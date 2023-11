Benessere in azienda. La ricetta di Illumia

VALORIZZARE le persone e investire perché tutti stiano meglio sul luogo di lavoro. E’ questo il welfare targato Illumia, società con sede a Bologna che in pochi anni si è posta l’obiettivo di portare luce, gas e rete fissa nella casa degli italiani, diventando uno dei principali player del settore. E lo ha fatto puntando però anche sul benessere in azienda. Motivo che è valso ad Illumia il rating Welfare Champion, il riconoscimento di "eccellenza Welfare italiana" conferito dal Rapporto Welfare Index piccole medie imprese di Generali. L’attenzione al benessere dei collaboratori parte da una attenta pianificazione e studio degli spazi: Illumia ha realizzato una nuova sede, costruita sulle esigenze del dipendente, con l’obiettivo di migliorare la qualità del tempo passato all’interno dell’azienda. Sono molti gli spazi e i servizi per i lavoratori, come Illumia Academy, ma anche Illumia Garden, pensato per il relax, le sale break e la game room, con a disposizione dei collaboratori biliardino e ping-pong. Sono tante anche le facilities aziendali, come il lavasecco a domicilio, l’autolavaggio, il servizio di consegna pacchi in azienda, la spesa a domicilio, la flotta di biciclette elettriche, motociclette e di monopattini a disposizione dei dipendenti.

Fra le più amate iniziative di welfare, c’è l’Illumia Summer Camp, che ha l’obiettivo di aiutare i collaboratori con figli nell’organizzazione familiare durante la sospensione scolastica e supportarli nel delicato equilibrio fra lavoro e vita privata. Illumia crede nel welfare e ci investe oltre 800mila euro, come spiega Giulia Bernardi, HR Director di Illumia: "Il nostro progetto di Welfare aziendale è stato costruito anno dopo anno, con un focus non solo sulla persona, ma orientato a valorizzare le relazioni tra le persone. Questo processo ha permesso di creare un progetto in continua evoluzione, che ha attraversato periodi complessi, come quello della pandemia, puntando ad accorciare la distanza tra azienda e persona e tra i collaboratori, in un’ottica di facilitazione e supporto".

Continua anche l’impegno nello stanziamento di un fondo welfare per i dipendenti, erogato annualmente ai dipendenti e utilizzabile come rimborso a spese sanitarie, scolastiche, e tutte le altre voci di welfare definite dalla legge, a cui si va a sommare un bonus di mille euro per ogni figlio che nasce.