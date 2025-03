Cambio generazionale e tutela del patrimonio

IL PASSAGGIO GENERAZIONALE resta uno dei temi a cui la grande imprenditoria del made in Italy guarda con interesse, unitamente al tema della preservazione e della valorizzazione del patrimonio nel tempo. Per questo Unione Fiduciaria dal 1958 offre servizi pensati per supportare i clienti nella gestione delle proprie risorse e dei propri beni, assicurando al contempo la loro continuità tra le generazioni. "Lavoro in Unione Fiduciaria dal 1999 e ho avuto l’opportunità di assistere a diversi passaggi generazionali, alcuni una prima volta e altri, in tempi più recenti, anche una seconda. Le esigenze e i valori nel tempo restano spesso gli stessi e noi lavoriamo per dare soluzioni che forniscano con continuità valore aggiunto ai patrimoni dei nostri clienti", dice il direttore generale di Unione Fiduciaria, Filippo Cappio.

Unione Fiduciaria ha, nel tempo, aumentato e diversificati i propri servizi. Per questo, recentemente, il consiglio di amministrazione – presieduto da Roberto Ruozi (foto sotto) – ha nominato Marco Agostini direttore dell’area commerciale e vicedirettore generale della società. Marco Agostini, in possesso dell’abilitazione alla professione di dottore commercialista e iscritto all’albo dei consulenti finanziari, vanta un’esperienza professionale maturata per oltre 30 anni in banche nazionali e internazionali. In particolare, Agostini ha lavorato per 18 anni in Banca Imi, è stato azionista e capo degli investimenti in una Sgr operante nel private equity, si è occupato di wealth management in Schroders edal luglio 2017 ha lavorato in Ubs Global Wealth Management.

"Con l’ingresso di Marco Agostini la nostra struttura si è arricchita di una capace figura strategica che sta contribuendo a conferire un moderno taglio commerciale e un ulteriore efficientamento del front office di Unione Fiduciaria", spiega il direttore generale di Unione Fiduciaria, Filippo Cappio. E conclude: "Si amplia così l’area commerciale della fiduciaria e si diversificano i servizi offerti, nell’ottica di continuare a dare garanzie su privacy e riservatezza ai nostri clienti. Siamo in questo un vero punto di riferimento". Fra i servizi offerti c’è anche il Trust, uno strumento che configura un rapporto fiduciario in forza del quale una persona, fisica o giuridica, si spossessa di determinati beni e li affida ad un Trustee, che li amministra nell’interesse dei beneficiari, o per il perseguimento di uno scopo, secondo determinate disposizioni e sotto il controllo di un guardiano.

