C’è anche Sacchi. Elettroforniture nella top ten della Brianza

OLTRE UN MILIARDO di euro di ricavi. È il traguardo raggiunto e superato da una delle aziende storiche del territorio della Brianza, la Sacchi Elettroforniture. L’impresa di riferimento nella distribuzione di materiale elettrico e rinnovabili del Nord Italia, con i risultati raggiunti nel 2023 e proseguiti anche l’anno scorso, è entrata così nella top 10 della classifica TOP 1000 di Monza e Brianza.

L’indagine, condotta dal Centro studi di Assolombarda in partnership con PwC Italia e con il sostegno di Banco Bpm, ha analizzato le performance delle aziende del territorio sulla base del fatturato del 2023. Il report evidenzia in generale risultati positivi per l’intera area della Brianza, con un fatturato in aumento trainato dall’export e ricavi complessivi per oltre 71 miliardi di euro. La classifica finale, annunciata lo scorso dicembre, vede quindi Sacchi posizionarsi al decimo posto, grazie a un fatturato, come detto, da oltre 1 miliardo di euro, un traguardo che testimonia la continua crescita dell’azienda negli anni.

"Siamo estremamente orgogliosi di essere entrati nella top 10 di questa prestigiosa classifica che analizza le mille eccellenze di Monza e Brianza. Questo riconoscimento trascende il mero successo finanziario e segna una svolta significativa nel nostro ruolo all’interno del mercato italiano, spingendoci verso traguardi ancor più ambiziosi", ha commentato Marco Brunetti (nella foto in basso), presidente e amministratore delegato di Sacchi Elettroforniture. Azienda che, ha aggiunto Brunetti "mira all’eccellenza, intesa come un connubio unico tra impegno e passione, perseguita mediante investimenti significativi nella supply chain e nell’omnicanalità. Questo traguardo è il risultato del duro lavoro e della dedizione del nostro team e siamo entusiasti di continuare a innovare e crescere per offrire sempre il meglio ai nostri clienti e partner".

Azienda di riferimento nella distribuzione di materiale elettrico del Nord Italia, Sacchi da oltre 65 anni è il punto di riferimento per i professionisti elettrici e per tutte le imprese che operano nei settori di installazione elettrica, building automation, automazione industriale, illuminazione e sicurezza. Fondata nel 1957 a Barzanò in provincia di Lecco, l’azienda è da sempre impegnata nell’offerta della miglior esperienza omnicanale e mette a disposizione la supply chain più performante del mercato. Avvalendosi della competenza e professionalità di 1.400 collaboratori (nella foto in alto alcuni dipendenti) – il 16% sono donne e il 9% neo assunti nel 2023 – offre a oltre 40mila clienti la più ampia disponibilità di prodotti e soluzioni, garantendo rapidità e affidabilità nelle consegne. Sacchi presenta un’organizzazione tecnico-commerciale composta da 700 specialisti, vanta un centro logistico all’avanguardia e oltre 90 punti vendita.

Dopo aver chiuso il 2022 con un fatturato di 922 milioni di euro nel 2023 ha superato il traguardo del miliardo di ricavi mentre dal 2017 fa parte di Sonepar, gruppo familiare indipendente, leader mondiale nella distribuzione B2B di materiale elettrico, soluzioni e servizi correlati. Sacchi, spiega il presidente e ad Marco Brunetti, aspira a essere un luogo di crescita umana e professionale per collaboratori, clienti e fornitori, attraverso un business gestito in modo etico, responsabile e sostenibile. La qualità riveste un ruolo chiave e guida costantemente il lavoro di tutti i collaboratori, impegnati a fornire prodotti e servizi competitivi, per soddisfare al meglio i bisogni e i desideri dei clienti.

A garanzia di questa vocazione, gli elevati standard qualitativi dei processi aziendali sono attestati dalla Certificazione UNI EN ISO 9001 ottenuta nel 1997 tramite il Csq, ovvero l’ente che certifica i processi di gestione aziendale.

L’attenzione verso le persone, la comunità e l’ambiente è un valore innato che da sempre contraddistingue l’azienda e che ha dato vita anche a due progetti: Sacchi per il Sociale e Sacchi Green. In particolare nell’ambito di Sacchi per il Sociale, l’azienda dal 2003 sostiene a distanza 356 bambini mediante Avsi, un’associazione no profit che sviluppa progetti di sostegno umanitario ed educazione in 32 Paesi nel mondo, e si impegna ogni anno a effettuare 10 donazioni ad altrettante Onlus proposte dai propri collaboratori, in cui questi svolgono attività di volontariato.

Inoltre, è sponsor tecnico di PizzAUT il primo e unico ristorante italiano interamente gestito da persone autistiche. Con il progetto Sacchi Green l’azienda invece vuole agire sulla propria impronta di CO2 (Carbon Footprint) per ridurre sensibilmente le emissioni di gas serra prodotte direttamente e indirettamente dall’organizzazione, intesa come filiali, edifici, persone, attrezzature e mezzi. Gli investimenti effettuati in fonti rinnovabili e l’efficientamento energetico apportato negli ultimi quindici anni hanno permesso di risparmiare oltre 3mila tonnellate di CO2. Tra le varie iniziative green, da ottobre 2021 l’azienda ha inoltre istituito un “Comitato della sostenibilità“, i cui membri sono considerati ambasciatori della cultura della sostenibilità. Il percorso, in continua evoluzione, prevede la collaborazione con clienti, fornitori e stakeholder per affrontare le sfide ambientali e sociali del futuro, contribuendo al benessere del pianeta e delle generazioni future attraverso attività concrete.