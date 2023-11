Architettura e tecnologia. Ecco il mondo di domani

PROSEGUONO gli appuntamenti dedicati da Quotidiano Nazionale ai temi di grande attualità del nostro tempo e del mondo economico in particolare. Nel prossimo, in programma giovedì 23 novembre, l’argomento principale sarà la sostenibilità. Al convegno "Firenze Città Futura | Macrotrends for the Next Generation", che sarà seguito da una ricca tavola rotonda, si discuterà infatti delle tendenze in atto nell’architettura, nelle nuove tecnologie, nella mobilità e logistica, nel trasporto delle merci in direzione di un futuro più sostenibile. L’evento è organizzato in collaborazione con Baumschlager Eberle Architekten, Baumschlager Eberle Firenze SRL, Toyota Material Handling Italia, FermatSolutions e Studio Bellesi Giuntoli.

Solo negli ultimi tre anni, abbiamo assistito ad alcuni cambiamenti radicali che hanno avuto un impatto sia a livello locale che globale (tra i più recenti e drammatici, ricordiamo la pandemia e i vari conflitti tuttora in atto). La grande domanda che le grandi città e gli studi di architettura si pongono, ora, è quale sarà il futuro delle superfici attualmente destinate agli uffici e come si potrà dare spazio a visioni innovative dell’abitare (ad esempio, convertendo vecchie fabbriche e spazi industriali dismessi in biblioteche o unità abitative). Esistono due possibili strategie da mettere in atto: quelle cosiddette ‘verticali’, cioè sviluppate da un organo politico che le mette in atto per ottimizzare i processi interni e amministrativi all’interno delle città, e quelle ‘orizzontali’, o meglio, partecipative, in cui i cittadini si fanno portavoce delle esigenze della città e individuano i problemi e le possibili soluzioni attraverso workshop tematici. Copenaghen, capitale della Danimarca, è un esempio perfetto di strategia partecipativa.

Il convegno di giovedì, in programma alle 15 nella Sala d’Arme di Palazzo Vecchio a Firenze, sarà moderato da Piero Fachin, condirettore di QN, e gode del patrocinio di Regione Toscana, Comune di Firenze, Dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze, Fondazione degli Architetti di Firenze, Ordine degli Architetti di Firenze, Istituto nazionale di Architettura della Toscana. L’evento si aprirà con una Lectio magistralis del celebre architetto austriaco Dietmar Eberle, che fornirà una panoramica delle macrotendenze in atto in architettura e delle strategie di pianificazione territoriale a livello europeo. Seguirà la presentazione di Re:make city, sezione curata nel numero 67 della rivista IQD, con Paolo Posarelli e Roberta Busnelli. Nella prima sessione della tavola rotonda, Eduardo de Cillis e Stefano Zaccaria parleranno della visione di Toyota in ambito mobilità e movimentazione sostenibile. Roberta Cecchi esaminerà le soluzioni digitali a supporto della metaprogettazione e Alberto Giuntoli affronterà il tema dell’ecologia della città, intesa come sistema complesso adattivo.

La seconda parte del panel invece vedrà il dialogo con vari esperti, che rifletteranno sulle "Città del futuro" e sulle relative strategie di azione. Il professor Dietmar Eberle è il fondatore dello studio Baumschlager Eberle Architekten. Sin dall’apertura dello studio a Lochau (Austria) nel 1984, Dietmar Eberle ha incentrato il suo lavoro sulla conservazione delle risorse architettoniche e sulla valorizzazione dei processi di pianificazione urbana. Fino al 2017, l’architetto ha insegnato al Politecnico di Zurigo e ai suoi studenti ha sempre raccontato di essere nato nel 1952, nella foresta di Bregenz. Una regione che egli stesso descrive con queste parole: ‘Vengo da un territorio storicamente povero, in cui ti insegnano a trattare le cose con cura’. La stessa cura che caratterizza gli oltre 500 edifici realizzati dallo studio Baumschlager Eberle Architekten. Tra i progetti più recenti figurano la sede della banca Montagne du Parc a Bruxelles, la ristrutturazione dell’ex sede Peugeot nel cuore di Parigi e altri progetti di dimensioni minori, come il complesso turistico Alpe Furx in Austria.

In linea con il famoso principio ‘think global, act local’, il gruppo conta oggi 15 uffici, con un totale di circa 300 dipendenti, in Europa e Asia, e dal 2023 anche a Firenze. Attraverso questa diversificazione territoriale, Baumschlager Eberle Architekten intende conoscere nel dettaglio la cultura edilizia, le peculiarità amministrative e le necessità dei clienti nelle rispettive sedi e imparare a coordinarli, affidandosi alle competenze internazionali del gruppo. La conservazione delle risorse, il riconoscimento delle qualità delle tecniche edilizie del passato e l’uso lungimirante dei software di controllo hanno portato, ormai dieci anni fa, alla costruzione della Haus 2226 a Lustenau (Austria). L’edificio non necessita di alcun sistema di riscaldamento, raffreddamento o ventilazione artificiale, perché costruito con il ‘metodo 2226’, che sfrutta la massa termica e un apposito sistema operativo per influenzare i flussi energetici. Il calore necessario è fornito dalle persone che abitano l’edificio e dai dispositivi sempre presenti (lampade, stampanti, computer). Il risultato è un edificio in grado di offrire un elevato livello di comfort, con una temperatura compresa tra 22 e 26 gradi Celsius durante tutto l’anno e una buona qualità dell’aria interna. Il ‘metodo 2226’ rappresenta, dunque, una valida risposta al cambiamento climatico e agli obiettivi di decarbonizzazione fissati nell’agenda 2030, grazie alla riduzione dei costi energetici e al design semplice, longevo e duraturo che caratterizza gli edifici realizzati secondo questo innovativo protocollo.