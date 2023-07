Benvenuti nell’era delle comunità energetiche

POWER TO THE PEOPLE, auspicava John Lennon nel 1971. Cinquant’anni dopo ci siamo vicini: in Europa e in Italia è boom dell’energia prodotta in loco da chi la usa, grazie alle normative sempre più favorevoli all’autoproduzione e alle comunità energetiche, fra cui l’ultimo decreto con gli incentivi riorganizzati dal ministero dell’Ambiente, in attesa del via libera dalla Commissione Ue. "La grande innovazione di questa fase storica è lo scambio di energia fra privati: da una logica verticale, che vedeva una singola mega-centrale vendere l’energia a molti consumatori, si passa a una logica orizzontale che vede una rete di impianti di produzione di privati cittadini offrire la propria energia ad altri privati cittadini", spiega Gianluca Ruggieri (foto), ricercatore dell’università dell’Insubria e co-fondatore di ènostra, una delle prime cooperative energetiche in Italia, in prima linea sul fronte dei consumi collettivi.

Il cambio di prospettiva è radicale. "Partiamo da un sistema elettrico basato sulle fonti fossili, in cui era l’offerta di elettricità che si adeguava alla domanda, modulando la produzione in base ai consumi del momento. Nel nuovo sistema basato sulle fonti rinnovabili incostanti, invece, c’è bisogno di gestire la domanda in base all’offerta, quindi servono gli accumuli, l’integrazione fra le reti e la digitalizzazione del sistema elettrico, ma serve soprattutto molto più autoconsumo, perché in questo modo si risolve localmente un pezzo della domanda e si caricano meno le reti", precisa.

Dalle analisi della Commissione emerge che i cittadini dell’Ue potrebbero produrre metà di tutta l’energia elettrica necessaria per alimentare il Vecchio Continente. Ecco perché in Europa si cerca di favorire economicamente queste iniziative. La rivoluzione in corso si rispecchia anche nel boom del solare, ormai avviato in Italia con qualche anno di ritardo rispetto al resto d’Europa: "Il solare è la tecnologia più utilizzata per l’autoconsumo e le comunità energetiche, grazie alla sua perfetta modularità, che consente di tarare facilmente la potenza degli impianti sulle dimensioni della comunità che andranno a servire e lasciano aperta la possibilità del salto di scala in caso di nuovi aderenti", fa notare Ruggieri, che pure non disdegna le pale eoliche collettive, già utilizzate da ènostra in due progetti nei pressi di Gubbio e in un terzo in via di autorizzazione in Puglia, sui 35 impianti operativi.

Una delle spinte che hanno messo il turbo alla crescita delle comunità rinnovabili è stata la crisi energetica post-pandemia, esacerbata dell’utilizzo dell’energia come arma di guerra dalla Russia di Putin. L’aggressione all’Ucraina e all’Europa ha fatto capire ai cittadini europei che non c’è tempo da perdere per emanciparsi dalla dipendenza delle importazioni di fossili e che in molti casi la comunità è la risposta più efficace.