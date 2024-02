Carta multiuso, le macchine. Toscotec sono le prime al mondo

È UN’AZIENDA CHE PORTA in sé la storia di chi ha iniziato a esplorare l’industria metalmeccanica nell’immediato dopoguerra, quando l’Italia, ancora ferita, andava a proiettarsi verso il rilancio dell’imprenditoria italiana. Si chiama Toscotec Spa con sede principale a Marlia, nel comune di Capannori (Lucca), leader mondiale nella progettazione e produzione di macchine, sistemi e componenti per la produzione di tissue e paperboard, i cui tratti distintivi attingono proprio a quel genere di impresa. L’azienda viene fondata nel 1948 da Sergio Toschi e prende il nome di Officine Meccaniche Toschi. Nel decennio che va dal 1950 al 1960, entra in azienda Giovan Battista Mennucci che avvia la svolta per la messa in opera delle macchine per carta igienica. Nel 1963 l’azienda produce la prima macchina completa per questo prodotto. La crescita dell’azienda è esponenziale e innovativa, così nel 2003 Officine Meccaniche Toschi muta in ’Toscotec’.

Nel 2006 la famiglia Mennucci, subentra acquisendo il pacchetto azionario allora in capo a Fabio Perini. Da quel momento in poi, i Mennucci detengono il controllo tramite la propria holding. Questa la storia dell’impresa, perché oggi Toscotec Spa significa una sede centrale a Marlia di 60mila metri quadrati, 8 edifici produttivi e 5 linee di assemblaggio. Un altro stabilimento nel comune di Pinerolo e ancora la sede di Massa, a pochi chilometri dal porto di Marina di Carrara, dedicata agli “Yankees” di importanti dimensioni, pronti a raggiungere le rispettive destinazioni via mare. Inoltre sedi a Shanghai e nel Wisconsin che seguono il mercato cinese e quello del Nord America. A lavorare per il colosso metalmeccanico, sono circa 260 dipendenti. La mission è chiara: offrire soluzioni alle aziende cartarie sparse nel mondo con alcuni pilastri su cui Toscotec Spa poggia la propria filosofia industriale. L’architrave si chiama qualità del prodotto grazie a ricerca e innovazione. Ma l’attenzione è dedicata anche alla tutela della salute e alla sicurezza, al clima interno, facendo proprio quale codice etico la Dichiarazione dei diritti dell’uomo. Delle prossime sfide di questa importante azienda, parliamo con l’amministratore delegato, l’ingegnere Alessandro Mennucci (nella foto sopra).

Sappiamo da dove è partita l’attività di Toscotec, quali sono gli obiettivi futuri?

"I nostri sforzi vanno sempre nell’acquisizione di strategie per prodotti innovativi, siamo focalizzati sulle macchine per il tissue e rebuilding per le “carte marroni”. Rappresentiamo il 2° produttore al mondo e ci concentriamo sulla ricerca e lo sviluppo. La nostra attenzione, inoltre, si concentra

nell’assistenza ai clienti: questo non è un particolare secondario perché l’assistenza, nel nostro settore, è fondamentale. Anche da questo punto di vista ci viene riconosciuta serietà e affidabilità".

Il mercato è condizionato da una crisi economica e geopolitica impattanti: come si sta muovendo, in questo contesto, la vostra azienda?

"Purtroppo il mercato è fermo dal 2022, la congiuntura, a partire dal conflitto Russo-Ucraino non è affatto favorevole; però posso affermare che, nonostante tutto, stiamo lavorando bene e abbiamo ordini per il futuro. Molto buono il trend del mercato americano che risulta essere trainante".

Il costo dell’energia è un fatto ormai noto: quali sono le strategie anche alla luce della transizione energetica?

"Da molti anni siamo impegnati per ridurre l’impatto dell’energia; nel 2000 abbiamo prodotto il “monolucido” per asciugare la carta che adesso è in materiale di acciaio e quindi fa risparmiare energia. Siamo concentrati sulla decarbonizzazione, innoviamo con soluzioni che mirano al risparmio energetico e stiamo lavorando per arrivare all’utilizzo dell’idrogeno, ben consapevoli che l’adozione delle buone pratiche è la via maestra".

Quanto conta l’aspetto etico che sottolineate arrivando a citare la Dichiarazione dei diritti dell’uomo?

"Per la nostra azienda il valore umano è determinante. A cominciare dal luogo di lavoro: nelle nostre sedi abbiamo moderni servizi alla persona, dalle mense a quelli ricreativi, il tutto realizzato in strutture moderne. Anche con i fornitori abbiamo ottimi rapporti perché è importante creare una solida fidelizzazione. Il luogo di lavoro rappresenta lo spazio in cui le persone trascorrono molto tempo, è fondamentale che sia ben vivibile e accogliente".

Siete inseriti all’interno del distretto cartario della Lucchesia: quanto e come le politiche nazionali e locali possono incidere nello svolgimento della vostra attività?

"Il problema fondamentale è dato dalla burocrazia: è esasperante, rappresenta un handicap per un’azienda che vuole investire e migliorarsi, che si tratti di autorizzazioni oppure di altri adempimenti; così è davvero complicato lavorare. Vorremmo anche espanderci ma i tempi di risposta sono lunghi e questo frena le nostre esigenze volte al miglioramento".

Qual è il clima all’interno della vostra azienda e come sono i rapporti con le organizzazioni sindacali?

"Direi davvero buono. Abbiamo delle eccellenze dal punto di vista delle posizioni professionali, tecnici e ingegneri molto preparati, personale all’altezza dei compiti e con la Rsu abbiamo da poco dato vita al contratto integrativo contrassegnato, nella corretta dialettica reciproca, da una condivisa e proficua intesa".