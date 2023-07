Bici ed e-bike protette grazie allo smartphone

ERANO SPECIALIZZATI nella realizzazione di dispositivi elettronici connessi alla rete tramite sistemi Gps e wireless. Ma, nella primavera 2016, un evento improvviso cambia le carte in tavola: Claudio Carnevali, fondatore e amministratore delegato di Trackting Srl – società marchigiana con stabilimento produttivo a Cartoceto (PU) e sede operativa a Roma - è vittima di un incidente in moto. Due ore più tardi subisce anche il furto del mezzo, parcheggiato fortuitamente sotto casa, in attesa dei soccorsi. La caduta, per fortuna priva di conseguenze, è l’occasione che convince Carnevali a compiere un’indagine sul mercato dei dispositivi antifurto, prima di acquistare un’altra moto. È così che l’imprenditore scopre che l’offerta di tali soluzioni è, in realtà, assai scarsa e per nulla aggiornata alle novità tecnologiche già in circolazione. Da qui la decisione, immediata, di cambiare business all’impresa e debuttare nel mercato dei dispositivi antifurto, dapprima per le moto e, dal 2021 in poi, per le bici, sia tradizionali che elettriche.

I furti sono una piaga per gli appassionati delle due ruote. "Sprovviste di targa e numero di matricola, le biciclette risultano difficili da monitorare in caso di furto – concorda Carnevali –. Trackting bike consente al proprietario di controllare il mezzo tramite app ed essere avvisato in tempo reale qualora il sensore avverta movimenti fortuiti". Con un semplice gesto sullo smartphone, il proprietario può attivare la protezione antifurto ogni volta che scende e si allontana dal mezzo. Se, da quel momento, la bici viene spostata, il dispositivo avvisa l’utente del tentato furto con tre azioni: chiamata telefonica, notifica in app e tracciamento in tempo reale sulla mappa.

Due i modelli da scegliere in base alla tipologia della propria bicicletta: il T7, da applicare sui fori del portaborraccia, e il T9, pensato per bici sportive, dotate di forcella ammortizzata: in entrambi i casi, il device viene nascosto con un sistema di aggancio brevettato. La portata innovativa dei dispositivi Trackting bike si riflette non solo nel design, ma anche nella gestione ottimale della batteria ricaricabile interna. Il dispositivo, infatti, è in grado di garantire un’autonomia di oltre 6 mesi con mezzo parcheggiato.

Maddalena De Franchis