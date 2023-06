Cantabria Labs: solo benessere certificato al 100%

SI MUOVE tra gli studi scientifici e la ricerca del benessere, con la consapevolezza di essere responsabile della qualità della vita di un’intera comunità. Il futuro e il presente immaginati da Cantabria Labs Difa Cooper, healthcare company con base a Caronno Pertusella (Varese) che ha nell’amministratore delegato Stefano Fatelli il massimo portavoce, è quello di un’azienda in grado di rispondere in modo positivo alle sfide che le dinamiche storico-sociali e ambientali le rivolgono in continuazione. Un modello nato dall’estro dell’imprenditore maiorchino-madrileño Juan Matji, che voleva espandere il business già fiorente in Spagna, nei canali farmaceutici e parafarmaceutici, al di fuori dei confini nazionali: Cantabria Labs Difa Cooper è nata nel 2003 dalle ceneri della storica azienda italiana Difa Cooper, che esisteva già dal 1959, per fare leva sull’esperienza e puntare in alto. "Oggi siamo una società leader nella realizzazione di prodotti dermatologici, farmaci, cosmetici, integratori e medical device, che ha toccato nel 2022 i 50 milioni di fatturato", racconta Fatelli. Numeri fondati su valori: fiducia nelle persone, ricerca e condivisione delle conoscenze. "Il più importante, nonché basilare, è l’approccio che impieghiamo: tutto ciò che viene proposto al consumatore è proceduto da studi clinici e deve rispondere ai criteri della evidence based medicine. Una volta sottoposto al vaglio del team di ricerca interna deve essere validato da minimo una pubblicazione su una rivista scientifica con impact factor, la quale sottopone al comitato scientifico lo studio in modo che i risultati proposti siano verificati", chiarisce il manager.

Le aspettative per Cantabria Labs sono il raddoppio del fatturato entro il 2027, fino a oltre 80 milioni. Prima di qualsiasi successo economico, l’azienda è un modello tangibile di umanesimo imprenditoriale: "“Celebrate life” è il nostro motto e implica un’attenzione a uomo, ricerca scientifica, sostenibilità e solidarietà". L’azienda è stata premiata da Great Place to Work–Best Workplaces nel 2006, 2008, 2010, 2017, 2019 e 2020. "Guardiamo al mondo femminile con grande attenzione e non solo perché le donne rappresentano il 71% della nostra impresa. Facciamo smart working dal 2017, sosteniamo le madri seguendo il percorso di crescita dei figli co-finanziandone asilo, borse di studio e garantiamo flessibilità negli orari. Crediamo che per costruire un futuro migliore sia essenziale contribuire fin dall’inizio alla crescita delle nuove generazioni". Il 12% degli investimenti viene destinato alle politiche di ricerca scientifica (36 milioni nel 2022).