Argentario . Golf Villas. Il turismo brilla tutto l’anno

UNA VILLA AL MARE con i comfort e i servizi di un esortare a cinque stelle, che quando non è utilizzata produce reddito, per il proprietario e per il territorio. Sono le nuove frontiere dell’ospitalità di lusso, quasi una novità in Italia, ma già molto diffuse all’estero, specialmente negli Stati Uniti, perché tra i vantaggi c’è la possibilità di far vivere la casa delle vacanze praticamente dodici mesi all’anno. Questo modello di real estate, sempre più apprezzato dagli stranieri ma non solo, ha debuttato in una delle zone più suggestive della costa toscana, in quello scampolo di Maremma che diventa mare, incastonato tra la laguna di Orbetetto, e le spiagge della Giannella e della mitica Feniglia.

Siamo a Porto Ercole, dove da ormai due decenni esiste l’Argentario Golf & Wellness Resort, una struttura a cinque stelle, paradiso degli amanti del putting green, che alla fine di giugno ospiterà l’82ima edizione degli Open d’Italia (DP World Tour), evento sportivo di massima importanza e prestigio, con altrettanto ritorno di indotto economico per l’intera zona. Ed è qui che sono sorte, accanto al resort e affacciate sul mare, 22 ville che combinano eleganza, benessere e una nuova idea di lusso. Lusso che per prima cosa significa un’area naturale di oltre 80 ettari, tra boschi e uliveti, maneggi, orti e frutteti. Vetture rigorosamente elettriche non appena si varca il complesso residenziale, ma anche un eliporto privato per chi arriva da lontano, esperti giardinieri per gli spazi verdi privati e navette per raggiungere le spiagge.

La formula consiste nell’offrire il piacere della propria casa, arredata e organizzata col gusto personale, senza rinunciare ai vantaggi che solo un concierge più assicurare, risolvendo ogni problema, esattamente come quando si è in hotel. Il personale del resort, aperto tutto l’anno, si prende cura infatti di ogni servizio, sia per il proprietario sia per gli eventuali affittuari. Un piccolo esercito di cento dipendenti, che a stagione piena diventano più di trecento, quasi tutti del posto, per offrire servizi che vanno dal maggiordomo privato alla spa, ristorazione gourmet, attività outdoor, campo da golf, piscine, tennis, padel, fitness center, percorsi jogging, autisti privati e servizio in camera attivo 24 ore su 24. Persino menù personalizzati elaborati da un team di nutrizionisti, con ingredienti biologici e la possibilità di coltivazioni su misura per esigenze alimentari più specifiche.

Tutto ciò è valsa anche l’affiliazione al circuito alberghiero Marriott International. Diciotto ville sono già completate e vendute, le altre quattro saranno terminate proprio per la fine di giugno, quando il grande circo del golf approderà all’Argentario.

All’origine di questa avventura c’è lo spirito imprenditoriale di un costruttore romano, Augusto Orsini (nella foto in alto), che sulla costa grossetana è sbarcato fin da bambino con la sua famiglia, e che nel 2008 ha realizzato il sogno di un campo da golf e di un resort affacciati su quella laguna che diventa mare, realizzando un desiderio condiviso con suo padre.

Qualche anno fa è arrivato il progetto del complesso di ville, sperimentando un nuovo modo di pensare, e di utilizzare, le residenze delle vacanze, rispondendo alla vocazione turistica del territorio da distribuire su un calendario da gennaio a dicembre, in modo che anche l’occupazione del personale sia costante. Attualmente, l’affitto medio delle ville supera le 160 “room nights“ all’anno.

Considerata anche la bellezza e i vincoli paesaggistici della costa maremmana, la parola d’ordine è compatibilità ambientale, a cominciare dalle strutture praticamente mimetizzate da piante autoctone, olivi, guerci, lavanda e arbusti di macchia mediterranea : "Questo format è pensato per chi cerca una prima o seconda casa che offra il comfort e i servizi di un resort di lusso - spiega Orsini -, da vivere o affittare in determinati periodi dell’anno, anche in modo privato, senza dover necessariamente passare attraverso le richieste gestite dal resort. L’attenzione alla sostenibilità è centrale. Le ville sono progettate all’insegna dell’efficienza energetica e del basso impatto ambientale. Tra le soluzioni 100% green spiccano le pareti termiche, i pannelli solari, i tetti giardino e i sistemi per il recupero e l’utilizzo dell’acqua piovana per l’irrigazione. Ogni elemento riflette una filosofia ecosostenibile senza compromessi".

Le 22 “Argentario Golf Villas“ si ispirano a modelli internazionali sviluppati in Florida e Colorado: residenze di lusso gestite come un resort a cinque stelle, con accesso a tutti i servizi del complesso. A Porto Ercole, il design architettonico e l’arredo, sono curati dall’interior designer Andrea Fogli e puntano all’utilizzo di materiali naturali: legno e pietra, con la presenza di pezzi unici realizzati su misura, cercando la sintesi tra tradizioni artigianali italiane e tendenze del design internazionale.

"Con le Argentario Golf Villas, abbiamo creato una proposta che fonde il lusso senza compromessi con la bellezza autentica della Maremma toscana – prosegue Augusto Orsini, fondatore dell’Argentario Golf & Wellness Resort –. Questo progetto rappresenta una sintesi perfetta tra esclusività e sostenibilità, offrendo a ospiti e proprietari l’opportunità di vivere immersi in un contesto naturale unico, con i servizi di un resort a cinque stelle. Le nostre ville non sono semplici residenze, ma un’esperienza che celebra un modo di abitare innovativo, dove il design contemporaneo si unisce alla tradizione artigianale italiana". Sommando il contributo delle ville, l’Argentario Golf & Wellness Resort ha chiuso il 2024 con un fatturato di 14 milioni di euro.