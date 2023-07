Bi-Rex accelera la transizione digitale

Accelerare la transizione digitale e il trasferimento di tecnologie e competenze dal mondo della ricerca a quello delle realtà industriali e manifatturiere: in sintesi, disseminare l’innovazione sul territorio a favore, soprattutto, delle piccole e medie imprese. È questo il principale obiettivo di Bi-Rex, il Competence center di Bologna specializzato sui big data. Nei primi tre anni di attività del centro, circa due aziende su tre, fra quelle incontrate da Bi-Rex, sono piccole e medie imprese: una categoria che, nel nostro Paese, genera oltre il 70% del Pil.

L’impegno è destinato ad aumentare nel prossimo triennio, anche grazie al decreto con cui il ministero delle Imprese e made in Italy ha assegnato 350 milioni di euro – misura prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza – ai centri di trasferimento tecnologico, tra cui gli otto Competence center presenti in Italia, per progetti di ricerca e innovazione, servizi alle aziende e creazione di nuove infrastrutture e competenze. In particolare, BI-Rex, soggetto attuatore del Pnrr, nel triennio 2023-2025 metterà a disposizione delle imprese, attraverso un bando di progetto, 14 milioni di euro per creare innovazione e opportunità di sviluppo: nello specifico, i beneficiari potranno usufruire di 9.3 milioni di euro per la realizzazione di progetti di innovazione tecnologica, e di 4.8 milioni per l’accesso ai servizi di transizione digitale, trasferimento di tecnologie e di competenze 4.0. "Fin dalla sua creazione, BI-Rex si è contraddistinto non solo per le sue attività a supporto dell’innovazione tecnologica nelle imprese italiane – spiega Domenico Bambi, presidente del Competence Center – ma anche come centro aggregatore tra pubblico e privato, con lo scopo di rendere fluidi i processi di industrializzazione 4.0 su tutto il territorio nazionale. Dopo un triennio che ha portato ottimi risultati, intendiamo proseguire su questo percorso di successo. Per quanto riguarda il packaging , è un settore a noi caro: nella nostra regione si configura tra i comparti cruciali, con il maggior impatto economico e occupazionale. Diversi nostri consorziati operano in quest’ambito, nel quale abbiamo realizzato numerosi progetti. Intendiamo lavorare in continuità con il passato, cercando di far incontrare aziende, portatrici di domande, e centri di ricerca e accademici, portatori di soluzioni".

Maddalena De Franchis