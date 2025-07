Cereali e legumi invece della carne. Con MartinoRossi il futuro è in tavola

MARTINOROSSI È UN NOME che forse non dice molto al grande pubblico, eppure parliamo di un colosso in un settore in forte espansione, di quelli in cui è atteso un vero e proprio boom nei prossimi anni. L’azienda opera infatti nel plant-based e nei sostituti della carne in generale, dalle farine a legumi e cereali, vale a dire uno dei grandi temi attuali dell’alimentazione, che riguarda di fatto tutto il pianeta. Nel Cremonese, in quella Pianura Padana cuore della produzione agricola italiana, fin dagli anni Cinquanta la MartinoRossi Spa produce farine, preparati e ingredienti funzionali da cereali e legumi senza glutine, senza allergeni e senza Ogm, forte oggi di 16mila ettari coltivati in filiera controllata, attraverso accordi con oltre 700 aziende agricole partner distribuite tra Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia- Romagna, Toscana, Marche e Puglia. "Il modello integrato di filiera MartinoRossi rappresenta uno dei principali punti di forza dell’azienda – sottolinea Giorgio Rossi (nella foto sotto), figlio del fondatore e presidente di MartinoRossi Spa – perché controlliamo direttamente ogni fase del processo produttivo, dalla scelta delle sementi alla coltivazione nei campi, passando per il raccolto, la selezione, lo stoccaggio, la trasformazione e infine il confezionamento delle materie prime. Questo approccio ci consente di garantire una tracciabilità completa, un elevato standard qualitativo costante e un controllo rigoroso su ogni ingrediente che utilizziamo".

Fondata nel 1955, l’azienda festeggia quest’anno il 70esimo anniversario e guarda alle sfide future forte di un robusto pedigree. "Se 15 anni fa MartinoRossi era una realtà prevalentemente nazionale a conduzione familiare, oggi siamo un’azienda fortemente innovativa proiettata verso l’internazionalizzazione, con una visione chiara e ambiziosa per il futuro – dice Stefano Rossi (nella foto sopra), amministratore delegato e terza generazione familiare – Abbiamo rafforzato l’organizzazione interna investendo su nuove competenze e talenti, potenziato la presenza sui mercati esteri (l’azienda vanta una sede operativa a New York e una piattaforma logistica a Chicago, ndr), e continuiamo a investire in ricerca e sviluppo, non solo di prodotto ma anche di processo e in ambito agronomico". Nel 2019 è stato inaugurato un hub logistico a Grosseto ma il vero fiore all’occhiello del nuovo corso MartinoRossi è Agrifuture, azienda agricola sperimentale fondata nel 2023 allo scopo di fare ricerca testando in campo varietà, tecnologie e pratiche agronomiche innovative finalizzate a ottenere produzioni agricole sempre più sostenibili e di alta qualità. Un laboratorio a cielo aperto che si estende per 30 ettari a ridosso della sede centrale di Malagnino, dove i ricercatori e gli agronomi interni – un team di venti persone sui 140 dipendenti complessivi dell’azienda – possono svolgere attività di ricerca, coltivando nuove varietà o ibridi più idonei ai processi di lavorazione adottati da MartinoRossi, o applicare nuove tecniche di coltivazione. Agrifuture è inoltre disposizione delle università con cui collabora la MartinoRossi e dei suoi client, allo scopo di avviare progetti mirati e condivisi.

Per quanto riguarda il mercato, invece, l’obiettivo è crescere nel rapporto diretto coi consumatori, sviluppando quel mercato B2C che oggi vale solo il 5% dei 72 milioni di fatturato. Gli oltre 1.100 prodotti in catalogo trasformati e customizzati sono infatti principalmente destinati ai canali Horeca e soprattutto Industria, con l’export che rappresenta 50% del volume d’affari complessivo. Tuttavia, anche alla luce dell’evoluzione dei gusti del consumatore, MartinoRossi sta potenziando il settore Retail che già quest’anno dovrebbe salire al 10% del fatturato, con l’obiettivo di arrivare al 20% nel 2027, come da piano illustrato da Manuela Sirigiovanni, direttore generale dell’azienda. Un’indagine commissionata dalla stessa MartinoRossi ad AstraRicerche evidenzia infatti un chiaro orientamento del consumatore italiano verso una dieta più flessibile e con una presenza minore di prodotti di origine animale. Si prevede una progressiva e significativa diminuzione dell’alimentazione onnivora, che dovrebbe passare dal 56% attuale al 42% tra due anni e al 38% tra 5-10 anni.

Parallelamente, crescono l’alimentazione vegetariana e soprattutto flexitariana, ovvero una dieta prevalentemente vegetale con un moderato consumo di carne e pesce. MartinoRossi, già presente in negozi e supermercati con marchi quali Beamy, Goodly e Mr.Beans, intende intercettare questa nuova domanda in fieri, raccogliendone la vera sfida che è quella di proporre un’alternativa alla carne che sia veramente sana – dunque senza una sfilza di additivi – ed economicamente sostenibile.

"I risultati di questa ricerca – commenta Stefano Rossi – ci hanno ulteriormente incoraggiati nel proseguire il nostro percorso all’insegna dell’innovazione, con un’attenzione particolare alla trasparenza e semplicità degli ingredienti. I nostri prodotti sono ricchi di proteine e fibre, vantano una lista ingredienti corta e soni buoni. Buoni per tutti, in quanto totalmente privi di allergeni".