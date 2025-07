Calvisius, il caviale sostenibile più venduto al mondo

"AQUAE OPTIMA", il "meglio dall’acqua", mission ed essenza di Agroittica, assieme storia di straordinaria imprenditoria italiana, sogno gastronomico e sistema sostenible. Un sogno nato nel 1977 grazie all’intuizione di Giovanni Tolettini, socio dell’Acciaieria di Calvisano: creare uno stabilimento di itticoltura, sfruttando il surplus termico dell’acciaieria. Mediante uno scambiatore di calore, l’energia termica del processo siderurgico viene trasferita alle pure acque che sgorgano all’interno della proprietà, ottenendo un habitat ottimale per diverse specie ittiche pregiate. Risultato: Agroittica oggi possiede il più grande allevamento di storioni in Europa. E il suo brand Calvisius è leader mondiale in qualità, freschezza e sostenibilità. Un successo Made in Italy al 100%. Perché il sogno è nato e cresciuto a Calvisano, provincia industriale di Brescia. Profondo Nord. Oggi Agroittica dispone di due impianti nel comune di Calvisano, in provincia di Brescia, per un totale di 60 ettari di allevamento, ai quali si è aggiunto l’impianto della società partecipata (al 50%) Storione Ticino, all’interno della riserva naturale (Parco del Ticino).

Un successo sostenibile. Basti pensare che nel 2021, in occasione della ristrutturazione del tetto dell’avannotteria - un edificio di cinquemila metri quadrati adibito all’allevamento ai primi stadi degli storioni - è stato installato un impianto fotovoltaico che la rende autosufficiente dal punto di vista energetico. La vocazione sperimentale dell’azienda non si è persa lungo il cammino: sono state introdotte novità assolute come sistemi innovativi per garantire il totale controllo igienico-sanitario del processo produttivo. Il caviale, infatti, viene estratto sotto la protezione di una cappa a flusso laminare e lavorato in “camere bianche“ con tecnologia analoga a quelle delle sale operatorie, nei quali una sovrappressione di aria sterile a temperatura controllata tutela la qualità delle preziose uova. La tecnologia garantisce anche la costanza qualitativa dell’acqua, il controllo dell’alimentazione e del grado di maturazione delle uova, oltre allo strettissimo intervallo che intercorre tra la pesca e la lavorazione: così Calvisius è diventata azienda leader, esporta il 70% del prodotto all’estero (primo mercato gli Stati Uniti, poi Francia e Spagna, in crescita il Medio Oriente). Il rigore del processo produttivo è testimoniato da certificati autorevoli, come BRC e IFS higher level. E il riconoscimento “Friend of the Sea“ per la sostenibilità.

Una scalata ininterrotta, dagli anni ’70 a oggi, con una svolta nel 1998: dopo l’inserimento da parte del Cites (Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione) dello storione tra le specie a rischio di estinzione limitandone la pesca, la domanda è cresciuta contribuendo allo sviluppo dell’azienda. Altre pietre miliari, nel 2005 il Calvisius Traditon vince il Mercury Award, due anni dopo Agroittica stabilisce il record produttivo con 25 tonnellate di caviale equivalente a circa il 30% della produzione mondiale. E nel 2008 parte il progetto Italian Caviar, che grazie alla partnership con Agroittica, dà vita ad Ars Italica Calvisius, la produzione delle specie di storioni allevate nella riserva naturale del Parco del Ticino. Nel 2009 apre la sede a New York e nel 2012 inizia la produzione dei caviali ’Da Vinci’, ricavato dallo storione dell’Adriatico, Beluga e Oscietra Imperial. Nel 2018 viene inaugurata la sede francese a Lione e nel 2022 nascono i Calvisius Ambassador e le Calvisius Maison: ristoranti, chef e locali che sposano visione e valori di Calvisius. Prossimi passi: incrementare le azioni digital e sviluppare il progetto hospitality, offrendo all’utente una customer experience premium.

I numeri. Agroittica a oggi esporta in tutto il mondo caviale italiano di alta qualità con una capacità produttiva di circa 30 tonnellate all’anno su 60 ettari di vasche di allevamento, che equivalgono per estensione a 80 campi da calcio.

Nel corso dell’esercizio 2023-’24, l’azienda ha registrato un fatturato di circa 36 milioni di euro. La società produce tra le 25 e le 30 tonnellate annue di caviale di alta qualità e vende il 70% della produzione all’estero.Oltre alla presenza consolidata negli Stati Uniti, in Francia e Spagna, ora l’obiettivo è espandersi ulteriormente a Dubai e nel mercato asiatico. Le stime della produzione legale di caviale secondo la W.S.C.S. (Word Sturgeon Conservation Society) sono stimate intorno a 750 tonnellate, con una quota molto significativa attribuita alla Cina, che negli ultimi anni ha aggredito il mercato con un prodotto di qualità notevolmente più bassa e con prezzi inferiori. I dati europei della Feap (Federation of European Acquaculture Producer) riportano una produzione europea pari a circa 200 tonnellate, con un incremento del 2016 ad oggi di più del 60%. L’Italia è il primo produttore europeo con ben 62 tonnellate.

Il cambio al timone. Da inizio 2025, Alberto Messaggi, amministratore delegato, è subentrato a Carla Sora, che ha guidato l’azienda negli ultimi otto anni. Messaggi, nato nel 1953, ha una solida formazione accademica e ha sviluppato un ampio bagaglio di competenze manageriali e strategiche attraverso incarichi di rilievo in aziende come il Gruppo Ciba - Geigy Italia, il Gruppo Sanofi, il Gruppo Sanpellegrino e il Gruppo Legler. Il suo percorso lo ha poi portato nel Gruppo Feralpi, dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità fino a diventare direttore finanzia rio e gestionale. Attualmente è anche amministratore delegato di Defim OrsoGrill e Saexpa.