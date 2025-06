Bike sharing e pezzi d’epoca per pedalare su bici storiche

UN TAVOLO con antichi attrezzi da lavoro per la ciclofficina condivisa, un’esposizione di bici d’epoca che, su richiesta, possono anche essere noleggiate per fare un giro in città. Per gli appassionati del genere, al piano di sopra c’è una biblioteca con i registri storici dei più grandi marchi del ciclismo italiano, Bianchi, Atala, Maino, Umberto Dei, Wilier, Masi, Legnano le cui tracce si sfogliano nei cataloghi strappati all’oblio tra mercatini e aste di settore. Da qualche giorno in Umbria, a Città di Castello, all’ombra della torre civica (in via Plinio il Giovane) ha aperto la nuova sede di Rsc (Registro Storico Cicli) un luogo raro per gli amanti dei cicli e del ciclismo d’antan. Locali storici per esemplari che hanno pedalato indietro nel tempo e che ora si ritrovano in uno spazio ‘pubblico’ voluto da un gruppo di ‘amici’ che hanno fatto crescere e radicare, in modo quasi certosino, la loro realtà. Tanto che attorno all’associazione Rsc, grazie anche al sito internet, ruotano oltre mille persone da tutta Italia, specialmente dal Nord, ma anche dall’estero.

Incontriamo il presidente dell’associazione Silvio Antoniucci mentre sistema i locali di fresca apertura in mezzo alle bici d’epoca con ruote enormi e freni a bacchetta che ti capita di vedere nei film storici: "L’idea di questa sede è quella di creare un punto di ritrovo per gli appassionati di ciclismo storico e siamo fieri di proporre alla città un serie di servizi. La ciclofficina col nostro bagaglio culturale e le conoscenze legate al restauro delle bici d’epoca, poi stiamo lavorando per attivare il servizio di bike sharing d’epoca".

Ma cos’è il Registro Storico Cicli? "Dal 2008 la nostra associazione si muove su tutto il territorio italiano e non solo: il nostro scopo è quello di raccogliere e censire il materiale pubblicato relativamente al ciclismo d’epoca e le biciclette di rilevanza storica, su scala nazionale", dice Antoniucci mostrandomi preziosissimi cataloghi di fine 800 perfettamente conservati in cui vengono descritte minuziosamente le parti di un particolare modello di bici. Una sorta di libretto d’istruzione per l’uso, pezzo per pezzo, numerino per numerino: "Oggi queste informazioni hanno un valore ancora più prezioso poiché ci consentono di essere precisi quando ci troviamo di fronte a un modello d’epoca da aggiustare".

In un mondo che va velocissimo qui si cerca di far riscoprire la lentezza, l’ecologia e la sostenibilità: "La nostra associazione sposa in pieno l’idea di rallentare i ritmi della vita quotidiana cui siamo abituati e invita a guardare indietro, a quando la vita scorreva più lenta, con i tempi dettati dal ritmo dei pedali…".

Un ritmo che chiunque potrà provare col vostro prossimo servizio di bike sharing: "Sì, ci stiamo lavorando, occorre un regolamento ad hoc che possa consentire a chi vorrà di esplorare la città e i suoi dintorni, facendo un giro in una bici d’epoca con alcuni modelli messi a disposizione dai nostri associati. Un servizio per la scoperta lenta del nostro territorio che è una bellissima novità per la città e per tutti coloro che sono appassionati o cultori della storia delle due ruote. Ci rivolgiamo anche ai turisti, che hanno a disposizione un punto di riferimento per approfondire le proprie conoscenze in materia, consultare una ricca biblioteca e salire in sella a una bici d’altri tempi e aggirarsi fra i palazzi e i vicoli".

Nella sede ovviamente si possono ammirare anche rari modelli di bici d’epoca, alcune smontate, altre da aggiustare, una decina appese alle pareti. Tra di esse proprio per valorizzare il legame con Città di Castello, fa bella mostra un biciclo del 1860, appartenente al collezionista Gabrio Spapperi che è praticamente cresciuto in mezzo alle bici perché il nonno, Gabriele Spapperi, tra gli anni ‘20 e ‘30 del Novecento, era proprietario a Lerchi (frazione di Città di Castello) di una ciclofficina con 11 dipendenti. Quel luogo si chiamava "Ciclo Gabriele" e quelle bici erano particolarmente apprezzate dai corridori del tempo: alcuni atleti ottennero con esse diversi titoli regionali e nazionali.

Storia, curiosità e miti del ciclismo rivivono nelle parole del nipote Gabrio che svela un aneddoto: "Durante la seconda guerra mondiale Gino Bartali effettuò vari spostamenti tra Firenze e Assisi in bici, per aiutare a salvare diverse famiglie di ebrei. Trovatosi alla periferia di Città di Castello (zona Nuvole) tra gli sfollati, necessitando di alcuni pezzi di ricambio, si rivolse proprio a mio nonno Gabriele che sistemò la bici del campione consentendogli di ripartire".

Altro fiore all’occhiello della sede è la biblioteca arredata in stile vintage che offre la possibilità di consultare svariati libri e cataloghi "che abbiamo raccolto in 18 anni di attività anche grazie ad alcune importanti donazioni, come quella di Vittorio Landucci, che ha contribuito con circa 800 volumi oppure agli acquisti effettuati da alcuni soci di cataloghi e depliant originali dei modelli di bici dei grandi marchi".