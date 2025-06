Artigianalità, nuove tecnologie e design: "La qualità rimane il nostro punto di forza"

NATA a Borso del Grappa, in provincia di Treviso, nel 1950, Elba Italy compie 75 anni. L’azienda esporta in oltre 60 mercati internazionali, grazie alla combinazione di artigianalità, innovazione tecnologica e un design raffinato. Questi erano e restano i valori di questa impresa di elettrodomestici.

"Siamo orgogliosi di celebrare i primi 75 anni di attività. Questo anniversario è per noi una grande occasione per festeggiare la nostra storia e, allo stesso tempo, guardare con ambizione al futuro. La qualità, l’innovazione e la capacità di rispondere alle diverse esigenze di chi ama la cucina sono i valori che ci guidano fin dall’inizio e che rimarranno i nostri punti di forza", dice Gabriele Garella, amministratore delegato di Elba Italy. "Continuiamo a investire, per consolidare la nostra presenza nei mercati europei e internazionali, puntando a una crescita annua del 10%. Vogliamo portare sempre più lontano l’eccellenza del Made in Italy, rafforzando la nostra posizione come marchio di riferimento per chi cerca elettrodomestici affidabili, performanti e dal design distintivo", prosegue Garella.

La storia di Elba Italy è quella di un’azienda che, partendo come piccola realtà nel cuore del Veneto, ha saputo interpretare e anticipare le esigenze del mercato: fondata nel 1950 da Elio Baggio e dedicata alla produzione di stufe a legna e carbone per la cucina e il riscaldamento, Elba Italy si è specializzata nella smaltatura di componenti per i principali produttori del Nord Italia. Alla fine degli anni Cinquanta, con il boom economico e l’aumento della domanda di elettrodomestici, Elba si dedica alla produzione di cucine free-standing, conquistando rapidamente un ruolo di rilievo nel segmento nazionale.

Negli anni Settanta inizia l’espansione internazionale con l’ingresso nei mercati britannico, tedesco e francese, mentre gli anni Ottanta vedono l’introduzione delle prime cucine in acciaio inox e il consolidamento del marchio a livello globale. Nel 2021 si completa l’integrazione in Haier Europe, che ha permesso a Elba Italy di accelerare l’innovazione tecnologica e di ampliare il proprio posizionamento nel settore. Questa alleanza strategica, infatti, ha permesso all’azienda di integrarsi con un leader globale nel settore dei grandi elettrodomestici; una sinergia che ha garantito l’accesso a un vasto patrimonio di competenze, risorse e tecnologie avanzate, accelerando l’adozione di soluzioni innovative e migliorando l’efficienza dei processi produttivi.

Oggi il sito produttivo nella regione veneta si espande su una superficie di oltre 54mila metri quadrati e impiega più di 400 dipendenti, mantenendo una forte connessione locale e un processo produttivo interamente Made in Italy. Grazie alle 47 diverse piattaforme di produzione e una filiera che coinvolge centinaia di fornitori certificati, l’azienda garantisce la realizzazione di oltre 300 mila elettrodomestici all’anno. Numeri che permettono di gestire oltre 60 mercati d’esportazione, concorrendo a un fatturato totale che si aggira intorno a 90 milioni di euro. Sono i mercati mediorientali a guidare l’export mentre, per il futuro, Elba Italy punta sull’espansione in ulteriori territori europei e internazionali con una previsione di crescita del 10% per anno.

Le. Ma.