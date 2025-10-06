Cadute e rinascite della startup: "con 100 anni di storia"

LA CONCERIA DEL CHIENTI è una delle realtà storiche del proprio settore. Dal 1923 a oggi ha segnato profondamente lo sviluppo dell’industria conciaria sia in Italia sia nelle Marche. "Fondata nel 1923 a Tolentino, nel cuore del distretto manifatturiero marchigiano – racconta l’amministratore delegato Marco Luppa – Conceria del Chienti si afferma nel secondo dopoguerra come un’eccellenza mondiale nella lavorazione delle pelli di vitello. Sotto la guida illuminata dell’ingegner Bruno Martarelli, l’azienda vive decenni di crescita, diventando fornitore di riferimento per i più grandi brand internazionali del lusso e simbolo del saper fare italiano. L’inizio del nuovo millennio segna però un periodo di forte turbolenza. Nel 2013, a causa di un mancato rinnovamento tecnologico e generazionale, l’azienda si trova a un passo dal fallimento. Un primo salvataggio avviene nel 2014 con l’ingresso del colosso statale cinese Jihua Group: un’operazione che sembra promettere un nuovo futuro, ma che si rivela effimera. Nel 2019, per ragioni legate alla politica interna di Pechino, il partner cinese dismette tutti gli investimenti in Italia, facendo ripiombare la conceria in una crisi ancora più profonda, aggravata dall’imminente pandemia".

Il management dell’azienda, quindi, ha dato un nuovo impulso allo sviluppo?

"Quando ogni speranza sembrava perduta, nel 2022 si compie una seconda, straordinaria rinascita. Grazie alla tenacia del management e dei lavoratori, Conceria del Chienti viene sostenuta dal Fondo Salvaguardia Imprese, promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e gestito da Invitalia, da un Club Deal di investitori privati italiani AST Sustainability, dalla Regione Marche, dal MIMIT e da Intesa Sanpaolo, dando vita alla nuova CTC – Conceria del Chienti Società Benefit S.p.A."

Attualmente come sta l’azienda?

"Oggi, forte di un piano di investimenti da oltre 20 milioni di euro, l’azienda si presenta al mercato come una “startup con 100 anni di storia”: un progetto che unisce un secolo di inestimabile know-how artigianale con una visione radicalmente innovativa, basata su sostenibilità circolare, tecnologie 5.0 e un modello di business che sta già cambiando le regole della filiera conciaria. Una storia di cadute e rinascite che incarna la resilienza e l’orgoglio del migliore Made in Italy".

Qual è il vostro posizionamento sui mercati e l’incidenza delle export?

"Il nostro posizionamento ci colloca all’apice del mercato alto di gamma. La nostra specializzazione storica è la fornitura di pelli di vitello di altissima qualità per i più importanti brand della calzatura e della pelletteria. Il nostro focus principale è il mercato italiano. Questo, però, non è un limite, ma una scelta strategica precisa: l’Italia è, e rimane, il cuore pulsante dove le grandi maison hanno stabilito le loro manifatture d’eccellenza per creare scarpe e borse".

Siete sempre stati nel mercato dell’alto di gamma?

"Il mercato alto di gamma è e rimane il nostro punto di riferimento, ma il modo in cui ci relazioniamo ad esso è cambiato radicalmente. La crisi attuale – che è impossibile non vedere – ci ha insegnato che non basta più semplicemente fornire un prodotto di alta gamma. I parametri del passato non sono più sufficienti per prevedere il futuro.

Per questo, il nostro approccio non è più quello di un semplice fornitore, ma di un partner strategico. Non ci limitiamo a vendere una superficie di pelle, ma offriamo soluzioni. Crediamo fermamente che l’unica via per prosperare in questo nuovo contesto sia l’aggregazione, la condivisione e la trasparenza. Invece di subire passivamente le incertezze del mercato del lusso, abbiamo deciso di agire, proponendo ai brand un nuovo paradigma basato sull’efficienza ambientale ed economica. Il nostro obiettivo è condividere con loro i problemi per trovare insieme le soluzioni, rendendo l’intera filiera più snella, flessibile e, in definitiva, più forte. Quindi sì, il lusso è il nostro mondo, ma oggi lo affrontiamo con regole nuove, dettate da noi".

Come coniugate lo sviluppo aziendale con la sostenibilità?

"Per Conceria del Chienti lo sviluppo aziendale e la sostenibilità non sono due percorsi paralleli, ma un’unica strategia integrata. Non consideriamo la sostenibilità come un elemento accessorio, ma come la leva competitiva su cui abbiamo costruito il nostro intero modello di rilancio. Questo approccio si concretizza in tre modi principali: abbiamo investito oltre 20 milioni di euro per trasformare il nostro stabilimento in una fabbrica 5.0. Questo non significa solo essere più moderni, ma più intelligenti. Grazie a nuove tecnologie come i bottali ad alta efficienza e un impianto fotovoltaico, abbiamo già ottenuto risultati concreti e misurabili: a parità di pelli lavorate, nel 2024 abbiamo ridotto del 72% il consumo di metano, del 54% quello di acqua e del 27% quello di energia elettrica. Questo dimostra che lo sviluppo tecnologico è la via maestra per un’industria a minor impatto. Il nostro sviluppo passa da un cambiamento radicale della nostra offerta. Non siamo più solo fornitori di pellame, ma ci proponiamo come un partner strategico per i brand del lusso. Lavoriamo con loro per co-progettare soluzioni che ottimizzino la resa al taglio e riducano gli sprechi a monte. Questo significa che la sostenibilità diventa un servizio che offriamo, generando efficienza e valore lungo tutta la catena produttiva del cliente.Poi, come Società Benefit, il nostro scopo va oltre il profitto. Per noi, la vera sostenibilità è un equilibrio tra ambiente, società ed economia".