riferimento del gruppo marchigiano che controlla anche i marchi adulto W6YZ, Flower Mountain, Candice Cooper e le realtà kidswear Falcotto e Naturino. A Milano Falc festeggia, ma il mese scorso a Firenze, in occasione di Pitti Uomo, l’azienda ha presentato la sua prima collaborazione con un’icona del lusso internazionale come Barbour.

"Uno dei modi per affrontare l’aumento della competitività dei mercati – prosegue Salina Ferretti, – è puntare sulla sperimentazione in chiave sostenibile di nuovi processi produttivi. Ciò significa rendere la produzione sempre più efficiente riducendo, ad esempio, i consumi legati a logistica e trasporti, e apportare, attraverso nuove tecnologie, cambiamenti significativi ad attività artigianali". Innovazione e ricerca fanno parte da sempre del Dna dell’azienda marchigiana che si prepara alle sfide di un 2024 tutto in salita per l’inflazione e i tassi ancora alti e un quadro internazionale a dir poco “turbolento“. Gli effetti della crisi del Mar Rosso rischiano di farsi sentiri anche nel comparto moda e nel settore calzaturiero. "Anche nel 2024 permangono alcune nubi all’orizzonte per il sistema macroeconomico, ma continueremo a investire nell’innovazione. L’importante, in momenti complessi, è non fermarsi e continuare a sviluppare progetti".