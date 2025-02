Brighenti (AESS): "Senza città nessuna transizione energetica sarà possibile"

NEL FUTURO le città dovranno essere accoglienti e sostenibili, dal punto di vista dell’energia, ma anche delle comunità. "Senza città, nessuna transizione è possibile", sottolinea Benedetta Brighenti (nella foto in basso), presidente AESS, Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile e vicepresidente europea FEDARENE. "La transizione energetica non è solo una sfida globale, ma un processo che si costruisce soprattutto a livello locale, città per città. La riqualificazione energetica, lo sviluppo delle infrastrutture e l’accelerazione verso un sistema energetico più sostenibile passano inevitabilmente dagli ecosistemi urbani", spiega Brighenti.

D’altra parte "le città sono il cuore del cambiamento, luoghi dove si concentra la domanda di energia e si giocano le partite decisive per la decarbonizzazione attraverso offerte e modelli innovativi. Come evidenziato anche nel rapporto Draghi, la transizione ecologica è necessaria, ma deve essere guidata con pragmatismo e visione strategica. Ed è qui che entrano in gioco le agenzie energetiche locali, capaci di tradurre gli obiettivi globali in azioni concrete per territori e comunità", aggiunge la presidente di Aess. "L’accordo tra il ministero dell’Ambiente e la Rete nazionale delle agenzie energetiche locali rafforza questa visione, ponendo l’attenzione sulla centralità dei territori, mettendo a disposizione strumenti come gli One Stop Shop, veri e propri sportelli unici territoriali per facilitare la riqualificazione energetica, l’energia condivisa e promuovere l’adozione di soluzioni sostenibili", conclude Benedetta Brighenti.

Le. Ma