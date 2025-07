"Birrificio Poretti, fusione perfetta tra tradizione e innovazione"

È IL 1877 l’ anno in cui Angelo Poretti fonda a Induno Olona la Angelo Poretti & C., poi Industrie Poretti. Il suo sogno è diffondere in Italia la birra – sua grande passione conosciuta durante un’esperienza professionale all’estero – reinterpretando alla luce del nostro gusto la migliore tradizione europea. Con coraggio, Angelo Poretti rischia tutti i suoi risparmi nella realizzazione del suo sogno e, il 26 dicembre 1877, la prima ‘cotta’ di birra vede la luce nel birrificio di Angelo Poretti. La crescita dell’azienda è costante e graduale per un secolo: nel 1975 le Industrie Poretti, divenute uno dei capisaldi della produzione di birra in Italia, siglano con il gruppo danese United Breweries A/S (che successivamente diventerà Carlsberg Group) un accordo per la produzione e commercializzazione dei marchi Tuborg e Carlsberg. Un accordo che si rivela decisivo per le sorti delle Industrie Poretti: Carlsberg Group, infatti, rileva negli anni quote dell’azienda, che nel 1998 cambia il nome in Carlsberg Italia e nel 2002 diventa interamente di proprietà danese.

In merito alle prospetive di sviluppo dell’azienda Olivier Dubost, Managing Director di Carlsberg Italia ha sottolineato come "il Birrificio Angelo Poretti sia la perfetta fusione tra tradizione di un lavoro antico e tecnologia, che qui prendono vita in molte innovazioni che contribuiscono a far crescere il comparto e il Paese. Il settore brassicolo in Italia sta vivendo una crescita positiva. A livello economico e geopolitico siamo ancora di fronte a incertezze, ma il settore della birra è resiliente e continua a essere un potente motore economico per il Paese. Anche noi contribuiamo a questa crescita: Carlsberg Italia ha prodotti d’eccellenza e tecnologie innovative che ci permettono di offrire a clienti e consumatori esperienze uniche di consumo. Un elemento distintivo in questa crescita è segnato sicuramente del segmento delle birre analcoliche, che tra il 2020 e il 2024 è cresciuto del +10%. Un trend importante al quale abbiamo contribuito con una forte crescita della nostra 4 Luppoli Zero del Birrificio Angelo Poretti, che nel 2024 ha registrato +21%. Questo per noi segna sempre più l’importanza di sensibilizzare verso stili di consumo responsabili e moderati". Di recente Carlsberg Italia ha deciso di puntare decisamente sul progetto di coltivazione del luppolo in Italia. Carlsberg Italia ha sempre avuto un approccio all’avanguardia su questo tema promuovendo il luppolo coltivato in Italia, inserendolo nelle ricette delle birre del Birrificio Angelo Poretti e sostenendo realtà locali.

Per sottolineare l’impegno nella promozione della ricerca e dell’innovazione sul luppolo italiano, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) e Carlsberg Italia hanno siglato un protocollo d’intesa. In particolare, attraverso l’accordo siglato, intendono fornire consulenza e supportare le aziende del luppolo nell’adozione di tecnologie di precisione per la gestione delle colture, svolgere attività di formazione per gli agricoltori impegnati nella produzione di luppolo o interessati ad avviarne la produzione, con particolare riferimento a tecniche colturali sostenibili nell’uso delle risorse naturali e ambientali oltre che relative al tema dell’innovazione genetica, promuovere il diretto coinvolgimento delle imprese agricole e delle loro rappresentanze nel processo di realizzazione e di progettazione dell’innovazione. Il Crea è l’ente di ricerca italiano dedicato alle filiere agroalimentari con un approccio multidisciplinare alle grandi sfide del ventunesimo secolo legate alla sostenibilità delle produzioni agroalimentari nello spirito dei principi dell’economia circolare, della bioeconomia e del trasferimento dell’innovazione e rappresenta oggi il partner strategico per sostenere l’obiettivo di Carlsberg Italia di rendere la filiera brassicola sempre più sostenibile ed e iciente. "Siamo molto soddisfatti di questa intesa siglata con il Crea, centro di eccellenza in Italia dedicato alla valorizzazione della filiera agroalimentare – dichiara Olivier Dubost, Managing Director di Carlsberg Italia –. Il Crea rappresenta per noi un partner strategico perché la ricerca e lo sviluppo tecnologico nei processi produttivi ricoprono da sempre un ruolo rilevante nel Gruppo Carlsberg".

"Il Crea è un ente di ricerca applicata, con una forte vocazione sperimentale che lo caratterizza: per questo il supporto all’agroalimentare italiano e al sistema Paese è nel suo dna. E protocolli, come quello di oggi intendono favorire sinergie virtuose per creare veri e propri ecosistemi di innovazione, imprescindibili per raggiungere qualsiasi obiettivo di sviluppo sostenibile e per vincere la battaglia della competitività sui mercati", commenta Andrea Rocchi, Presidente Crea.

"La valorizzazione del luppolo coltivato in Italia è una priorità per Carlsberg Italia ormai da alcuni anni, tanto da averlo inserito nell’intera gamma di birre del nostro Birrificio Angelo Poretti. Con il CREA – con cui prevediamo un primo appuntamento nel nostro Birrificio di Induno Olona nel corso della prossima primavera - intendiamo rafforzare questo impegno a favore delle aziende italiane impegnate nello sviluppo della coltivazione del luppolo nel nostro Paese, contribuendo così alla crescita del "made in Italy" nel settore agroalimentare e alla crescita della filiera produttiva del luppolo nazionale", commenta Serena Savoca, Marketing&Corporate A airs Director Carlsberg Italia. "La sigla dell’accordo si inquadra nel più ampio sostegno alla filiera nazionale della birra che il Crea sta portando avanti da tempo. L’interesse del mondo industriale per lo sviluppo delle materie prime agricole d’interesse brassicolo segna una spinta in avanti per il settore in un momento delicato come quello che stiamo vivendo", commenta Katya Carbone, ricercatrice Crea.