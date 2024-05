Biella e i tessuti di lusso dal cashmere al mohair

Il distretto del tessile biellese rappresenta tuttora un’eccellenza mondiale. I prodotti di specializzazione del polo biellese sono i filati pregiati, realizzati utilizzando prevalentemente lane australiane superfine e materiali come cashmere, pelo di cammello, alpaca, vigogna, mohair. Le produzioni principali riguardano i tessuti per abbigliamento maschile e femminile, i filati per tessitura e maglieria, nonché tutte le lavorazioni ausiliarie della filiera tessile laniera (pettinatura, tintoria, finissaggio, etc).