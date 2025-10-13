Blue Economy. Generati 217 miliardi di euro in un anno

NEL 2023, IN ITALIA, secondo il Rapporto Nazionale sull’Economia del Mare di Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne–Unioncamere–OsserMare, la Blue Economy ha generato un valore aggiunto diretto di 77 miliardi di euro. E considerando il moltiplicatore economico di 1,8, il contributo complessivo del settore all’economia arriva a 217 miliardi di euro. Il 32,5% del valore aggiunto diretto nazionale (25 miliardi di euro) è generato nelle 8 regioni del Sud Italia, con la Sicilia protagonista. "Se fosse una regione, l’Economia del Mare sarebbe al terzo posto in Italia, dietro solo a Lombardia e Lazio", osserva Valerio De Molli (nella foto a destra), Managing Partner & ceo di The European House-Ambrosetti e Teha Group. "L’industria marittima, la subacquea e il turismo costiero sostenibile sono le tre filiere strategiche in cui l’Italia sta dimostrando di poter e voler competere – aggiunge – ma le sfide sono tante e pubblico e privato devono procedere insieme". Una road map è tracciata nel Libro Blu di "Risorsa Mare", il forum organizzato da Teha Group insieme al ministero per le Politiche del mare, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Centrale il ruolo delle cosiddette "Industrie del Mare", ossia l’industria marittima, la subacquea e il turismo costiero, ambiti chiave per l’attrattività economica e geopolitica del Paese. Settori considerati cruciali anche per concretizzare le ambizioni delineate nel “Libro Verde Made in Italy 2030”, che ha individuato l’economia del mare come nuovo dominio strategico al pari della Space Economy.

I numeri indicano prospettive positive. L’industria armatoriale riporta diversi e trasversali punti di forza, posizionandosi al secondo posto nell’Ue per numero di navi, al primo per short-sea shipping e in testa alla classifica mondiale per valore di mercato della flotta traghetti, forte di oltre 100.000 occupati. "Ma la perdita di iscrizioni al Registro Navale (-15,1% in dieci anni) evidenzia la necessità di semplificare la governance", sottolinea De Molli. Da qui, lo scorso novembre, il primo disegno di legge per la valorizzazione della Risorsa Mare. L’Italia è ai vertici mondiali nella cantieristica navale nel segmento ad alta complessità tecnologica, con una quota di mercato del 51% nei Superyacht e del 40% nelle navi da crociera. "La cantieristica italiana – ossrva ancora il ceo di Teha – deve giocare un ruolo industriale strategico nel quadro delle nuove politiche di difesa comune europea, che oggi manca di integrazione e cooperazione".

Oggi solo poco più di un quarto dei fondali marini sono conosciuti, evidenziando la necessità di investire nella Dimensione Subacquea, che nel prossimo decennio si stima valere oltre 400 miliardi di euro a livello globale. Teha ha stimato per la prima volta in Italia il valore della filiera della subacquea, pari a circa 2 miliardi di euro. "Lo sviluppo della subacquea (anche in termini di tecnologie per la sicurezza) è centrale per la resilienza delle infrastrutture strategiche sia digitali (il 99% delle telecomunicazioni viaggia tramite dorsali marine) che energetiche", precisa il Libro Blu. Inoltre, sott’acqua si stima che vi sia una quantità di materiali strategici venti volte superiore a quella presente sulla terraferma. "L’istituzione – nel dicembre 2023 – del Polo Nazionale della Subacquea pone l’Italia in una posizione di vantaggio, ma occorre identificare con chiarezza le tecnologie su cui puntare per assumere un ruolo di leadership sul medio termine".

L’Italia è il primo Paese in Europa per numero di crocieristi (13,4 milioni nel 2023, con un valore aggiunto generato nel complesso di circa 15 miliardi di euro), ma il nostro Paese è solo 6° per numero di porti turistici, che spesso riportano criticità di varia natura (carenza di servizi, difformità fiscali) e richiedono maggiori investimenti e policy di intervento a livello centrale. La maggiore valorizzazione dei porti consentirebbe anche la nascita di un modello di sviluppo delle 67 Isole minori più armonico, nonché una migliore destinazione d’uso per i 1.000 siti archeologici subacquei mappati, che oggi fanno registrare solamente circa 250 presenze annuali ciascuno.

Il Libro Blu evidenzia infine come in un Paese interamente sul mare e "di mare" come l’Italia, interessata a rafforzare la sua leadership in questo settore, non si possa che partire dai propri porti, che da Nord a Sud rappresentano le porte di ingresso marittime al Paese, non solo per le persone ma anche e soprattutto per le merci. Nei porti, settori come la cantieristica navale e le attività subacquee possono trovare terreno fertile di sviluppo: oltre il 30% degli spazi portuali italiani risulta oggi sottoutilizzato, offrendo significative opportunità di riconversione e sviluppo, in particolare al Sud. Inoltre, sull’infrastrutturazione dei porti si gioca anche l’importante partita della decarbonizzazione del trasporto marittimo, dal cold ironing all’utilizzo di carburanti alternativi (per esempio metanolo e idrogeno) che richiedono stoccaggi portuali dedicati. Non solo. "I porti si configurano spesso come “vetrina del sistema-Paese“ presso un pubblico ampio di turisti e visitatori: investire in intermodalità e collegamenti ferro-mare e con gli aeroporti, riqualificazione ambientale e innovazione tecnologia – puntando su una crescente managerializzazione della classe dirigente – rappresenta una via privilegiata per renderli uno strumento di politica industriale del Paese".