Call for Startup offre un supporto alle imprese del futuro

NELLE STORICHE OFFICINE Olivetti, per decenni eccellenza dell’industria e della cultura d’impresa italiane, oggi Patrimonio Unesco, passato industriale e futuro dell’innovazione si incontrano. Qui infatti, nel 2022, C.NEXT Ivrea, avamposto canavese del sistema nazionale di poli di innovazione C.NEXT, ha scelto di collocare la propria sede operativa sul territorio. E qui prende forma un nuovo progetto destinato a rilanciare l’innovazione e l’imprenditoria locali: nasce l’incubatore d’impresa di C.NEXT Ivrea, che inaugura ufficialmente la sua attività con il lancio della Call for Startup 2025.

C.NEXT Ivrea è il primo dei poli d’innovazione del sistema nazionale sviluppato da C.NEXT S.p.A. Società Benefit che mira alla rigenerazione economica e sociale dei territori sostenendo l’innovazione di imprese e organizzazioni. La NEXT Innovation® è il modello di trasferimento tecnologico “da impresa a impresa” che valorizza le competenze delle aziende del network C.NEXT per offrire soluzioni “su misura” a progetti industriali sia emergenti sia consolidati. Il sistema coinvolge ad oggi oltre 150 imprese e organizzazioni, accomunate dalla volontà di innovare, condividere conoscenza e collaborare. La Call for Startup 2025 di C.NEXT Ivrea, presentata nella sede di Confindustria Canavese, dà il via alla attività di incubatore del polo canavesano che si affianca agli altri servizi per le imprese. Rivolta a progetti imprenditoriali innovativi in fase iniziale, la Call vuole raccogliere idee afferenti a tutti i settori industriali ma pone particolare attenzione a quattro ambiti: Sport & Leisure, ICT Elettctronics, Welfare e Manifattura. Un massimo di cinque progetti potrà accedere gratuitamente a un programma di incubazione di sei mesi, che si svolgerà sia da remoto sia in presenza negli spazi delle ex Officine Olivetti.

Il programma, strutturato in sei moduli, prevede una formazione intensiva che abbraccia tutte le fasi della costruzione d’impresa: Lean Startup, Business Model Canvas, Market & Customer Discovery, Marketing & Identity, Business Plan & Financials, Fundraising e Public Speaking. Oltre a formazione e mentoring, le startup selezionate potranno usufruire di un supporto logistico a tutto tondo (aule training, connessione internet ad alta velocità) e amministrativo. Ogni startup selezionata sarà affiancata da un esperto del settore, che la accompagnerà lungo tutto il percorso di lancio, affiancandola nello sviluppo dell’idea, nella validazione del modello di business e nella definizione della strategia di crescita. Inoltre, le cinque realtà selezionate avranno accesso al network C.NEXT e alla sua rete nazionale di imprese e stakeholder del mondo dell’innovazione.

"Con la Call for Startup 2025 vogliamo attivare un processo concreto di valorizzazione del talento imprenditoriale locale e nazionale", spiega Stefano Soliano (nella foto in alto), amministratore delegato di C.NEXT. "Il modello che inauguriamo a Ivrea diventerà uno standard replicabile negli altri poli del sistema, rafforzando così la nostra rete nazionale per l’innovazione, fondata sulla collaborazione e sulla condivisione di competenze". La Call for Startup 2025 di C.NEXT Ivrea si contraddistingue inoltre per la vocazione comunitaria: C.NEXT, coerentemente con il proprio status di Società Benefit, offrirà il programma di sviluppo alle realtà ingaggiate in forma totalmente gratuita, senza richiedere partecipazioni azionarie, diritti d’uso e royalties sui progetti incubati. Approccio che testimonia una visione dell’innovazione non solo come motore economico ma anche come strumento di partecipazione sociale e di sviluppo sostenibile. Al termine del percorso, le realtà ritenute pronte potranno accedere a una fase di accelerazione, con presentazioni a fondi di venture capital, gruppi industriali, banche e istituzioni pubbliche. Il progetto è sostenuto da una solida rete di aziende e stakeholder che supportano la Call for Startup: CM Service, Netsurf, Novalis Consulting, Sertec Engineering, Tesi Square, Umana, YouGo, e ha già ricevuto il patrocinio di istituzioni chiave come: Camera di Commercio di Torino, Città di Ivrea, Confindustria Canavese, InnovUp e Sport Innovation Hub.

"Un incubatore – commenta Alberto Mina (nella foto in basso), responsabile del servizio di incubazione di C.NEXT Ivrea – è molto più di uno spazio fisico: è una fucina di idee, relazioni e competenze, un punto di partenza per rigenerare il tessuto economico e sociale e per generare il cambiamento. Il nostro approccio allo sviluppo pone al centro le persone e il territorio, favorendo un’innovazione accessibile, inclusiva e orientata al bene comune. A Ivrea non vogliamo solo sostenere startup ma costruire una comunità che possa dare nuova linfa al tessuto economico locale, stimolare i giovani a restare e innovare, e attrarre nuovi talenti da tutta Italia. Fare tutto ciò in un luogo simbolo della storia industriale italiana come le ex Officine Olivetti è un grande orgoglio".

La scelta di localizzare il polo per l’innovazione e anche le sue attività di incubazione proprio nell’ex sito Olivetti, infatti, è tutt’altro che casuale: in quel luogo, a metà Novecento, si sperimentavano già forme pionieristiche di impresa sociale, attenzione al welfare aziendale e promozione della creatività tecnologica. Oggi C.NEXT Ivrea raccoglie quell’eredità per trasformarla in un laboratorio di innovazione aperto e accessibile, con l’obiettivo di stimolare una nuova generazione di imprenditori capaci di coniugare tecnologia, sostenibilità e impatto sociale, intrecciando storia industriale e futuro digitale. Con questo progetto, Ivrea rivendica la propria presenza sulla mappa nazionale dell’innovazione partendo dalle proprie radici, investendo sul capitale umano e puntando sulla sinergia tra imprese e territorio.