Anna Virgili cresce ancora:: "Nuove aperture e tanti progetti"

LO SVILUPPO del Gruppo Anna Virgili si è ulteriormente concretizzato nel corso del 2024. Il bilancio relativo all’esercizio appena concluso evidenzia, infatti, performance di crescita considerevoli che ha permesso all’azienda marchigiana di accrescere il proprio spazio nel panorama del Made in Italy. Alessandro Gaetani membro del consiglio di amministrazione del Gruppo Anna Virgili ha infatti spiegato come "la storica azienda marchigiana che da oltre 36 anni è leader nel settore del retail e della pelletteria" abbia concluso il 2024 con un risultato straordinario: l’apertura di ben 6 nuovi negozi e un fatturato previsto di 17 milioni di euro, rispetto ai 12 milioni raggiunti nel 2023. "Un anno di grande successo, in cui l’espansione è stata uno dei pilastri fondamentali".

Uno sviluppo che ha interessato la vostra rete distributiva?

"Oltre alla rete di boutique di pelletteria che porta il suo nome, il Gruppo Anna Virgili possiede inoltre, diversi negozi di abbigliamento tra cui Guess, Alviero Martini 1a Classe, Motivi, Oltre e Dude21, quest’ultimo dedicato ai marchi prestigiosi Calvin Klein e Tommy Hilfiger. Nel 2024 il Gruppo ha rafforzato la partnership strategica con Swarovski, leader globale nella gioielleria, inaugurando quattro nuovi negozi in città chiave come Bologna, Ravenna, Chieti e Lecce".

L’espansione, nel corso del 2024, ha interessato per la prima volta anche la Puglia?

"L’apertura del punto vendita di Lecce, il primo in Puglia, segna un momento importante per Anna Virgili, che amplia la propria presenza in una nuova regione e si conferma attenta alle esigenze di un mercato in evoluzione e costituisce un passo importante nell’espansione del Gruppo, generando opportunità di lavoro a livello locale, sostenendo lo sviluppo economico del territorio e accrescendo la visibilità del marchio".

Quali sono gli ingredienti alla base del successo dell’azienda?

"Il 2024 si è concluso con un bilancio molto positivo per il Gruppo Anna Virgili, che ha saputo coniugare tradizione, passione e innovazione, con un forte focus sull’espansione e sul rafforzamento delle radici in nuove regioni italiane".

Quali sono le linee di sviluppo che attuerete nel corso di quest’anno?

"Con una rete di oltre 40 stores in diverse regioni italiane, il Gruppo Anna Virgili conta attualmente più di 150 dipendenti e mira a crescere ulteriormente: l’obiettivo per il 2025 è l’apertura di dieci nuovi negozi e un fatturato che oscillerà tra i 20 e i 25 milioni di euro. Le nuove aperture si concentreranno in particolar modo in Friuli Veneto e Puglia".

E il prossimo anno?

"Entro il 2026 la struttura retail si amplierà con l’apertura di altri sessanta punti vendita e con un fatturato che raggiungerà tra i 25 e i 30 milioni di euro. L’ammontare degli investimenti testimoniano l’importanza delle strategie sulle quali la famiglia intende puntare".

L’azienda ha avviato anche un importante progetto per l’e-commerce?

"A settembre inizieremo la vendita anche con un canale e-commerce appositamente dedicato. Ci aspettiamo che supporti i negozi un approccio multicanale e omnicanale. Abbiamo creato una struttura ad hoc per l’e-commerce con l’inserimento in azienda di figure altamente specializzate. Un team di lavoro che ha iniziato a occuparsi della realizzazione del progetto dal mese di novembre 2024 per essere online a settembre di quest’anno".

La crescita dell’azienda è accompagnata anche da un aumento dei livelli occupazionali?

"Siamo molto soddisfatti della nostra crescita nell’ultimo anno, e il nostro più grande orgoglio è continuare a creare posti di lavoro e nuove opportunità per il territorio nazionale. Quindi, lo sviluppo dell’azienda si coniuga perfettamente con un aumento dei livelli occupazionali. Nel corso del 2025 sono state assunte cinquanta addetti e supereremo quest’anno la soglia dei duecento addetti. Il nostro capitale umano costituisce il principale asset strategico che ci permette di attuare al meglio i nostri piani di crescita".

Nel corso del 2025 aumenterete anche l’incidenza delle esportazioni?

"Il nostro brand Anna Virgili viene esportato anche in Giappone. Per ora ci stiamo concentrando sul Giappone anche se stiamo studiando altri mercati considerando il valore del brand che sta diventando, anno dopo anno, uno dei punti di forza del Made in Italy".

Infine, Ermanno Gaetani, founder e attuale componente del consiglio di amministrazione del gruppo Anna Virgili ha spiegato come si sta attuando il passaggio generazionale: "Da qualche anno abbiamo avviato il passaggio generazionale che attualmente è in fase di completamento. Penso che serviranno ancora un paio di anni per completare il passaggio generazionale perché in azienda oltre ad Alessandro lavora anche l’altro io figlio Mattia il quale si occupa della gestione operativa dei negozi e di tutti gli area manager che gestiscono i negozi. A loro spetterà il compito di scrivere le pagine future della storia di Anna Virgili".