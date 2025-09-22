Domenica 21 Settembre 2025

Europa, ultima fermata

Agnese Pini
Europa, ultima fermata
Made in Italy
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Funerali KirkLega PontidaSciopero 22 settembre Mondiali ciclismo
Acquista il giornale
Made in ItalyCasalgrande premia il design
22 set 2025
LETIZIA MAGNANI
Made in Italy
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Made in Italy
  4. Casalgrande premia il design

Casalgrande premia il design

FONDATA NEL 1960, Casalgrande Padana produce materiali ceramici evoluti. Soluzioni innovative ed ecologiche per la realizzazione di involucri, pavimenti e...

FONDATA NEL 1960, Casalgrande Padana produce materiali ceramici evoluti. Soluzioni innovative ed ecologiche per la realizzazione di involucri, pavimenti e...

FONDATA NEL 1960, Casalgrande Padana produce materiali ceramici evoluti. Soluzioni innovative ed ecologiche per la realizzazione di involucri, pavimenti e...

FONDATA NEL 1960, Casalgrande Padana produce materiali ceramici evoluti. Soluzioni innovative ed ecologiche per la realizzazione di involucri, pavimenti e rivestimenti, capaci di rispondere al rispetto dell’ambiente e a qualsiasi esigenza creativa e tecnologica del mondo dell’architettura e del design. Ricerca e innovazione sono prodotte all’interno di laboratori e di 5 impianti nel cuore del distretto ceramico più importante del mondo. L’80% della produzione, pari a 24 milioni di mq, è rappresentato da piastrelle in gres porcellanato non smaltato. L’azienda è presente in 70 Paesi grazie alla sua capillare rete commerciale e conta oltre 1000 dipendenti.

Da oltre 30 anni Casalgrande Padana organizza Grand Prix, concorso internazionale di architettura, giunto alla sua tredicesima edizione. Il prestigio e l’autorevolezza del premio internazionale di architettura è testimoniato non solo dal successo quantitativo, oltre 1800 i progetti che hanno partecipato nel corso degli anni, ma soprattutto dalla qualità dei candidati. Grandi protagonisti dello star system architettonico, giovani promesse e studi consolidati si confrontano liberamente sul common ground del progetto ceramico, tra creatività e innovazione tecnologica. Grand Prix nasce infatti con la finalità di selezionare e premiare le realizzazioni più significative che meglio hanno saputo valorizzare le proprietà tecniche e le potenzialità espressive degli elementi in grès porcellanato a marchio Casalgrande Padana. Un’operazione culturale di largo respiro, supportata dal contributo di una giuria internazionale composta da esperti del settore, progettisti, professori universitari e critici dell’architettura, provenienti da diversi paesi, chiamata ad operare in completa autonomia.

Un’iniziativa che grazie a queste premesse è cresciuta e si è sviluppata andando oltre il semplice concetto di concorso. La giuria dell’ultima edizione, presieduta da Franco Manfredini, Presidente di Casalgrande Padana, era composta da esperti di fama internazionale: Simon Keane-Cowell (Architonic), Tarik Abd El Gaber (D’Architectures), Alessandra Ferrari (Consiglio Nazionale degli Architetti), Sebastian Redecke (Bauwelt), Alessandro Valenti (ABOUT elledecor.it) e Matteo Vercelloni (INTERNI Magazine). A sostegno di questi obiettivi i risultati di ogni edizione di Grand Prix vengono raccolti in Creative Book, volume stampato in 60 mila copie, realizzato e diffuso in collaborazione con la rivista internazionale di architettura Casabella, da novant’anni protagonista del dibattito culturale sui temi del progetto. I finalisti della 13a edizione, valutando le oltre 100 candidature, verranno premiati il 5 dicembre nel nuovo auditorium Casalgrande Padana.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata