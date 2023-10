"Banco Bpm aiuta le aziende a vincere la sfida dell’Esg"

"L’IMPRESA DEL FUTURO è sostenibile. Banche e imprese unite nella sfida Esg" è il titolo del focus promosso da Banco Bpm nell’ambito del Pianeta Terra Festival di Lucca, un ciclo di incontri multidisciplinari dedicati ad esplorare e approfondire temi legati alla sostenibilità. Ecosistemi, clima, nuovi modelli economici, energia, agricoltura, alimentazione, sviluppo urbano, ma anche nuove visioni politiche, sociali, filosofiche, antropologiche e artistiche sono state le tematiche affrontate negli oltre ottanta incontri che hanno coinvolto intellettuali e saggisti come Alessandro Barbero, Umberto Galimberti e Massimo Recalcati. La manifestazione, svoltasi dal 5 all’8 ottobre, è stata ideata e progettata da Editori Laterza e promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca sotto la direzione scientifica di Stefano Mancuso.

Il presidente di Banco Bpm Massimo Tononi ha preso parte alla manifestazione intervenendo durante l’inaugurazione (nella foto grande) che ha riunito gli organizzatori, le istituzioni del territorio e i sostenitori dell’evento. "Siamo orgogliosi di tornare a sostenere questo Festival così ben strutturato che affronta temi cruciali per ciascuno di noi, in quanto abitante di questo pianeta, e anche per una banca come la nostra, da tempo impegnata nell’integrazione dei criteri Esg nelle proprie azioni", ha dichiarato Tononi che ha aggiunto: " sappiamo che c’è ancora molto da fare, ma abbiamo anche tanto da raccontare sul nostro impegno concreto: quello a fianco delle imprese attive nel percorso di transizione ecologica e quello delle nostre persone, 20mila colleghe e colleghi, in tanti territori dove, come qui a Lucca, siamo storicamente radicati. Un motivo in più per sostenere questo Festival che può davvero rappresentare un momento di arricchimento per i suoi numerosi partecipanti". "Nell’ambito della sostenibilità", ha aggiunto Tononi nel suo intervento, "la direzione giusta spesso non è identificabile in modo univoco, quindi è importante documentarsi e sperimentare facendo del proprio meglio per i propri azionisti e stakeholder con la consapevolezza che verremo giudicati in base ai risultati e non in base alle parole". Secondo Tononi "non è più tempo, infatti, per approcciare la sostenibilità come strumento di marketing e di comunicazione, ma come un progetto realistico che va monitorato, misurato e rendicontato passo dopo passo".

Imprese, associazioni di categoria e banche possono offrire un contributo concreto per un rilancio sostenibile che abbia origine dal territorio. Su questo tema Banco Bpm ha promosso nel complesso di San Francesco una tavola rotonda che ha visto la partecipazione di Giulio Grossi past president di Confindustria Toscana Nord e amministratore delegato di Petri & Grossi, Massimo Pasquali responsabile Aziende di Banco Bpm, Fabia Romagnoli vicepresidente di Confindustria Toscana Nord con delega alla sostenibilità e Marco Giorgio Valori, responsabile Direzione Territoriale Tirrenica di Banco Bpm. Il dibattito ha toccato numerosi temi: la differenza di approccio alle istanze Esg tra le piccole, medie e grandi imprese, l’evoluzione della normativa, il bisogno continuo di cultura e formazione anche a favore delle nuove generazioni e, non in ultimo, il cosiddetto "conflitto eco-sociale" che emerge in Italia e in Europa attorno alle misure per attuare la transizione ecologica ritenute quanto mai urgenti, ma non prive di costi. Gli interventi sono ruotati intorno alla consapevolezza di come il percorso verso gli obiettivi dettati dall’Agenda 2030 sia tanto necessario quanto costruttivo in termini di competitività e le risposte più efficaci possano scaturire solo dalle sinergie tra i diversi attori della società economica e civile. Il settore bancario, in particolare, interpreta un ruolo cruciale in questa sfida, quello di accompagnare le imprese in questo percorso e spesso lo fa agendo da acceleratore.

"Dal 2018 a oggi abbiamo visto una spinta sempre più intensa e il mercato sta premiando chi si presenta con un prodotto che ha certe caratteristiche", ha detto Pasquali. "Il percorso richiede tempo, quindi dal mio punto di vista non bisogna attendere l’ultimo momento o la spinta normativa, ma bisogna agire subito". Guardando al territorio toscano, Valori ha invece dichiarato: "c’è sicuramente una differenza tra le grandi imprese dei settori trainanti come quello della moda, del cartario, del vino che sono già attrezzate e rappresentano spesso esempi virtuosi a livello internazionale, e le piccole imprese che invece iniziano ora questo percorso. Anche al loro fianco, noi come banca possiamo svolgere un ruolo importante mettendo a disposizione tutta l’esperienza e il know how maturati in questi anni".

"Bisogna riconoscere che c’è ancora una parte di piccole imprese che non sta agendo", è intervenuto Grossi, "per questo il traino della filiera, della finanza, ma anche le iniziative delle associazioni di categoria sono fondamentali. In Confindustria, per esempio, abbiamo istituito negli anni passati la figura del "manager della sostenibilità" a disposizione di quelle piccole aziende del tessile che ne erano sprovviste e magari non potevano permetterselo". "Il cambiamento culturale è fondamentale, per questo in Confindustria stiamo lavorando tanto anche con le scuole", ha raccontato Romagnoli. "Dare spazio a un approccio ideologico al tema può solo aumentare un certo senso di insicurezza e di spaesamento, quindi è importante fissare dei criteri di misurazione oggettiva e di trasparenza che possano far sentire tutti più tutelati". L’appuntamento per la terza edizione di Pianeta Terra Festival è già fissato e sarà a Lucca dal 3 al 6 ottobre 2024.