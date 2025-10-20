Aziende sostenibili e circolarità per il futuro del pianeta

IL FUTURO NON SI ATTENDE, si costruisce. È l’impegno che Confartigianato dedica a realizzare una transizione ecologica sostenibile, tema al centro della Settimana per l’Energia e la Sostenibilità che inizia oggi e dura fino al 25 ottobre. Durante la Settimana, il Sistema Confartigianato dà vita a un mosaico di eventi diffusi in tutta Italia e visitabili su www.settimanaenergia.it.

Dibattiti, seminari, laboratori, mostre, incontri con esperti, visite in azienda, attività educative e workshop. Sette giorni di eventi, seminari, e visite guidate per promuovere la cultura del consumo responsabile, approfondire gli aspetti tecnici e normativi della green economy, creare occasioni di aggregazione e riqualificazione professionale attraverso l’offerta di nuovi servizi. Al centro di queste iniziative ci sono alcuni grandi temi trasversali. Primo fra tutti, il risparmio e l’efficienza energetica, esplorati attraverso casi concreti e strumenti utili per aiutare le imprese a ridurre i consumi e abbattere i costi, aumentando al tempo stesso la competitività e la resilienza. Grande attenzione viene riservata alle fonti rinnovabili, dal fotovoltaico alle comunità energetiche, con focus su come possano essere integrate nei processi produttivi artigiani, favorendo un’autonomia e un risparmi nei consumi.

Altro snodo fondamentale è quello dell’economia circolare, per approfondire i temi della riparazione, del riuso e della gestione responsabile delle risorse: un terreno su cui l’artigianato ha un know-how naturale e può diventare traino di un modello economico rigenerativo.

La sostenibilità è inoltre indagata dal punto di vista delle opportunità di mercato, attraverso focus tematici sull’alimentare, la moda e il design, settori in cui la domanda di prodotti etici, tracciabili e a basso impatto ambientale è in continua crescita. Le imprese che sapranno cogliere questa sfida si troveranno in vantaggio competitivo.

La settimana è anche una grande vetrina di best practice, con la presentazione di esperienze di successo di imprese artigiane che hanno già avviato percorsi concreti verso la sostenibilità, dimostrando che si può innovare e prosperare rispettando l’ambiente.

Non manca l’aspetto formativo: in tutta Italia vengono proposte sessioni di aggiornamento, corsi e workshop pratici per trasferire competenze green, spiegare normative, strumenti di rendicontazione ESG e modelli di business rigenerativi.

Ad inaugurare la Settimana è stato il convegno svoltosi il 13 ottobre a Milano, al Piccolo Teatro Strehler, che ha messo al centro il ruolo chiave dell’artigianato e delle piccole imprese nella transizione verso un’economia più sostenibile.

Marco Granelli, Presidente di Confartigianato (nella foto in alto a destra), nell’occasione ha sottolineato che la sostenibilità non è solo un’opportunità, è una responsabilità collettiva. Il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara è intervenuto con un videomessaggio che ha messo in evidenza l’impegno per connettere la scuola e il sistema della formazione alle esigenze del mondo produttivo, anche sul fronte delle competenze necessarie per affrontare la transizione green.

Il palco ha ospitato poi Pierluigi Bartolomei, in rappresentanza della Fondazione Imprese e Competenze per il Made in Italy, che ha offerto una visione concreta su come gli artigiani e le micro e piccole imprese possano essere protagoniste del cambiamento, grazie a un capitale umano formato e consapevole.

Uno dei momenti più attesi è stato l’intervento di Vincenzo Schettini, professore di fisica e influencer che online, e non solo, propone lezioni di fisica adatte a tutti. Con il suo stile coinvolgente ha raccontato “l’artigianato che ci piace”: quello che unisce testa, cuore e mani per innovare nel rispetto della tradizione. Eugenio Massetti, Presidente di Confartigianato Imprese Lombardia e Vicepresidente Vicario di Confartigianato, ha concluso l’evento rilanciando l’impegno del sistema associativo per una crescita sostenibile.