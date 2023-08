Certificazione ambientale: Despar festeggia dieci anni green

OLTRE 30 MILIONI di euro investiti per l’efficientamento energetico di sedi e punti vendita e 62 siti già certificati ISO 14001. Despar completa il suo decennio green con numeri che strizzano l’occhio all’ambiente. Nel 2023, infatti, Aspiag Service – concessionaria del marchio Despar per il Triveneto, l’Emilia-Romagna, e la Lombardia – festeggia il traguardo dei 10 anni dell’ottenimento della certificazione rilasciata da TÜV Italia, coronamento di una serie di attività che, sviluppate nel tempo, hanno portato l’azienda a gestire le proprie responsabilità ambientali in un modo sistematico e a contribuire con il proprio impegno alla sostenibilità del business. Aspiag Service Despar, primo gruppo della grande distribuzione organizzata a ottenere la certificazione in Italia, si prefigge come obiettivo il miglioramento continuo delle performance aziendali che hanno impatto sull’ambiente, come il risparmio energetico, assicurando un utilizzo delle risorse più efficiente, razionale e consapevole, così da ridurre sprechi, rifiuti ed emissioni, in linea con la politica ambientale che l’azienda ha scelto per guidare le proprie direttrici di sviluppo.

Sul fronte dei consumi energetici l’azienda ha effettuato investimenti tecnologici per puntare a soluzioni più green per lo sviluppo della rete: oggi i punti vendita sono in classe energetica A3 e A4 e oltre alle fonti luminose Full led si utilizzano sistemi di cool roof che, riflettendo l’irradiazione solare, riducono di 13 il fabbisogno energetico annuale necessario per il raffrescamento del negozio e aumentano fino al 20% il rendimento del fotovoltaico in copertura. In tutti i punti vendita di nuova apertura e nelle ristrutturazioni si prevede l’installazione di impianti fotovoltaici e di pompe di calore ad alta efficienza in sostituzione delle caldaie a gas. Considerando poi il peso dei consumi della refrigerazione alimentare, grande attenzione è stata data alla riduzione dell’impatto energetico dotando tutte le centrali frigorifere dei punti vendita del sistema di condensazione flottante. Si tratta di un insieme di apparati che consentono di modulare l’attività della centrale frigo in funzione delle condizioni climatico-ambientali, riducendo i consumi e anche i costi manutentivi.

Per quanto riguarda la riduzione delle emissioni dirette di gas effetto serra, Aspiag Service Despar ha scelto da un lato, per le nuove aperture e ristrutturazioni dei punti vendita, di utilizzare impianti di refrigerazione per il freddo alimentare a Co2 ad alta efficienza, dall’altro lato di sostituire il gas refrigerante contenuto negli impianti frigo più obsoleti con gas a minor impatto ambientale. L’adozione di queste soluzioni ha permesso di diminuire, dal 2015 al 2022, le emissioni dirette causate dal rilascio di gas refrigeranti di più del 30%.

Un ulteriore passo in avanti in questa direzione è la nomina nel 2022 di un Mobility Manager aziendale, figura che ha come primario obiettivo quello di promuovere ed attuare la riduzione dell’inquinamento ambientale, provocato dai dipendenti con l’uso del proprio veicolo negli spostamenti quotidiani da casa a lavoro e viceversa. Dal 2014, inoltre, Aspiag Service Despar impiega, laddove applicabile, esclusivamente energia verde certificata da fonti rinnovabili: nel solo 2022 ha utilizzato per l’86% energia green, con un risparmio del 79% in termini di emissioni di Co2.

Fra gli obiettivi i Aspiag Service Despar, c’è anche il forte impegno nella riduzione dei rifiuti, in particolare degli imballaggi. Dai centri distributivi ai punti vendita il trasporto dei prodotti di ortofrutta e carne avviene utilizzando cassette riutilizzabili, evitando quindi la produzione di rifiuti di imballaggio terziario in plastica e carta. Anche nella gestione dei rifiuti l’azienda ha adottato pratiche virtuose: nel 2022 il 76,5% dei rifiuti è stato avviato a riciclo e ciò è stato reso possibile anche grazie alla costante attività di formazione e sensibilizzazione dei collaboratori che hanno la responsabilità della corretta differenziazione e gestione dei rifiuti generati durante le attività.

L’innovazione ambientale passa poi anche per le pratiche di riqualificazione urbana sostenibile. Aspiag Service Despar predilige per le nuove aperture una strategia di recupero e riqualificazione di edifici storici e di aree urbane dismesse, anche grazie ad importanti opere di bonifica di suoli e sottosuoli, con l’obiettivo di restituire alle comunità zone inaccessibili, evitare il consumo di suolo, valorizzare edifici ed elementi architettonici di pregio e innescare un circolo virtuoso attraverso la collaborazione con aziende del territorio, offrendo un concreto supporto alle imprese locali. Alcuni esempi in questo senso sono stati l’Interspar di Mestre di via Torino, l’Interspar di Bologna, l’Eurospar di Trento in via Manci e il Despar dell’ex Cinema Teatro Italia di Venezia.

"I risultati raggiunti sono importanti – commenta l’ad Massimo Salviato (nella foto in basso) – come dimostra l’alto numero di siti certificati in dieci anni, le ottime competenze del personale coinvolto nel presidio del Sistema di Gestione Ambientale, nonché l’impronta di sostenibilità data sia ai negozi di nuova apertura che alle ristrutturazioni. Il nostro impegno per il futuro sarà quello di continuare a promuovere investimenti in materia di efficientamento energetico, estendendo l’installazione di impianti fotovoltaici e la ristrutturazione totale dei siti più vecchi, con l’obiettivo di consolidare lo sviluppo dell’azienda in un’ottica sempre più green e di generare benefici anche per i territori in cui la nostra attività si inserisce".