Ciicai, un anno con il segno più "Così siamo cresciuti"

È TEMPO DI BILANCI per Ciicai, storico gruppo bolognese che, dal 1964, rivende e progetta ogni tipo di ambientazione legata al mondo dell’arredamento e del settore idraulico. Ricavi che sfiorano i 100 milioni (+19% sul 2021) e un utile netto di 11,2 milioni (+45% sul 2021): questi i risultati 2022 del Consorzio di installatori idrotermosanitari e condizionamento, che opera in gran parte dell’Emilia-Romagna e collabora con imprese impiantistiche e di costruzione, contando, a oggi, circa 690 soci. "Bologna, con i suoi tre punti vendita, è la nostra punta di diamante – spiega il direttore generale, Stefano De Maria (in foto) –. Da lì siamo partiti e ancora oggi rappresenta il 50 per cento del fatturato. Ciicai resta un’azienda attenta in primo luogo ai servizi e ai dipendenti – con un progetto di welfare aziendale che è stato ulteriormente implementato – e, in secondo luogo, al fatturato".

A proposito di fatturato, De Maria coglie l’occasione per tracciare una panoramica di quanto accaduto negli ultimi anni, dall’emergenza Covid ai provvedimenti governativi per rilanciare l’edilizia. "Nel post-pandemia, complice l’iniezione di sgravi fiscali (superbonus, cessioni dei crediti, etc) capaci di dopare, letteralmente, il mercato, abbiamo assistito a un importante sviluppo dei ricavi", esordisce. "È stato per noi importante non farci prendere la mano e cercare di gestire l’incremento dei ricavi senza appesantire eccessivamente la struttura. Ciò ci ha permesso di accrescere significativamente gli utili e, con essi, gli investimenti in termini di rinnovamento degli spazi espositivi e implementazione dei servizi orientati alla fidelizzazione dei nostri clienti".

L’elemento in grado di differenziare Ciicai dalla concorrenza è certamente la presenza sul territorio, che rassicura i clienti e favorisce la capillarità del servizio. "All’interno dei nostri dodici magazzini abbiamo le referenze che l’installatore richiede e non abbiamo mai lesinato sull’offerta dei nostri prodotti", conferma il direttore generale del gruppo. "Nel 2022 abbiamo ampliato la gamma di prodotti e il numero di referenze. Per quanto riguarda la parte all’ingrosso, rivolta al canale professionale, l’installatore e le imprese vogliono trovare nei nostri magazzini tutti i prodotti di cui hanno bisogno e desiderano essere serviti il più velocemente possibile. Invece, dal punto di vista del canale privato, lo showroom (Ciicai ne ha, complessivamente, dieci) deve avere appeal ed essere sempre aggiornato. Proprio per questo abbiamo un ‘cantiere itinerante’ che non si ferma mai: dopo la nuova apertura dello showroom Bologna Roveri a fine 2021, siamo in procinto di inaugurare (il 22 giugno) il restyling completo dello spazio espositivo nella nostra sede a Calderara di Reno. E stiamo già progettando i prossimi interventi".

Intanto, il gruppo continua a crescere anche nel proprio capitale umano. "Abbiamo una squadra di collaboratori eccezionali", prosegue De Maria. "Attualmente siamo a quota 107 dipendenti e stiamo continuando ad assumerne molti giovani (il 25% è under 29): la nostra Academy interna progetta continuamente percorsi formativi, finalizzati ad accrescere le competenze tecniche e professionali di ciascuno. Lo consideriamo un grande patrimonio, perché mantenere elevata la professionalità è senza dubbio un fattore vincente. Anche l’anno scorso, poi, abbiamo redatto il nostro ‘piano welfare’, utilizzabile dai dipendenti per tutto il 2023. Nella seconda edizione del progetto abbiamo però apportato alcune migliorie tra cui - elemento non secondario – l’aumento della cifra a disposizione di ogni dipendente: il plafond è stato portato, infatti, a 1.500€. In tal modo, i lavoratori e le loro famiglie possono attingere a questo credito per le spese quotidiane".

Capitolo previsioni di bilancio: "L’anno è cominciato bene", afferma il direttore generale, "ma da metà febbraio gli incentivi sono tornati alla normalità e ci attendiamo – anzi, è già in atto - una contrazione del mercato. Ciò riporterà i fatturati del settore ai livelli a cui eravamo abituati, ma non siamo preoccupati: si tratta, piuttosto, di uno stimolo ulteriore, che ci spinge a investire sui nostri punti di forza e a ricercare nuove soluzioni per migliorare l’esperienza dei nostri clienti e supportare i nostri dipendenti". Attivo dal 1964, il gruppo Ciicai è cresciuto a fianco sia degli installatori che dei clienti finali, ai quali ha garantito non soltanto prodotti, offerte mirate e soluzioni tecniche, ma configurandosi come vero e proprio partner tecnologico, capace di confezionare servizi di alto profilo e avere una visione globale sul mercato. Oggi il gruppo propone un’ampia gamma di prodotti, legati non solo all’impiantistica, ma anche all’estetica, alle ultime novità nel settore del benessere (come sauna e hammam) e alle innovazioni tecnologiche dedicate al risparmio energetico. Ciicai rappresenta il punto di riferimento ideale per tutti gli elementi di arredo: camere e cabine armadio, soggiorni, divani e sedute, collezioni esclusive di cucine, pavimenti, rivestimenti e superfici di pregio, sezioni che si aggiungono al già noto settore di arredo bagno. I consulenti di showroom studiano soluzioni adeguate alle esigenze individuali e sviluppano progetti personalizzati, mentre i magazzini annoverano tutti i materiali e prodotti presenti sul mercato termoidraulico e della climatizzazione. Il 2024, quindi, sarà un anno importante, perché il Consorzio Ciicai compirà 60 anni: "Ci stiamo già preparando per celebrare questo traguardo prestigioso", conclude De Maria. "L’obiettivo è coinvolgere le persone e le imprese che, in questi anni, hanno contribuito a far diventare il nostro gruppo un’eccellenza".