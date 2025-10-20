Cantieri 5.0: la tradizione si evolve grazie ad Ai e robot

IN UN CONTESTO che vede una migrazione pressoché totale della cantieristica globale verso l’Asia (95%) per approdare in Cina e in Corea, l’Europa cerca di tenersi stretto il suo 5%, che corrisponde in gran parte alla navalmeccanica di altissima complessità. L’Italia, grazie a Fincantieri, rappresenta una delle poche realtà in grado di mantenere nel Vecchio Continente la produzione di navi complesse, di cui il Gruppo guidato dall’ad Pierroberto Folgiero (nella foto a destra) è leader a livello globale. Fincantieri, attivo in tutti i settori della navalmeccanica ad alta tecnologia, sta trasformando i suoi cantieri, combinando know-how tradizionale e tecnologie avanzate per affrontare le sfide della cantieristica globale e consolidare il proprio primato. L’obiettivo è migliorare ulteriormente produttività, qualità dei processi e sicurezza sul lavoro attraverso robotica, automazione e intelligenza artificiale.

Proprio nelle scorse settimane Fincantieri ha siglato un accordo di collaborazione con Idea Prototipi srl, azienda friulana specializzata nello sviluppo di soluzioni integrate hardware e software per la robotica industriale. L’intesa prevede l’introduzione di cobot portatili multipurpose negli stabilimenti Fincantieri, strumenti progettati per affiancare l’uomo in compiti complessi e ripetitivi. Questa sinergia consente al Gruppo di accelerare l’adozione di tecnologie innovative e di adattarle alle esigenze del comparto navale testandole in condizioni reali. Questi progetti mirano a ottimizzare tutti i livelli della produzione, dall’ingegneria alla fabbricazione, integrando tecnologie come robot di taglio plasma, esoscheletri, cobot di saldatura e sistemi avanzati come Mr4weld (Mobile Robot for Welding, nella foto a sinistra durante l’inaugurazione), un robot-veicolo capace di saldare giunti di acciaio con una produttività tre volte superiore a quella di un operatore umano. E poi c’è l’IA.

Riconoscendone il ruolo strategico per il futuro dell’industria navale, Fincantieri ha scelto di puntare con decisione sull’intelligenza artificiale. In quest’ottica, il Gruppo ha istituito il Digital Lab, un vero e proprio centro di eccellenza dedicato all’adozione e all’industrializzazione dell’AI, con l’obiettivo di accelerare la trasformazione digitale in tutti i settori aziendali. La strategia di Fincantieri si distingue per un approccio duale: le soluzioni critiche, in particolare quelle che coinvolgono dati sensibili come quelli in ambito militare, vengono sviluppate internamente, mentre per gli use case più diffusi si preferisce l’adozione di strumenti off-the-shelf. Una scelta non casuale: la progettazione di algoritmi verticali e specifici, ad esempio per l’ingegneria navale, richiede competenze profonde e una conoscenza dettagliata del business, che solo un team interno può garantire attraverso una collaborazione stretta con i reparti tecnici. L’internalizzazione delle competenze risponde anche a una necessità di mercato, vista la carenza di figure specializzate in ambiti emergenti come la physical AI, ovvero l’applicazione dell’intelligenza artificiale alla robotica. In questo campo, Fincantieri si posiziona già come pioniere, sviluppando soluzioni che abilitano automazione e sicurezza nei cantieri, e anticipando così le evoluzioni tecnologiche del settore.

Altro prodotto sviluppato da Fincantieri è quello relativo al drone autonomo, il quale è in grado di fotografare i blocchi di saldatura, identificare automaticamente eventuali difetti e segnalare all’operatore il punto esatto da verificare, aumentando sicurezza ed efficienza. L’obiettivo è rendere il lavoro più creativo e sicuro, liberando le persone dalle attività ripetitive e a basso valore aggiunto.

Non è un caso, infatti, che la strategia comprenda anche un cambiamento che è insieme culturale e occupazionale. Il Gruppo investe nella creazione di competenze tecnologiche e digitali, valorizzando il “made in Italy dell’ingegno” e riavvicinando i lavoratori italiani alla produzione operaia qualificata ad alto valore aggiunto. La robotica e l’AI diventano così strumenti per migliorare sempre di più la qualità dei posti di lavoro, indirizzando alcune specifiche attività verso processi automatizzati senza ridurre l’occupazione. Il percorso di Fincantieri sembra dimostrare che per sostenere la competitività sia indispensabile superare il preconcetto che automazione e AI contraggano il lavoro. Le nuove tecnologie stanno diventando strumenti concreti per creare valore sostenibile, aumentare la produttività, sviluppare competenze e attrarre talenti. Ma soprattutto rappresentano il punto di incontro tra tradizione industriale e innovazione digitale, tra il saper fare che ha reso celebre la manifattura italiana e le sfide globali della transizione tecnologica.

In questa prospettiva, la cantieristica italiana può contare su una combinazione unica di esperienza manifatturiera, capacità ingegneristica e collaborazione con l’ecosistema industriale per rafforzare la sua leadership europea e globale, candidandosi a modello di una nuova manifattura ad alto valore aggiunto, capace di coniugare competitività internazionale e radicamento nei territori.