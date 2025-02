Aton acquisisce il trenta per cento di Teksmar

TEKSMAR entra a far parte del gruppo Aton. La tech company trevigiana acquisisce il 30% dell’azienda di Perugia. Si uniscono due solide culture retail e le rispettive piattaforme software a servizio, con l’obiettivo comune di accelerare l’innovazione digitale nelle aziende di vendita al dettaglio e all’ingrosso. "Nasce un nuovo modello organizzativo digitale per il retail basato su cloud che sfrutta l’intelligenza artificiale per imprimere una forte spinta alla produttività grazie al miglioramento della qualità e della sostenibilità nei canali di vendita, fisici e on-line", dicono I due Founder, Giorgio De Nardi di Aton (nella foto in basso) e Firmano Proietti Righi di Teksmar. Nell’accordo le società hanno firmato un contratto che prevede anche l’inserimento di un delegato Aton nel Cda Teksmar e un’opzione "call" che stabilisce la crescita della partecipazione Aton entro il 2028. Insieme a Teksmar, Aton è ora in grado di coprire con la sua piattaforma .one omnichannel e i suoi servizi la totalità delle esigenze delle aziende di largo consumo nei vari canali di vendita al dettaglio (b2c) e all’ingrosso (b2b): dalla centralizzazione dei processi amministrativi, alla promozione delle vendite, ai sistemi di loyalty e couponing, dall’e-commerce e sistemi innovativi di pagamento alla gestione digitale dei prodotti, dal riordino automatico alla tracciabilità dei lotti di produzione e all’ottimizzazione delle merci nei punti vendita, dalle compliance di legge all’organizzazione interna del lavoro, dalla riduzione degli errori e degli sprechi alla digitalizzazione del contante, della carta stampata e delle etichette.

L’obiettivo dichiarato dell’alleanza fra le due società è far nascere il campione italiano nella digitalizzazione dei processi commerciali, con una progressiva estensione internazionale, a partire dall’Europa. Le soluzioni di Teksmar sono integrate nella nuova piattaforma applicativa, battezzata "one Retail" per coprire l’intera filiera della distribuzione alimentare e di diverse categorie merceologiche come beauty & house holding, casalinghi, brico, articoli sportivi e altri. L’intelligenza artificiale è al centro del progetto e sono già adottabili le prime funzioni per la riconciliazione delle fatture, l’inserimento ordini di acquisto o vendita, l’ingresso merci e il supporto agli utenti grazie a innovativi metodi di acquisizione e gestione delle informazioni ricevute da immagini, file audio e messaggi testuali ricevuti da canali non strutturati come WhatsApp, e-mail, excel o da documenti cartacei, senza vincoli di forma.

Le. Ma.