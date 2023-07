Chi è connesso alla stessa cabina?

LE "MAPPE DEL TESORO" sono uscite a febbraio. Sono le mappe delle aree sottese alle singole cabine elettriche primarie italiane, all’interno delle quali bisogna restare per accedere al servizio di autoconsumo diffuso o per creare una comunità energetica. Gruppi di cittadini, condomini e imprese, ma anche enti pubblici, cooperative, associazioni ed enti religiosi che sceglieranno di associarsi in una comunità energetica dovranno individuare altri utenti connessi alla stessa cabina primaria. Questa è la principale novità del decreto attualmente all’esame della Commissione, che introduce un salto di scala oltre il limite della cabina secondaria, un confine decisamente troppo angusto per istituire una comunità energetica.

L’altra grossa novità è l’ampliamento del limite di potenza dei singoli impianti, che passa da 200 kilowatt a un megawatt, ma ogni comunità può avere più di un impianto e aumentare così la potenza mettendo gli impianti in serie. Fino a pochi mesi fa questi dati non erano aperti e quindi chi voleva organizzarsi per formare una comunità energetica in base alle nuove regole brancolava nel buio. Ora i distributori elettrici hanno pubblicato la prima versione delle mappe del tesoro e il primo passo è fatto, seppure con alcune criticità, come quelle relative ai Comuni dove il confine fra due cabine primarie taglia in due il territorio, escludendo così una parte dei cittadini da un’eventuale comunità. Questa versione resterà valida fino al 30 settembre 2023, quando dovrebbe entrare in funzione un portale centrale della zonizzazione gestito dal Gse, da cui si attende qualche miglioramento.

L’appartenenza alla stessa cabina primaria è prerequisito per beneficiare degli incentivi. La tariffa incentivante per l’energia condivisa, in base al decreto, sarà modulata su tre scaglioni e sarà composta da una parte fissa e una variabile fino a 40 euro al megawattora, a seconda del prezzo zonale del momento: per gli impianti superiori ai 600 kilowatt la parte fissa è di 60 euro al megawattora e con la parte variabile si arriva a un massimo di 100 euro; per gli impianti da 200 a 600 kilowatt la parte fissa è di 70 euro, con tetto a 110 euro; per gli impianti fino a 200 kilowatt la parte fissa è di 80 euro, con tetto a 120. Si aggiunge un "premio geografico" di 4 euro al megawattora per gli impianti collocati nel Centro Italia e di 10 euro per quelli al Nord. E. Co.