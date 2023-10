Arriva Italian. Design Brands: il nuovo corso della Turri

GLI STRANIERI impazziscono per l’arredamento italiano, come sa bene Andrea Turri, amministratore delegato del marchio di arredamento, di altissima gamma, made in Como. Forte di una storia di quasi un secolo, Turri è stato acquisito da Italian Design Brands, gruppo industriale diversificato tra i leader italiani nel design di lusso. La storia di Turri è una di quelle che fanno sognare. La società, fondata nel 1925 a Carugo, in provincia di Como, ha a che fare con il made in Italy e con il fascino del lusso italiano. Espositore al Salone del Mobile sin dal 1961, Turri è sinonimo riconosciuto dell’eccellenza italiana nel mondo. La sua mission è quella di portare l’arte di vivere e il bello in ogni ambiente, attraverso un prodotto che sa distinguersi per la qualità. Nata da un’intuizione di Pietro Turri, che la fondò come "bottega" di arredi di prestigio, la società è oggi gestita da Andrea Turri (foto sopra), il quale ha spinto ulteriormente sull’internazionalizzazione e ha allargato la gamma di prodotti, tradizionalmente in stile, sia agli arredi su misura destinati al mondo contract di lusso sia a nuove collezioni dal respiro più moderno e cosmopolita.

Per aumentare la propria capacità produttiva, già nel 2013 Turri ha inaugurato una nuova fabbrica di 20 mila metri quadrati a Briosco (Monza-Brianza), che si è affiancata alla storica sede di Carugo. La società si contraddistingue per un modello produttivo flessibile, basato sulle facilities aziendali e su una ricca rete di fornitori locali, che consente di reperire know-how e materiali necessari per rispondere alle esigenze di customizzazione del mercato. Nel 2022 Turri ha generato un fatturato di 28,1 milioni di euro, il 95% dei quali all’estero. L’acquisizione da parte di Idb ha un valore di circa 40 milioni di euro. "L’internazionalizzazione rappresenta un asset fondamentale per il nostro marchio, come dimostra il fatto che abbiamo registrato una quota export del 95% l’anno scorso. La fattura o lo stile dei nostri prodotti sono largamente apprezzati da una clientela globale, che ci ha permesso di consolidare molti contatti con architetti ed interior designers di tutto il mondo, nonché di sviluppare una consolidata presenza anche in mercati remoti come Cina e Stati Uniti, dove abbiamo anche due uffici commerciali", dice Andrea Turri. "Nel nostro piano di sviluppo – aggiunge – contiamo anche l’espansione e l’evoluzione della gamma di prodotti: non solo divani e mobili a catalogo, ma anche una divisione contract, nata negli anni Ottanta per far sì che l’azienda, forte delle sue competenze specifiche, potesse firmare progetti custom-made e total look in tutto il mondo per realtà di prestigio del mondo di hotellerie e residenziale. Stiamo inoltre lavorando a nuove collaborazioni in termini di design, per evolvere nello stile e lanciare nuove collezioni dal gusto sempre più contemporaneo e cosmopolita".

Alle sue parole fanno eco quelle di Andrea Sasso (foto in basso), portavoce e Ceo di Idb: "Turri rappresenta una storia di assoluta eccellenza nel panorama del design italiano. Vogliamo contribuire ad ampliarne riconoscimento e prestigio, sviluppando insieme nuovi asset come il consolidamento distributivo nel mercato europeo, oggi per noi primo mercato". Un mercato che ama l’artigianalità italiana. Turri, poi nei decenni ha rappresentato un punto di riferimento per il bello, come racconta il suo ad: "Proponiamo un arredamento autentico e originale e ogni prodotto rispecchia il nostro Dna stilistico. Siamo orgogliosi di essere così riconosciuti e apprezzati all’estero, forti di una quota export così significativa che rispecchia quanto il mondo internazionale sia innamorato del Made in Italy, e nel nostro caso anche del Made in Lombardia, per codici stilistici e culturali: le competenze e capacità di raccontare italiane sono uniche nel panorama del design".

Avere una tradizione solida nel territorio non significa però non accettare la sfida del cambiamento. "Cambiare – spiega Turri – non può che essere benefico, positivo per un’azienda che ha voglia di crescere ed evolversi, pur mantenendo sempre vivo il legame con il nostro heritage. L’espansione geografica e l’ampliamento della gamma di prodotti e servizi confermano le potenzialità del nostro brand e sono certo che la partnership recentemente siglata con Idb ci consentirà di valorizzare ulteriormente il nostro lavoro". Un lavoro che si conferma solido e di grande gusto. La tradizione della società lombarda cresce e si consolida nel dopoguerra, fino ad arrivare negli anni Ottanta e Novanta, quando s’inaugura la divisione Contract, le cui competenze specifiche consentiranno la realizzazione di progetti prestigiosi in tutto il mondo.

È la volta di arredamenti lounge, di suite per alberghi a 5 stelle, di ambasciate straniere, di strutture ricettive in Africa e di complessi residenziali dove gli arredi Turri vengono scelti per l’altissimo livello e la qualità delle finiture e dei materiali. C’è una forte correlazione fra il successo della produzione di Turri e la sua apertura a livello internazionale: questi due fattori si potenziano e si rafforzano reciprocamente. Allo stesso tempo, la dimensione fortemente cosmopolita della società ha contribuito alla creazione di idee stimolanti e innovative, che hanno attraversato i decenni, fino ad arrivare ai giorni nostri. Oggi, infatti oltre al marchio Turri, da sempre simbolo dell’artigianalità italiana, sono nate le collezioni Turri Design, nuova rappresentazione del lusso moderno da parte dell’azienda. Oltre ai grandi classici dell’arredamento proposti dalla società comasca, con sedute ampie e curatissime, zona notte che esprime tutto il design italiano e il lusso, sono sempre più apprezzate anche le linee più giovani, Net e Vendome, firmate da Matteo Nunziati, nonché le collezioni di Giuseppe Viganò e Huang Quan.