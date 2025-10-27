Ariston group in India con il nuovo impianto

ARISTON GROUP, multinazionale di Fabriano, nell’anconetato, attiva per le soluzioni di comfort climatico e acqua calda, annuncia la firma di un accordo per l’acquisizione di un moderno impianto di produzione di scaldacqua in India. Questa operazione consentirà di avvicinare ulteriormente la produzione al mercato finale, migliorando l’efficienza dei costi per la gamma di prodotti destinati all’India e garantendo al contempo maggiore flessibilità e resilienza alla filiera produttiva.

Attraverso il marchio premium Racold, Ariston Group è protagonista in India dal 1997. Lo stabilimento, situato in posizione strategica vicino a Hyderabad, nello stato di Telangana, è di proprietà di Hintastica Private Limited - joint venture tra Groupe Atlantic, player francese rilevante nel settore del comfort climatico e nella produzione di scaldacqua, e Hindware Home Innovation Limited, principale azienda indiana nel settore dei sanitari, rubinetteria, soluzioni per il bagno, elettrodomestici da cucina e scaldacqua.

Inaugurato nel gennaio 2023, il sito dispone di un processo produttivo completamente integrato dedicato agli scaldacqua elettrici ad accumulo, si estende su una superficie complessiva di 23.100 metri quadrati, di cui 13mila coperti, e vanta una capacità produttiva annua di circa 500mila unità, ampliabile con ulteriori investimenti. Come parte del piano, Ariston Group produrrà anche per Hintastica una gamma prodotti dedicata. Il perfezionamento dell’operazione e il trasferimento della proprietà sono previsti entro la fine dell’anno, a seguito dell’espletamento delle consuete formalità. "Dopo il successo della nostra joint venture con Lennox, anche questo accordo con Groupe Atlantic e Hindware Home Innovation Limited tramite Hintastica Private Limited conferma la capacità di

Ariston Group di stringere solide partnership e accordi significativi insieme ai principali player del settore", il commento di Paolo Merloni, presidente esecutivo di Ariston Group. "Grazie alla forza del nostro brand locale Racold – conclude Umberto Crovella, Executive Vicepresident per Asia, Medio Oriente e Africa – e all’aggiunta di questo nuovo sito produttivo a Hyderabad, oggi siamo ancora più pronti a cogliere le opportunità di crescita".

m.p.