ART: dove nasce l’innovazione del Made in Italy per l’auto tech

NEL CUORE DELL’ITALIA CENTRALE, sulle suggestive rive del Lago Trasimeno, Art celebra 25 anni di attività come uno dei principali leader italiani nello sviluppo di sistemi di infotainment connessi e digital cockpit per vetture sportive di lusso. Fondata nei primi anni Duemila da Giancarlo Luigetti (in foto), ex manager di Marelli, e con sede nella storica Villa del Pischiello a Passignano sul Trasimeno, Art rappresenta un caso esemplare di come un’impresa tecnologica possa coniugare radicamento territoriale e competitività internazionale. "In questi 25 anni abbiamo creduto nella forza dell’innovazione, senza mai dimenticare le nostre radici. Art è nata con l’ambizione di portare eccellenza tecnologica nel cuore dell’Umbria, e oggi i giovani manager guardano al futuro con la stessa determinazione che ci ha accompagnato fin dall’inizio", ha dichiarato il fondatore Giancarlo Luigetti.

Il 20 settembre, in occasione dell’evento OpenArt, oltre 800 persone – tra dipendenti, famiglie e stakeholder – hanno celebrato non solo un importante traguardo aziendale, ma anche un percorso fatto di crescita, innovazione e attenzione allo sviluppo umano e professionale. "Siamo un’azienda con un’età media inferiore ai 35 anni – ha spiegato il Ceo di Art, Francesco Ortix (in foto insieme al founder Luigetti) – e crediamo che investire nelle competenze digitali e nella formazione dei giovani sia la chiave per mantenere competitività e creare valore duraturo". La strategia aziendale punta a sostenere progetti che favoriscano lo sviluppo professionale delle nuove generazioni. Tra le iniziative di maggior rilievo spicca Z-Incubator, programma pensato per facilitare l’ingresso dei giovani talenti nel settore. Si tratta di un percorso aperto anche a chi non possiede una formazione specifica in discipline Stem: le competenze, infatti, vengono apprese direttamente sul campo, grazie al supporto di tutor dedicati che valorizzano il trasferimento di conoscenze. Un altro esempio significativo è la partecipazione a Situm – Scuola d’Innovazione Tecnologica Umanistica e Manageriale. Attraverso una stretta collaborazione con diversi Atenei del Centro Italia, questo programma integra la formazione accademica con esperienze concrete in azienda, offrendo agli studenti strumenti pratici e un approccio più consapevole alle sfide del mondo del lavoro.

Art si distingue nei settori della connettività e dell’infotainment, ambiti in continua evoluzione e sempre più all’avanguardia. Al centro della sua offerta troviamo soluzioni come la piattaforma multi-dominio ARTist10, capace di integrare strumentazione di bordo, infotainment e numerose funzionalità, insieme a prodotti innovativi come V- Cockpit ed Sdk, pensati per rispondere alle esigenze di un mercato dinamico, dove rapidità di sviluppo, riduzione dei costi e ottimizzazione dei tempi di progettazione rappresentano fattori decisivi. Queste soluzioni rendono più fluida e coinvolgente l’esperienza “in cabin”, costituendo il cuore pulsante dell’azienda. Oggi Art non è solo un simbolo di eccellenza tecnologica, ma anche un attore economico strategico per l’Umbria e per l’Italia. Con oltre 300 dipendenti distribuiti tra la sede principale di Passignano e gli uffici di Modena, Torino e Berlino, combina un elevato know-how con un forte impegno verso il territorio, generando occupazione qualificata e favorendo collaborazioni con il mondo accademico. Nel 2024 l’azienda ha registrato un fatturato di oltre 77 milioni di euro, in crescita del 30% rispetto all’anno precedente, trainato dall’espansione del segmento Luxury e Supersport Cars e dal rafforzamento dei settori Agritech e Avionic & Defence.

In un contesto globale sempre più competitivo e caratterizzato da rapidi mutamenti tecnologici e di mercato, l’azienda si distingue per l’elevata capacità di progettare e realizzare soluzioni personalizzate, destinate a clienti di primo piano nel settore dell’automotive di lusso. Questo approccio, basato su innovazione, qualità e attenzione ai dettagli, le consente di consolidare rapporti di fiducia con marchi internazionali di grande prestigio. Parallelamente, l’impresa sta ampliando il proprio raggio d’azione verso settori complementari come l’agricoltura avanzata, i trasporti intelligenti e l’avionica, con l’obiettivo di diversificare le proprie competenze e anticipare le esigenze di mercati in continua evoluzione. Una scelta strategica che non solo apre nuove opportunità di crescita, ma si inserisce anche in una visione di lungo periodo orientata alla sostenibilità, alla resilienza e alla creazione di valore duraturo.

La proiezione internazionale di Art è testimoniata dalle recenti partecipazioni alle più importanti fiere mondiali del settore, come l’IAA di Monaco, il Ces di Las Vegas e il Salone dell’Auto di Shanghai. Proprio durante l’IAA 2025, Ortix ha dichiarato: "La mobilità di oggi non si limita più al concetto tradizionale di automobile: significa creare connessioni intelligenti tra persone, veicoli e infrastrutture, in modo efficiente e sostenibile. Il futuro sarà definito dalla capacità della tecnologia di migliorare concretamente la vita delle persone". L’attenzione di Art al capitale umano rappresenta il punto di forza. L’azienda – spiegano – "si configura come un modello d’impresa capace di attrarre e trattenere talenti, stimolare innovazione e generare un ecosistema virtuoso che lega impresa, formazione e comunità". A 25 anni dalla sua nascita, Art guarda al futuro con ambizione, forte di un’identità profondamente radicata in Umbria e di un approccio tecnologico e umano che rappresenta una vera eccellenza italiana nel panorama globale.