"Antiche tradizioni, passione e qualità: così produciamo la nostra pasta"

IN FONDO, è solo acqua e farina: l’importante sta nel saperla lavorare. La storia del Pastificio Di Martino (Gragnano, Napoli) è una avventura che caratterizza il nostro Made in Italy: un caso unico di passaggio generazionale non solo all’interno della famiglia, ma anche tra i dipendenti, che fa di questa azienda un simbolo di eccellenza e continuità del nostro successo. Guidata oggi da Giuseppe Di Martino, l’azienda - che vede in società anche la sorella Giovanna ed è giunta alla quarta generazione - ha chiuso il 2024 con un fatturato di circa 130 milioni di euro, un Ebitda pari all’11% e previsioni per il 2025 indicano una crescita stimata del 12% (a pari perimetro), confermando un trend positivo sostenuto principalmente dal mercato estero, che incide per il 90% sul totale delle vendite. I dati indicano una forte presenza nel Nord Europa (40%), un altro 30% distribuito tra Stati Uniti e Canada, e il restante su oltre 50 Paesi. Gli addetti, inclusi quelli all’estero, sono 230.

Il Pastificio Di Martino rappresenta una delle eccellenze italiane più apprezzate a livello internazionale e la sua pasta è riconosciuta come un’eccellenza assoluta; non a caso, quando l’amministrazione Trump ha introdotto i dazi sui prodotti europei, la pasta Di Martino non ha registrato alcun calo significativo delle vendite negli Stati Uniti: il mercato americano, infatti, continua a considerare questa pasta come un prodotto insostituibile e di altissimo pregio, capace di mantenere un posizionamento premium grazie alla sua unicità e alla sua storia. Ma dietro ai numeri ci sono le radici profonde di una storia iniziata nel 1912, quando il nonno di Giuseppe Di Martino, allora un giovane operaio diciottenne, ricevette l’opportunità straordinaria di acquistare il pastificio dal proprio datore di lavoro. Giuseppe, nel 1907, all’età di 10 anni, iniziò a lavorare in un pastificio il cui proprietario non aveva figli maschi a cui tramandare la sua sapiente esperienza. Ben presto Giuseppe divenne "capo d’arte della pasta corta". Quando il titolare dello stabilimento in cui lavorava si rese conto di potersi davvero fidare di lui, gli cedette le azioni. Nacque così nel 1912 il Pastificio Di Martino che, allora come oggi, era il primo che s’incontrava entrando in paese e, contornato da vie, senza vicini direttamente confinanti, assomigliava a un’isola. La pasta, a quei tempi, era venduta sfusa e avvolta nella tipica carta blu chiamata "carta maccheroni". Era poi consegnata in scatole di latta o, più spesso, in cassette di legno, con le quali veniva anche esportata all’estero. La posizione geografica di Gragnano da sempre facilita il trasporto delle merci via mare, così nel 1915 la Pasta Di Martino fu la prima a ad attraversare il Canale di Panama e la sua qualità era già nota agli emigrati italiani in America fu l’inizio di una saga imprenditoriale che ha visto la famiglia Di Martino crescere insieme al pastificio, portandolo oggi alla terza generazione di gestione familiare, con la quarta già coinvolta nelle attività produttive.

Quello che fa diventare un caso unico questo Made in Italy è che il suo modello di continuità non riguarda solo la famiglia Di Martino, ma si estende ai dipendenti. Molti degli operai attuali sono figli e nipoti dei primi dipendenti: una comunità che si tramanda il lavoro di generazione in generazione, con una corsia preferenziale per l’assunzione dei figli e un legame con l’azienda che va oltre il semplice contratto di lavoro. In sostanza è una grande famiglia allargata, dove la fiducia, il rispetto e la responsabilità condivisa sono i veri pilastri del successo. La filosofia che ha guidato l’azienda in questi 113 anni è chiara: rispetto assoluto per la tradizione produttiva di Gragnano, garantendo la qualità della Pasta IGP, e una costante spinta all’innovazione, intesa non come compromesso sulla qualità, ma come miglioramento continuo dei processi. Innovazione che si riflette nella transizione verso imballaggi interamente in carta riciclabile, nella collaborazione con brand iconici come Dolce&Gabbana per progetti di co-marketing e design, e in un investimento mirato nella sostenibilità, testimoniato dalla certificazione B Corp e dall’impegno verso politiche ambientali, sociali e trasparenti. E così, grazie alle iniziative di efficientamento energetico, il rapporto tra l’energia consumata e la produzione di pasta è in diminuzione del 15% rispetto al 2019. Il corretto monitoraggio dei consumi energetici delle singole unità produttive è alla base del piano di efficientamento energetico intrapreso dal Gruppo Di Martino.

Il Pastificio Di Martino non investe in grandi campagne pubblicitarie, ma punta sull’autorevolezza e sulla qualità riconosciuta dal consumatore, rafforzando la propria presenza nei punti vendita premium, nella ristorazione di alto livello e nei canali digitali. È questo posizionamento, basato su un prodotto di eccellenza e su una comunicazione autentica, che ha permesso all’azienda di guadagnare quote di mercato anche in contesti complessi come quello americano, dove la pasta di Gragnano IGP si distingue per qualità e unicità, rimanendo insostituibile rispetto ai prodotti locali. Oggi continua a crescere, anche attraverso acquisizioni mirate, come quella recente di un’azienda di pasta fresca in Emilia-Romagna, ora in fase di rilancio. E mentre si guarda al futuro, non si esclude nemmeno la possibilità di una quotazione in Borsa, come strumento per sostenere nuove ambizioni, pur mantenendo intatta la filosofia di lungo termine tipica delle imprese familiari. "Una strada – conclude Giuseppe Di Martino – alla quale penseremo tra 2-3 anni. Nel frattempo dobbiamo assimilare le acquisizioni e rafforzare la nostra parte commerciale senza trascurare eventuali possibilità di aumentare il perimetro del Gruppo".