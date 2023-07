Bilancio Esg: l’obbligo diventa un’opportunità

LE AZIENDE non si misurano solo con il metro finanziario ed economico dei profitti e del fatturato. Ora c’è una componente in più da prendere in considerazione. Anzi tre, tutte racchiuse nell’acronimo Esg, i fattori che misurano le prestazioni delle imprese sul fronte dell’ambiente, della società e della governance. Tutti elementi che confluiscono in un "documento contabile" che da "volontario" sta sempre più diventando obbligatorio. Entro luglio del 2024, infatti, anche l’Italia, insieme a tutti gli altri Paesi dell’Ue, dovrà recepire una nuova direttiva europea (20222464), meglio nota come Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), che estende l’obbligo della rendicontazione di sostenibilità, declinata nei tre fattori Esg anche alle imprese con più di 250 dipendenti non quotate e a tutte le società quotate, con l’esclusione delle micro-imprese. L’obiettivo dell’Europa è quella di aumentare la trasparenza e la confrontabilità delle informazioni delle aziende proprio nell’obiettivo di accelerare sulla transizione green dell’Europa.

Tutto questo, naturalmente, pone un problema di trasparenza e di verifica delle informazioni fornite. E non si tratta di un’operazione di poco conto, dal momento che secondo le prime stime, sarebbero circa 49mila le imprese europee che dovranno adottare un proprio bilancio di sostenibilità. La Direttiva consente agli Stati membri di avvalersi per l’attestazione della conformità dei report di sostenibilità non solo delle imprese di revisione contabile, ma anche degli organismi di valutazione della conformità accreditati conformemente al regolamento (CE) n. 7652008. Il Legislatore comunitario intende con questo offrire alle imprese la possibilità di attingere a una più vasta gamma di prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità del report di sostenibilità – le società di revisione e gli organismi di valutazione della conformità accreditati – che siano in grado di garantire gli stessi requisiti di competenza e indipendenza per verificare la credibilità e l’attendibilità delle dichiarazioni delle imprese stesse.

"L’Italia – sottolinea Paolo Salza (nella foto), presidente di Conforma (Associazione degli organismi di certificazione, ispezione, prova e taratura) – è dotata di un’ottima Infrastruttura per la Qualità, che ricomprende la normazione (UNI, CEI, INRIM), l’accreditamento (Accredia, l’Ente unico nazionale di accreditamento) e gli organismi di valutazione della conformità (rappresentati dalle associazioni Conforma e Assotic), cioè tutti i soggetti necessari per il rilascio dell’attestazione dei bilanci di sostenibilità. Gli organismi di certificazione accreditati hanno già ricoperto un ruolo chiave per consentire alle imprese di dimostrare il rispetto di norme e leggi per accedere, ad esempio, agli incentivi fiscali di Industria 4.0 e per accedere alla premialità prevista dallo standard UNI PdR 125 per le imprese che si dotino di un sistema di gestione per la parità di genere. L’auspicio dell’Associazione, quindi – aggiunge Salza – , è che il ruolo strategico del sistema della valutazione di conformità accreditata sia pienamente riconosciuto e valorizzato anche dal Legislatore nazionale in fase di recepimento della Direttiva CSRD, a beneficio delle istituzioni, delle imprese e dei consumatori".

Resta il fatto che, per le imprese, non si tratta solo di un obbligo in più. Infatti, i rapporti di sostenibilità possono essere un’opportunità da cogliere per migliorare le proprie performance in settori non "finanziari" ma di grande impatto sociale, coinvolgere nuovi stakeholder e creare valori di lungo termine posizionando il brand su un percorso che porta ad un’economia più sostenibile sia dal punto di vista sociale sia da quello ambientale. Con effetti positivi anche sul mercato dei capitali.