C’è il bollino Agcom:. Sp Tech "attendibile"

SP TECH, società tecnologica italiana specializzata in ambito legal-tech per la protezione della proprietà intellettuale online, nata dall’esperienza dello Studio Previti Associazione Professionale, è stata ufficialmente riconosciuta dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni come trusted flagger ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento europeo sui servizi digitali. "L’inserimento nella ristretta lista dei segnalatori attendibili conferma la qualità, l’affidabilità e l’eccellenza del lavoro svolto dal team – commentano da Sp Tech – nel progettare e implementare sistemi avanzati di monitoraggio e contrasto ai contenuti illeciti online".

Dal 24 luglio 2024 Agcom, in qualità di Coordinatore dei Servizi Digitali per l’Italia, ha adottato il Regolamento che disciplina il riconoscimento dei segnalatori attendibili. Tra i requisiti richiesti ai soggetti terzi per essere inseriti nell’elenco dei Segnalatori attendibili figurano un’adeguata capacità di individuare contenuti illegali, l’indipendenza dalle piattaforme digitali nonché diligenza, accuratezza e obiettività nell’attività di monitoraggio svolta.

L’azienda, guidata da Lorenzo Foti (nella foto sotto), è specializzata proprio nello sviluppo di soluzioni tecnologiche per la tutela dei diritti digitali, della proprietà intellettuale e della reputazione online. Attraverso piattaforme e sistemi avanzati di monitoraggio, analisi e segnalazione, supporta aziende e professionisti nella protezione dei propri asset digitali e contrasta la diffusione di contenuti illeciti, violazioni di copyright, frodi e abusi online. Il percorso che ha portato Sp tech a questo prestigioso traguardo è frutto di un impegno costante nella formazione dei professionisti coinvolti, nell’adozione di metodologie rigorose e nell’utilizzo di strumenti tecnologici avanzati. Il team ha dimostrato una strutturata preparazione tecnica e la capacità di individuare con tempestività i contenuti illegali, riducendo al minimo i falsi positivi. Una combinazione di competenze e dedizione che ha convinto Agcom ad attribuire a Sp Tech la qualifica di segnalatore attendibile.

Un ruolo decisivo è stato svolto dalla partnership strategica con Studio Previti Associazione Professionale, che ha offerto il supporto giuridico volto al contrasto di gravi illeciti. "Questa sinergia – si legge nella nota diffusa da Sp Tech – rappresenta un valore distintivo che ci differenzia dagli altri operatori del settore".