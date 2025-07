Apofruit festeggia 65 anni e continua a crescere

LA LUNGA storia di un’impresa – riflette Mirco Zanotti, presidente di Apofruit Italia – è anche segno della sua reputazione e credibilità del corso del tempo. Era il 17 febbraio 1960 quando a Cesena, dove oggi si trova ancora la sede principale, un gruppo di imprenditori ortofrutticoli diede vita alla Cof, acronimo di Cooperativa ortofrutticoltori. Già allora, questa iniziativa fu percepita come un’esperienza lungimirante. Ma nessuno, nemmeno allora, avrebbe immaginato che quella giovane aggregazione tra frutticoltori romagnoli sarebbe diventata una delle più importanti realtà produttive a livello nazionale. I numeri lo dimostrano: nel 2023 il fatturato è di 242 milioni di euro, il bilancio consolidato arriva a 320 milioni di euro. Sono quasi 200 i dipendenti fissi, cui si aggiungono circa 2.000 collaboratori stagionali. Gli stabilimenti operativi ammontano a 8 in Emilia-Romagna, 1 ad Aprilia, 1 a Guidonia, nell’ortomercato di Roma, 1 Scanzano Jonico e 1 a Donnalucata. La commercializzazione di prodotti ortofrutticoli oggi rimane al 60% sul mercato nazionale, mentre il restante 40% è destinato all’estero (in particolare il 32% in Europa e l’8% Oltremare).

Apofruit Italia è un gruppo e un sistema aziendale cooperativo di primo livello sulla scena mondiale con un’esperienza di 65 anni che opera con proprie strutture e soci produttori dal nord al sud dell’Italia. Una crescita costante con la "mission" di acquisire la massima specializzazione sui principali prodotti ortofrutticoli italiani. Specializzazione che si concretizza nella qualità e nella differenziazione dell’offerta, nell’intensa attività volta al rinnovamento varietale, nell’innovazione di prodotto e di processo, nei servizi a misura dei moderni canali di vendita, nell’efficienza organizzativa e gestionale dell’impresa. Per garantire un altissimo livello di qualità dei suoi prodotti Apofruit Italia applica severe procedure per il controllo dei processi produttivi e di lavorazione, disciplinari di produzione integrata, certificazioni di qualità di processi e di prodotti aziendali. "Nel dna di Apofruit è scritta la storia di un successo collettivo, di traguardi raggiunti grazie a un quotidiano lavoro di squadra. Per questo abbiamo pianificato non un solo momento, ma una serie di eventi dislocati sui diversi territori in cui siamo presenti, per celebrare i primi 65 anni con il maggior numero di soci possibile", dice Ernesto Fornari, direttore generale del Gruppo Apofruit.

"Oggi, Apofruit Italia è una realtà di riferimento a livello internazionale per il comparto ortofrutticolo, fortemente radicata nei territori della Penisola più vocati dal punto di vista ortofrutticolo. L’offerta della cooperativa proviene infatti da un areale che si estende dal Trentino alla Sicilia, passando ovviamente per Veneto, Emilia-Romagna, Lazio, Campania, Basilicata, Puglia e Calabria. La nostra cooperativa, peraltro, ha raggiunto l’assetto attuale in piena salute, dimostrando anno dopo anno una grande capacità di adattarsi alle mutate condizioni economiche e sociali mantenendosi come punto di riferimento per i nostri soci", aggiunge Fornari. Alla fine del 2008 Apofruit Italia ha lanciato sul mercato la linea di prodotti di alta qualità a marchio "Solarelli". Con "Solarelli", Apofruit Italia si presenta al mercato con un proprio marchio, appositamente studiato per identificare prodotti di Alta Qualità. "Solarelli" è il bollino che garantisce ortofrutta di stagione prodotta secondo rigorosi disciplinari dove ogni passaggio esprime il massimo dell’innovazione, della qualità e del controllo di filiera. Una gamma di prodotti al meglio del sapore, della maturazione e dell’innovazione varietale; dal packaging pratico ma elegante, che sottolinea anche nei colori le caratteristiche di un prodotto rigorosamente italiano, proveniente dalle più vocate aree produttive dove la cooperativa Apofruit Italia opera con propri soci produttori e proprie strutture.

L’impegno di Apofruit Italia è significativo anche nel settore delle produzioni tipiche con la Pera dell’Emilia Romagna IGP, la Pesca e Nettarina di Romagna IGP, la Patata tipica di Bologna DOP, l’Asparago verde di Altedo IGP, le Susine e le Ciliegie di Vignola IGP. Fa parte del Gruppo Apofruit anche Mediterraneo Group, società consortile che associa imprese cooperative altamente specializzate, autonome nella gestione, che operano nelle aree produttive Italiane più vocate. Mediterraneo Group ha l’obiettivo di rappresentare un network di imprese nato per valorizzare le produzioni dei partner e allo stesso tempo garantire completezza di gamma e continuità nelle forniture. Mediterraneo Group nel 2023 ha commercializzato 22.000 tonnellate di prodotto (principalmente fragole, finocchi, carote, lattuga e meloni) per un volume di affari di 46,5 milioni di euro. Completa il panorama commerciale Canova, la società specializzata del Gruppo Apofruit che commercializza il prodotto biologico a marchio Almaverde Bio: la proposta della cooperativa ad un settore di mercato, quello dell’ortofrutta biologica, che da nicchia di consumo ha conquistato fasce di pubblico sempre più ampie.

Apofruit Italia coerentemente con la sua politica di qualità e innovazione, ha saputo anticipare le nuove tendenze con lo sviluppo di ricerche, di sistemi di produzione adeguati e di organizzazione che hanno portato Canova a commercializzare nel 2023 oltre 35.000 tonnellate di prodotto per un volume di affari di 92 milioni di euro e il marchio Almaverde Bio, grazie anche alle campagne pubblicitarie sui principali media nazionali, ad acquisire presso i consumatori una notorietà e un posizionamento da autentico leader di mercato.