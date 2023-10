"Basta smog. Le strade di domani si chiamano funivie"

SALIRE SULLE MONTAGNE senza o con gli sci, ma anche spostarsi nelle città evitando il traffico e l’inquinamento piuttosto che raggiungere mete turistiche, dai parchi ai monumenti. E farlo con un mezzo di trasporto green e sicuro, dai costi inferiori rispetto ad altri – si pensi solo alle metropolitane – e con tempi di realizzazione molto più veloci, un paio d’anni. Il mezzo è quello del trasporto a fune, che sta vivendo una nuova stagione d’interesse in tutto il mondo e funivie e cabinovie non vengono più considerate solo un sistema per muoversi in montagna ma anche in città con le cosiddette nuove funivie urbane. Come quella che entro il 2025 sarà inaugurata a Genova, la prima funivia urbana italiana.

A realizzarla sarà Doppelmayr Italia, la consociata nel nostro Paese dell’omonimo gruppo austriaco leader al mondo della progettazione e realizzazione di impianti a fune arrivato a festeggiare quest’anno ben 130 anni di attività. Attività che nel nostro Paese è cominciata a Lana, in Alto Adige, nel 1974, ricorda l’amministratore delegato di Doppelmayr Italia Georg Gufler. E nel 2002 è avvenuta la fusione per incorporazione in Doppelmayr di altre due storiche aziende del settore, la Hölzl Costruzioni funivie nata nel 1945 e la Agamatic fondata nel 1981.

Che cos’è oggi Doppelmayr nel mondo e in Italia?

"Un gruppo con 946 milioni di euro di ricavi che opera in 96 Paesi con circa 3300 dipendenti, di cui 120 in Italia dove ogni anno assumiamo una decina di nuovi apprendisti. In totale Doppelmayr ha realizzato circa 15.400 impianti a fune nel mondo e in Italia, tra gli impianti di funivia realizzati, solo per citarne alcuni, ci sono quelli del Monte Bianco, del Passo dello Stelvio, Passo Pordoi, Canazei Col dei Rossi, Carezza, Tires e Plan de Corones".

Il nostro Paese quindi è una punta d’eccellenza per funivie, cabinovie e sciovie?

"Indubbiamente. La produzione dello stabilimento di Lana non serve solo il mercato italiano ma anche le commesse internazionali con una significativa e unica esperienza negli impianti “vai e vieni“. Possiamo dire di vantare un’eccellenza specialistica, che riflette quella dell’Italia in questo settore, che ci permette di crescere e prevedere entro cinque anni di raddoppiare i ricavi da 50 a 100 milioni di euro".

Una crescita per cui Doppelmayr punta molto sulle nuove funivie urbane?

"Oggi questo settore rappresenta circa il 20% del fatturato totale. Ma è destinato ad aumentare con il grande interesse mostrato verso questa mobilità di trasporto urbano: innovativa, sicura, tecnologica ed ecologica".

Volete fare concorrenza ad autobus e metrò?

"Le funivie urbane non sono concorrenti di questi mezzi di trasporto, ma complementari in un piano integrato di intermodalità dei trasporti urbani. Una funivia urbana può collegare due punti della città o più punti. Per esempio trasportare persone da uno snodo come un grande parcheggio verso il centro storico, ospedali, uffici, università, evitando gli ostacoli del traffico e l’inquinamento con una capacità di trasporto fino a 8mila persone ora per direzione. Una capacità confermata dalle numerose funivie urbane già realizzate in molti Paesi del mondo da Doppelmayr, dall’America Latina all’Asia all’Europa".

In Italia avete ricevuto il primo incarico in tal senso a Genova?

"Vero. Il futuro della mobilità su fune in Italia comincerà proprio dal capoluogo ligure dove stiamo progettando due funivie urbane che saranno operative nel 2025. Ma abbiamo in corso contatti con numerose amministrazioni locali alle quali stiamo mostrando i vantaggi offerti da questa modalità di trasporto".

Quali sono?

"La possibilità di sorvolare gli ostacoli consentendo una modalità di trasporto veloce e snella, che oltre a essere green essendo mossa da motori elettrici non inquinanti, permette una fase di realizzazione contenuta – circa due anni – e un costo infrastrutturale di un decimo se paragonato per esempio a quello richiesto per la costruzione di una linea di metropolitana".

Funivie ecologiche ma anche sicure?

"Il trasporto su fune, se paragonato agli altri mezzi, è statisticamente uno dei più sicuri in base al numero degli incidenti per persone trasportate, e oggi la tecnologia lo ha reso sempre più efficiente e persino digitalizzato".

Le funivie urbane sono il futuro di Doppelmayr, ma il gruppo non dimentica la montagna?

"Continuiamo a realizzare, ove richiesti in un mercato che è comunque maturo, nuovi impianti come quelli realizzati in Italia quest’anno. Ma per il trasporto a fune in montagna non va dimenticato l’importante mercato delle revisioni. Nel conteggio degli interventi spesso si omettono infatti gli importanti lavori di revisione che vengono effettuati sugli impianti funiviari a cadenze programmate. Argani delle stazioni, sostegni di linea, carrelli ed altre parti meccaniche vengono smontati, ispezionati e spesso riportati allo stato “pari al nuovo“, per garantire i massimi gradi di sicurezza richiesti dalle stringenti normative del settore. Spesso si interviene anche con profondi revamping dei veicoli e la sostituzione degli azionamenti elettronici, con lavori che richiedono un notevole impegno, a volte maggiore di una costruzione ex-novo".

Quali sono stati in questo settore gli interventi in Italia quest’anno?

"Nel corso del 2023 sono state sottoposte a revisione generale le grandi funivie Plan Checrouit a Courmayeur, Piz Sella a Selva Gardena, Seceda a Ortisei e Rifugio Milano a Solda, oltre a circa 30 seggiovie e cabinovie ad ammorsamento automatico, in tutto il territorio nazionale. Insomma, il lavoro non manca".