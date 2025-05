Anteprima d’Estate. La bella stagione degli artigiani

METTE AL CENTRO la qualità artigianale di centinaia di micro e piccole imprese in una ‘dimensione estiva’. E’ la prima edizione di Anteprima d’Estate, innovativo format promosso da Artigiano in Fiera, in programma nei padiglioni di Fieramilano Rho dal 29 maggio al 2 giugno (tutti i giorni dalle 10 alle 22.30). Da sempre vetrina di un artigianato d’eccellenza che valorizza la persona e il suo saper fare, con il debutto di Anteprima d’Estate, Artigiano in Fiera rinnova il suo impegno in questa direzione con una nuova vetrina privilegiata per celebrare la maestria e la creatività dell’artigianato italiano nella sua veste più solare e inedita. A dare vita a questo innovativo format saranno 800 artigiani da 50 Paesi del mondo. "L’idea di proporre un evento dedicato all’artigianato prima dell’estate nasce dalla volontà di offrire una nuova prospettiva sull’artigianato e una nuova opportunità per scoprire questo mondo in una veste tutta nuova – sottolinea Antonio Intiglietta (nella foto a destra), presidente di Ge.Fi. Gestione Fiere Spa – Partendo dalla consolidata esperienza di Artigiano in Fiera con questo format inedito intendiamo celebrare ulteriormente la creatività degli artigiani e la loro capacità di realizzare prodotti unici, ispirati dall’estate e dalla sua atmosfera conviviale".

Non sarà un replica dell’Artigiano in Fiera di dicembre o un’anticipazione dell’evento, o meglio Anteprima d’Estate sarà entrambe le cose solo per quanto riguarda la qualità delle proposte, centinaia di artigiani, molti dei quali giovani, professionali, autentici, competenti e aperti all’innovazione, "una rigenerazione del settore artigianale che è cruciale in un’epoca di grandi cambiamenti economici e sociali – aggiunge Intiglietta – che mettiamo in vetrina". "Questa edizione vuole valorizzare produzioni e creazioni specifiche per la stagione calda, come abbigliamento leggero, arredi da esterno, prodotti per il tempo libero e il viver bene sino alle specialità enogastronomiche estive - aggiunge Intiglietta - Un vero e proprio assaggio d’estate, non solo dall’Italia ma anche dal mondo, che offrirà ai visitatori un viaggio immersivo nel meglio dell’artigianato italiano e internazionale, accompagnato da installazioni floreali, atmosfere luminose, eventi della cultura e tradizione del mondo, spazi dedicati al relax e alla convivialità". Tra le presenze italiane significative, con 100 imprese dalla Calabria; la Sicilia partecipa con una collettiva di 60 imprese che porteranno colori, sapori e l’arte dell’isola. Dal sud al nord, con la collettiva di Trentino, cinque imprese selezionate che esprimono l’anima autentica e sostenibile del territorio, dal succo di mela alle birre artigianali, dalle borse e zaini in Pvc riciclato agli oli essenziali. Italia, ma non solo. Ad Anteprima d’Estate ci saranno molte delegazioni estere come, ad esempio, quella degli artigiani algerini coordinata dalla Cnam (Chambre Nationale de l’Artisanat et des Métiers), patrocinata dal Ministero del Turismo e dell’Artigianato d’Algeria. Gli etiopi, legati al progetto "Etiopia da produttore ad imprenditore artigiano", organizzato da Unido in collaborazione con Fondazione Artigiano in Fiera, per promuovere l’imprenditorialità artigianale etiope e farla conoscere all’estero. Parliamo di micro e piccole imprese, in prevalenza guidate da donne e che danno lavoro ad altre donne che porteranno in fiera i loro manufatti più tipici come, ad esempio, abbigliamento in pelle e borse in bamboo. La Francia che sarà presente con una delegazione guidata dalla Camera di Commercio Italiana di Marsiglia. E poi ancora, delegazioni di artigiani con le loro tipicità provenienti dalla Tunisia con Fena (Fédération nationale de l’artisanat), dall’India, dal Marocco, da Cuba, dalla Colombia e dall’Uzbekistan. L’Associazione Talaka, invece, che riunisce i bielorussi residenti in Italia per valorizzare la cultura, la lingua e le tradizioni della Belarus, presenterà realtà artigianali produttrici prevalentemente di ceramica, gioielli, tessuti e oggettistica locali.

Il format innovativo di Anteprima d’Estate sarà un viaggio alla scoperta di prodotti artigianali e culturali da tutto il mondo, che passa anche dalla gola. Un’esperienza unica tra i sapori dall’Italia e dal mondo nelle sei Grandi Piazze. Il padiglione 13 "Sapori senza confini" ospiterà eccellenze artigianali che attraversano l’Italia, l’Europa e il mondo. Nell’area accanto, "Paella, Fuoco e Fiesta", empanadas argentine sfidano paelle fumanti, mentre i panini tex-style abbondano di Pulled Pork e salsa affumicata. All’interno del padiglione 22 nell’area “Braci Esotiche & Fiamme Vive” sarà possibile assaggiare tagli di carni argentine, pollo tandoori e tamales. Nel padiglione 15 l’area "Cuore Italiano: Sole, Sapore, Passione" propone una selezione di specialità regionali. Nello stesso padiglione anche "Tesori del Sud: Gusto e Tradizione" con un tripudio di specialità gastronomiche dal Sud Italia. Infine nell’area "Nord, Sud, Ovest, Est: un viaggio inaspettato", dove il mondo è servito in tavola. In anteprima sarà possibile assaggiare anche il Panettone Ufficiale dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 prodotto dallo storico Panificio Marchesi di Bergamo, produttore anche del Panettone Marchesi e della Colomba Marchesi. L’acquisto di questo panettone contribuisce anche a sostenere il Movimento Olimpico e Paralimpico e lo sport italiano.