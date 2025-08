Canneti giganti anti-emissioni: la sfida ecologica di Forever Bambù

LA COLTIVAZIONE DEL BAMBÙ come occasione di rigenerazione di terreni abbandonati, metodo per l’abbattimento della CO2 e strumento di creazione di materiali alternativi. È questa la filosofia di Forever Bambù, società benefit nata nel 2014 con lo scopo di sviluppare foreste di Bambù Gigante Moso. L’idea iniziale riguardava germogli per uso alimentare e canne di bambù destinate a diversi mercati, in ragione dei vari usi brevettati di questo materiale. Grazie all’intuito del fondatore, Emanuele Rissone, dal 2021 la società ha però revisionato il modello di business, ampliandolo su altri fronti. È stato quindi avviato il progetto "Forever Zero CO2" tramite il quale le imprese possono supportare il progetto di forestazione dell’azienda. Dal 2024 quindi sono nati i primi carbon credit ad alta integrità da Removal, affiancati da vari servizi di consulenza e formazione. Grazie a questa crescita, la società ha chiuso il 2023 con un fatturato di 1,6 milioni di euro, con prospettiva di chiusura 2025 a 9 milioni. Recentemente ha inoltre promosso un incontro in Senato su "Crediti ambientali e finanza climatica", in collaborazione con Cisambiente Confindustria. A fare il punto su questo percorso Mauro Lajo (nella foto), co-fondatore di Forever Bambù, oltre che consigliere generale e presidente area sostenibilità di Confindustria Cisambiente.

Da dove nasce l’idea di Forever Bambù?

"Dall’esigenza del nostro presidente, Emanuele Rissone che, dopo una precedente esperienza in VitaminStore, prima catena italiana di vendita di integratori, voleva impegnarsi in qualcosa che fosse un lascito collegato all’ambiente. Così, dopo aver partecipato a una serata sulla coltivazione di bambù, ha messo insieme un gruppo di imprenditori interessati a investire nel settore".

Come vi siete sviluppati?

"Siamo partiti in 7 soci e siamo arrivati a 1.600, passando da un modello agricolo a uno industriale e includendo persone che hanno partecipato con quote minime, di poche centinaia di euro. Abbiamo inoltre accordi con altri proprietari di terreni coltivati a bambù gigante. Oggi possiamo contare su un capitale versato di circa 20 milioni, 250 ettari di terreni di proprietà e mille in gestione".

Coltivando il bambù non c’è il rischio di perdere la biodiversità?

"Al contrario. Dei terreni incolti e abbandonati che abbiamo acquistato, solo 137 sono dedicati al bambù. Gli altri vengono utilizzati per preservare la biodiversità, con uliveti, vigneti, boschi e zone inerbite. Inoltre la nostra coltivazione permette di dare una prospettiva a molti agricoltori preoccupati per il cambiamento climatico. Come in Sicilia alcuni terreni un tempo dedicati alle arance sono stati riconvertiti ad avocado, così è giusto pensare ad alternative per altre zone che, in caso contrario, rischierebbero un abbandono dell’uso agricolo".

Quali esigenze ha la coltivazione di bambù?

"Intanto serve un terreno idoneo. In secondo luogo, per i primi tre anni, occorrono una manutenzione e un’irrigazione costanti, un po’ come per un orto. Poi le esigenze diventano simili a quelle di un frutteto. Infine, dal sesto/settimo anno, la gestione somiglia a quella di un bosco: l’irrigazione può essere ridotta al minimo o eliminata. Un altro vantaggio, dato che il bambù non ha antagonisti, è che non occorre usare prodotti chimici. L’unica immissione è quella di humus da lombrico, pellettato o concime di origine animale".

Quali sono i risultati in termini di assorbimento di CO2?

"Un ettaro di bambù equivale a 57 ettari di bosco, ma per ottenere questo risultato occorre asportare almeno un terzo delle canne ogni anno, in modo da “fissare“ il carbonio, e utilizzarlo in materiali durevoli: cippato, biocompositi, bioplastiche, fibre tessili. A proposito i progetti in corso sono tantissimi. Dalla collaborazione con Mabel e Miomojo è nata una linea di accessori in fibra di bambù, con Mixcycling abbiamo realizzato tappi e altri prodotti, con Plart Design complementi d’arredo. Stiamo lavorando per creare bioplastiche estratte totalmente dal bambù, ma anche per realizzare uno specifico tipo di ecopelle, nuovi materiali per bioedilizia, intonaci, sottofondi. Abbiamo visto che la fibra dà grandi risultati nella produzione di pannelli e stiamo lavorando sul tema con un’azienda francese. Altre iniziative riguardano la cellulosa per fare carta e le lettiere per gatti".

Come funziona invece la cessione dei crediti di carbonio?

"Le nostre undici foreste distribuite fra Toscana, Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte sono un polmone verde per compensare le emissioni inquinanti. Da qui è nato nel 2021 “Forever Zero CO2“, che rientra nei cosiddetti “servizi ecosistemici“ tramite cui le aziende supportano un progetto di forestazione e una filiera industriale 100% made in Italy che coinvolge manodopera locale. Fino a poco tempo fa i crediti di carbonio non erano riconosciuti e non potevano essere oggetto di vendita. La recente normativa Uni Pdr 156/2024, basata sugli studi del Politecnico di Milano e sulle validazioni di Rina, consente di certificare il progetto ambientale di Forever Bambù, valorizzando la quantità di CO2 assorbita dal bambuseto in 443 tonnellate annue per ettaro (valore medio riferito ai primi 30 anni di vita) e convertendola in carbon credit da Removal utilizzabili sia da parte di realtà industriali per la mitigazione della propria carbon footprint che da operatori finanziari a fine di investimento: rivenderli, frazionarli o utilizzarli in futuro".

C’è interesse da parte delle aziende?

"Molto. Non a caso ci siamo specializzati anche in consulenze aziendali su tutti i temi Esg".