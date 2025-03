Aop Armonia: investimenti e innovazione. Così cresce il fatturato

GLI INVESTIMENTI DEGLI ULTIMI anni in ricerca e innovazione hanno contribuito al successo degli agrumi in Italia. La dimostrazione più plastica arriva dall’Aop Armonia, che ha chiuso il fatturato 2024 con oltre 35 milioni di euro, segnando, quindi una crescita del 25% sull’anno precedente, trend che sembra confermato anche all’andamento dei primi due mesi del 2025. "Abbiamo registrato una crescita del fatturato del 20%, a parità di periodo sul 2024, è un incremento importante, trainato dal comparto agrumi, in particolare clementine e mandarini, che per noi sono essenzialmente di ultima generazione", dice Marco Eleuteri (nella foto a destra), direttore commerciale della prima Aop, Associazione di Organizzazioni di Produttori, del Mezzogiorno, con sede a Battipaglia, in provincia di Salerno. Volano gli agrumi tardivi, che consentono all’associazione di produttori di prolungare la stagione della frutta e di poter lavorare, anche con kiwi, pesche e uva senza semi, praticamente tutto l’anno. "Clementine e mandarini per noi sono il frutto dell’ultima generazione gli investimenti fatti nel corso degli anni sulla varietà di cui Armonia detiene l’esclusività mondiale. Ma anche gli investimenti sul mandarino tardivo senza semi, che ha avuto il maggior successo commerciale al mondo. questi investimenti hanno determinato una crescita importante nei volumi, nella seconda parte della campagna, la più tardiva, che va da gennaio, fino ad aprile", aggiunge Marco Eleuteri.

L’innovazione e l’aumento delle superfici hanno portato ad ottimi risultati, come spiega Eleuteri: "Abbiamo realizzato su questi due prodotti una crescita sostenuti in fatturato. Crescita che credo si manterrà anche nei prossimi anni, grazie agli investimenti negli impianti, i cui risultati andranno a regime da qui al futuro". Ma le novità per la Aop Armonia non finiscono qui, infatti, "lo scorso anno abbiamo realizzato un accordo nel settore delle easy peelers, cioè sugli agrumi facilmente pelabili, con Eurosemillas, che detiene i diritti della moltiplicazione della Tang Gold e sul mandarino Kino, un mandarino tardivo, che matura in primavera, da fine marzo a tutto maggio. Lo stiamo attenzionato da diversi anni. Abbiamo potuto testare le caratteristiche di questa qualità. Molti produttori lo vorranno produrre da qui. E’ un mandarino eccezionale, grado zuccherino estremamente alto, molto gradevole da mangiare. E’ un mandarino che sicuramente sosterrà i consumi, proprio perché è molto buono, e ci permetterà di allungare la campagna fino a all’arrivo della frutta estiva, quindi fino a tutto il mese di maggio", precisa Eleuteri. L’Aop Armonia ha un accordo per piantare fino a 50 ettari di mandarino Kino, "crediamo che da qui ai prossimi tre anni, saranno interamente realizzati e, quindi, anche questo mandarino rappresenterà a livello di produzione, quindi poi di fatturato, con la commercializzazione, una parte molto importante, che dovrebbe farci ulteriormente crescere, in maniera sostenuta all’interno del comparto agrumi. Oggi gli agrumi pesano quasi un 32% sul totale del fatturato", aggiunge Eleuteri.

L’associazione di produttori si occupa non solo di agrumi, ma anche di kiwi, gialli e verdi, come spiega Eleuteri. "Abbiamo aderito al consorzio Kikoka, sul kiwi giallo, che rappresenta l’esclusività per la produzione biologica. Contiamo di superare i 100 ettari coltivati entto il prossimo biennio. Siamo già presenti con produzioni di kiwi verde, ma puntiamo a crescere anche in questo comparto da qui al 2027. Armonia ha fatto investimenti che non non hanno riguardato sola la produzione, Ma dal 2023 al 2025, incluso quest’anno, abbiamo investito circa sei milioni di euro in facilities, con la realizzazione di un impianto frigorifero di nuova generazione. Nel quale abbiamo investito 4 milioni di euro, e ci consente di avere un sistema di conservazione e di refrigerazione veramente all’avanguardia. Possiamo così migliorare all’interno del magazzino la qualità di tutta la produzione, con un migliore sistema di refrigerazione e conservabilità". Altri due milioni di euro sono stati investiti per la realizzazione di nuovi macchinari, soprattutto per mandarini e soft citrus. Si tratta di una macchina innovativa che individua difetti nella frutta. In questo modo si alza la qualità sia in produzione, sia in lavorazione, conservazione e lavorazione della frutta. Armonia, infatti si muove anche nel comparto dell’uva senza semi. "Già aderiamo al Club Arra – continua Eleuteri – Sono in corso di realizzazione circa 50 ettari di nuove piantagioni. Faremo nuovi accordi e investimenti. Nel 2024 abbiamo acquisito un’azienda di circa 60 ettari, in Basilicata, per la coltivazione di uve senza semi di nuova generazione. Dovrebbe produrre i primi frutti in questo 2025. Una parte importante è in produzione, un’altra è in corso di piantumazione, con queste nuove varietà. Contiamo di diventare un player importante anche in questo settore".

Il 2025 è anche l’anno di un compleanno da non dimenticare: i 40 anni di impianti dell’azienda di famiglia di Eleuteri della nettarina piatta. "Abbiamo già realizzato impianti per la oltre 50 ettari. Vantiamo oltre 40 di esperienza in questo settore. Il primo impianto di pesche piatte è stato fatto nelle Marche dalla mia famiglia nel 1985. Investimento di tre milioni e mezzo di euro soltanto negli ultimi due anni e mezzo, ma che oggi ci permette di avere una produzione di dall’altissimo profilo gustativo, quindi qualitativo, e anche un calendario che è il più completo tra quelli disponibili sul mercato. La produzione attesa è già importante nel 2025, ma crescerà nei prossimi tre anni".