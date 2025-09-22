Casalgrande premia il design

FONDATA NEL 1960, Casalgrande Padana produce materiali ceramici evoluti. Soluzioni innovative ed ecologiche per la realizzazione di involucri, pavimenti e rivestimenti, capaci di rispondere al rispetto dell’ambiente e a qualsiasi esigenza creativa e tecnologica del mondo dell’architettura e del design. Ricerca e innovazione sono prodotte all’interno di laboratori e di 5 impianti nel cuore del distretto ceramico più importante del mondo. L’80% della produzione, pari a 24 milioni di mq, è rappresentato da piastrelle in gres porcellanato non smaltato. L’azienda è presente in 70 Paesi grazie alla sua capillare rete commerciale e conta oltre 1000 dipendenti.

Da oltre 30 anni Casalgrande Padana organizza Grand Prix, concorso internazionale di architettura, giunto alla sua tredicesima edizione. Il prestigio e l’autorevolezza del premio internazionale di architettura è testimoniato non solo dal successo quantitativo, oltre 1800 i progetti che hanno partecipato nel corso degli anni, ma soprattutto dalla qualità dei candidati. Grandi protagonisti dello star system architettonico, giovani promesse e studi consolidati si confrontano liberamente sul common ground del progetto ceramico, tra creatività e innovazione tecnologica. Grand Prix nasce infatti con la finalità di selezionare e premiare le realizzazioni più significative che meglio hanno saputo valorizzare le proprietà tecniche e le potenzialità espressive degli elementi in grès porcellanato a marchio Casalgrande Padana. Un’operazione culturale di largo respiro, supportata dal contributo di una giuria internazionale composta da esperti del settore, progettisti, professori universitari e critici dell’architettura, provenienti da diversi paesi, chiamata ad operare in completa autonomia.

Un’iniziativa che grazie a queste premesse è cresciuta e si è sviluppata andando oltre il semplice concetto di concorso. La giuria dell’ultima edizione, presieduta da Franco Manfredini, Presidente di Casalgrande Padana, era composta da esperti di fama internazionale: Simon Keane-Cowell (Architonic), Tarik Abd El Gaber (D’Architectures), Alessandra Ferrari (Consiglio Nazionale degli Architetti), Sebastian Redecke (Bauwelt), Alessandro Valenti (ABOUT elledecor.it) e Matteo Vercelloni (INTERNI Magazine). A sostegno di questi obiettivi i risultati di ogni edizione di Grand Prix vengono raccolti in Creative Book, volume stampato in 60 mila copie, realizzato e diffuso in collaborazione con la rivista internazionale di architettura Casabella, da novant’anni protagonista del dibattito culturale sui temi del progetto. I finalisti della 13a edizione, valutando le oltre 100 candidature, verranno premiati il 5 dicembre nel nuovo auditorium Casalgrande Padana.