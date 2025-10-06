Beauty Star si allarga: nuovi store aperti in Piemonte

NON SI FERMA L’ESPANSIONE di Beauty Star, brand del gruppo padovano Dmo (Dettaglio Moderno Organizzato), che annuncia l’ingresso di altri due importanti punti vendita ad Alba e Cuneo, completando l’integrazione dell’intera rete ex-Modus. Fondato dalla famiglia Celeghin, il gruppo Dettaglio Moderno Organizzato controlla le catene Caddy’s (drugstore) e Naïma–Beauty Star (profumerie).

Con oltre 300 punti vendita e più di 1.700 dipendenti, è uno dei principali operatori del retail italiano. Con questa operazione, la catena Beauty Star arriva a 91 negozi attivi in tutta Italia, confermando la volontà del gruppo di raggiungere quota cento boutique della bellezza entro il 2026 e rafforzare in questo modo la propria posizione nel settore “beauty“.

Durante l’estate, il gruppo ha finalizzato l’acquisizione dell’intera rete retail della piemontese Vallesi Srl, composta da 24 store a marchio Modus distribuiti in Veneto, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Valle d’Aosta e Toscana. In particolare i due punti vendita di Alba (290 metri quadrati) e Cuneo (307 metri quadrati), tra i più performanti della rete, entrano ora ufficialmente sotto l’insegna Naïma–Beauty Star, chiudendo un’operazione di espansione strategica e territorialmente capillare.

Confermata, nei precedenti come in questo ultimo delicato passaggio estivo, la continuità occupazionale per tutti gli undici dipendenti coinvolti, in linea con l’approccio seguito durante l’intera operazione, che ha garantito il posto a quasi cento lavoratori della rete ex-Modus.

E il serio piano di crescita si riflette anche nei numeri: infatti il fatturato del comparto beauty di Dettaglio Moderno Organizzato salirà da 50 a circa 65-70 milioni di euro, mentre l’Ebitda (ovvero l’indice di redditività di un’azienda prima di considerare gli interessi sul debito, le imposte, le svalutazioni e gli ammortamenti) è previsto in aumento del 25 per cento. Un segnale concreto di solidità gestionale e redditività, in un comparto sempre più competitivo, in un gruppo solido che nel complesso già fattura oltre 300 milioni di euro.

"Oggi il settore beauty è troppo frammentato – affermano Fabio e Annalisa Celeghin, presidente e vicepresidente di Dettaglio Moderno Organizzato, fondato dal padre Giovanni –. Servono aggregazioni, economie di scala, visione industriale. Il nostro è un progetto di lungo periodo, italiano e strutturato, con al centro lo sviluppo di Beauty Star come realtà di riferimento per il beauty retail nazionale". In linea con l’aspirazione del gruppo Dettaglio Moderno Organizzato di riuscire a coniugare un approccio industriale con solidi valori imprenditoriali familiari.

Tutti i nuovi negozi entrano nella rete Naïma – Beauty Star, grazie alla partecipazione di Dettaglio Moderno Organizzato al consorzio Naïma, polo italiano che riunisce oltre 400 profumerie indipendenti sotto un marchio condiviso. "Il nostro obiettivo – sottolinea François Xavier Tah, direttore commerciale di Dmo Spa – è costruire un gruppo solido, radicato e competitivo, capace di dare continuità a realtà locali di valore e affrontare il mercato con una visione moderna. L’Italia è ancora dominata da tre multinazionali estere: vogliamo essere la prima alternativa italiana, forte, organizzata e con un’identità precisa".

Con 91 negozi attivi e nuove aperture già in “pipeline“, il traguardo dei cento store Beauty Star è ormai davvero a un passo. "Stiamo lavorando per annunciare nuove acquisizioni entro la fine del 2025 – garantisce François Xavier Tah –. In un mercato fermo, noi investiamo, cresciamo e ci rafforziamo. Siamo convinti che il canale profumeria abbia ancora molto potenziale da esprimere, se guidato con competenza e visione industriale".

E punta a crescere ancora. Nel rispetto dei diritti dei lavoratori e con la stella polare di una crescita equilibrata e armoniosa in un settore chiave dell’economia internazionale. D’altronde, Celeghin nei mesi scorsi ha ribadito l’eccezionalità del suo gruppo: "Noi siamo una realtà unica nel suo genere – ha scandito con orgoglio –, siamo protagonisti della distribuzione in due settori diversi che andiamo a connettere tra di loro, ossia direttamente le profumerie Beauty Star e i drugstore Caddy’s. Ecco, lo garantisco: continueremo a investire nella distribuzione italiana". E avere le idee chiare sulle prospettive di crescita del proprio business - in questi tempi difficili, segnati da tensioni internazionali, guerre anche economiche, incertezza di previsioni - non è da tutti.