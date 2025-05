Assistenza passeggeri e gestione dei bagagli

SWISSPORT OFFRE una gamma completa di servizi aeroportuali e cargo, garantendo efficienza operativa, massimi standard di sicurezza e un’esperienza di alto livello per passeggeri e operatori. Le sue competenze spaziano dall’assistenza ai passeggeri alla gestione dei bagagli, dal coordinamento delle operazioni a terra alla gestione delle lounge e della logistica cargo, con particolare attenzione ai trasporti a temperatura controllata, fondamentali per i settori farmaceutico e alimentare. Oltre ai servizi operativi, Swissport è capace di affiancare gli aeroporti anche nell’ottimizzazione dei processi amministrativi e gestionali, offrendo consulenza strategica per migliorare efficienza, performance e sostenibilità delle infrastrutture. L’impegno di Swissport si fonda su tre pilastri fondamentali: People, Planet e Policy. Per quanto riguarda le persone, il Gruppo promuove un ambiente di lavoro sicuro, collaborativo e orientato alla crescita professionale, investendo nella formazione continua e nel benessere dei dipendenti.

Attraverso l’Employee Value Proposition, Swissport riconosce e supporta il contributo di ogni collaboratore, rafforzando il senso di appartenenza e la motivazione. Inoltre, garantisce condizioni di lavoro eque, con un’attenzione particolare ai valori di diversità e inclusione. Sul fronte della sostenibilità, Swissport ha definito un piano decennale per ridurre le emissioni di CO2 del 42% entro il 2032, grazie all’elettrificazione della flotta e ad altre iniziative di efficienza operativa. Inoltre, l’azienda ha fissato l’ambizioso obiettivo di raggiungere emissioni nette zero entro il 2050 e aumentare la sua quota di veicoli elettrici al 55% della flotta mondiale entro il 2032. Il gruppo, inoltre, si distingue per l’impegno verso una condotta etica nelle proprie operazioni, aderendo ai principi del Global Compact Onu dal 2011 e rispettando pienamente i requisiti legali e di rendicontazione non finanziaria previsti dalla Corporate Sustainability Reporting Directive. "A guidare la società italiana è Marina Bottelli, manager esperta con oltre 20 anni di esperienza professionale in prestigiose multinazionali in Italia e all’estero, nel 2024 Swissport Italia ha supportato 35 compagnie aeree presso l’aeroporto di Fiumicino, di cui il 43% impegnate in voli intercontinentali, gestendo oltre 140.000 voli e assistendo 20 milioni di passeggeri. Attualmente è operativa negli aeroporti di Linate e Malpensa.

Le. Ma.